Вот это да! Кто-то слил в Сеть небольшой отрывок из первой серии нового сезона Доктора Кто. Для зрителей это важно не только потому, что нас ждёт новый облик знаменитого путешественника во времени, но и потому что впервые в истории сериала Доктор регенерировал в женщину!
Смотрим:
В минутном отрывке персонаж Уиттакер вместе с полицейскими исследует некий автобус. Доктор вновь ведёт себя эксцентрично: задаёт странные вопросы, корчит рожи и пытается угадать имя спутника. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что мимикой и повадками актриса напоминает Десятого Доктора, Дэвида Теннанта.
А ещё в Сети появились фотографии новой звуковой отвёртки Доктора:
Одиннадцатый сезон «Доктора Кто» начнёт выходить этой осенью, однако BBC не выпустили пока ни трейлера, ни тизера. Остаётся только ждать.
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