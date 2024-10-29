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В сериале «Опорная команда» воссоздали праздничный спешл «Звездных войн»

Дмитрий Кинский
21 ноября 20:15
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Исполнительный продюсер «Звездных войн: Опорная команда» Джон Уоттс рассказал, что в сериале частично воссоздали печально известный праздничный спецвыпуск «Звездных войн» 1978 года.
Сначала команда хотели использовать уже существующие отснятые материалы, но они были слишком низкого разрешения и с неправильных ракурсов. Поэтому спешл пришлось делать с нуля.
Мы откопали оригинальный дизайны костюмов, которые были в архиве Lucasfilm, и переписали музыку, потому что нигде не было ее записи.
Работы оказалось в 20 раз больше, чем ожидали авторы. Но, по мнению Уоттса, дело того стоило. Это его любимая часть сериала.
Премьера «Опорной команды» состоится 3 декабря.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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