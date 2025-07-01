В индустрии бывали сиквелы хуже — что думают критики о «Мире Юрского периода: Возрождение»

Критики встретили «Мир Юрского периода: Возрождение» со Скарлетт Йоханссон в главной роли прохладно. На сайте Metacritic средняя оценка составляет 55 из 100 баллов, а на Rotten Tomatoes картина получила 57% свежести.
Если кратко, то журналисты не считают фильм плохим, просто в нем нет ничего особо примечательного. Это просто очередной летний блокбастер с отсылками к оригиналу Стивена Спилберга.
Премьера состоится 3 июля.
The Independent
В «Возрождении» есть что-то ностальгическое. Это уютное ощущение возникает в первую очередь из-за оригинальной музыкальной темы Джона Уильямса, которую использовал композитор Александр Деспла. А также благодаря некоторым эпизодам, которые отдают дань уважения сценам из первой части.
Collider
Здесь есть веселые моменты, но в целом «Возрождение» — показательный фильм. Франшиза не сильно ушла от оригинальной картины с ее высказываниями об этичности клонирования динозавров.
Screen Daily
Настоящий грех этого сиквела в том, что обычно устрашающие звери больше не внушают должного ужаса. Поэтому экшен-сцены получились просто умеренно эффектными. Ничто не указывает на творческие новшества.
Variety
Фильм предлагает обновленную версию того же сюжета, который Спилберг представил 32 года назад. И не то чтобы картина была важной для общей мифологии франшизы.
Vanity Fair
В «Возрождении» проглядываются талант и остроумие, актерская игра в целом приятная. На рынке есть примеры расширения франшизы похуже. Но трудно представить, каким может получиться восьмой фильм в серии.
Empire
В фильме нет ничего дерзкого или необычного, но это веселая и хорошо сделанная летняя поездка в тематический парк — с быстрыми взлетами и медленными падениями. Приятное зрелище, хоть эмоции и быстро выветрятся.
IndieWire
Сиквелы «Юрского периода» были не очень, когда пытались эволюционировать. Теперь они еще меньше достойны внимания, потому что это уже какие-то ископаемые.
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