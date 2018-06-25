Вот это да! Кто-то слил в Сеть небольшой отрывок из первой серии нового сезона Доктора Кто. Для зрителей это важно не только потому, что нас ждёт новый облик знаменитого путешественника во времени, но и потому что впервые в истории сериала Доктор регенерировал в женщину!

Смотрим:

В минутном отрывке персонаж Уиттакер вместе с полицейскими исследует некий автобус. Доктор вновь ведёт себя эксцентрично: задаёт странные вопросы, корчит рожи и пытается угадать имя спутника. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что мимикой и повадками актриса напоминает Десятого Доктора, Дэвида Теннанта.

А ещё в Сети появились фотографии новой звуковой отвёртки Доктора:

Одиннадцатый сезон «Доктора Кто» начнёт выходить этой осенью, однако BBC не выпустили пока ни трейлера, ни тизера. Остаётся только ждать.