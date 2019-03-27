Краснодар, внимание!

Рады рассказать, что на следующей неделе, 6 и 7 апреля, у вас уже в третий раз пройдёт ежегодный фестиваль косплея, кино и поп-культуры «КиберКон 2019»!

В этом году организаторы позвали много разных известных гостей: блогеров из шоу Big Russian Boss, This is Хорошо, Вику Кисимяку, Дениса Косякова, актёра Сергея Бурунова и фантастов Ника Перумова и Андрея Белянина.

В числе прочего организаторы готовят косплей-шоу, десятки интерактивных локаций и стендов, турниры по видеоиграм, тематические лекции, ярмарка и мастер-классы. Больше подробностей — на сайте мероприятия. Там же можно приобрести билеты.

Фестиваль пройдёт в ВЦ КубаньЭкспоЦентр» по адресу ул.Зиповская 5.