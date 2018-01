«Доктор Кто: Дважды во времени» — пасхалки в прощальной серии Двенадцатого Доктора

25 декабря вышел рождественский спецвыпуск «Доктора Кто» — «Дважды во времени». Особенным он стал не только потому, что его показали в кинотеатрах, в том числе российских. И не только потому, что в этом спецвыпуске произошла встреча Двенадцатого и Первого Докторов. Но еще и потому, что эта серия завершила эпоху Питера Капальди и эру шоураннера Стивена Моффата.

Стивен, как и обещал, не стал (увы!) делать из своего ухода событие и устраивать эпос вселенского масштаба с камео всех спутников. Вместо этого он снял легкую, жизнеутверждающую, почти камерную историю о жизни и добре. Но если приглядеться, заметно, что серия полна отсылок и к современным, и к классическим сезонам «Доктора». Причем, возможно, отсылок не только намеренных, но и случайных — Моффат известен любовью к самоповторам. Порой ему ставят это в упрёк, но благодаря этому «Дважды во времени» напоминает попурри из многих предыдущих серий. И в этом что-то есть, учитывая, что серия служит концом эпохи.

Давайте разберём главные отсылки серии и несколько интересных фактов. Опасайтесь спойлеров, их много-много-много.

«Дважды во времени» начинается с отрывков из серии 1966 года «Десятая планета». В ней зрители впервые столкнулись с регенерацией, когда Первый Доктор превратился во Второго, и с киберлюдьми. Кстати, с ними сражался и Двенадцатый накануне своей регенерации. Есть некая вселенская правильность в такой закольцовке.

Затем Уильяма Хартнелла в роли Первого Доктора сменяет современный актёр Дэвид Брэдли, а черно-белый телеэкран превращается в широкий и цветной. Можно даже увидеть несколько сцен «Десятой планеты», воссозданных в цвете. Изначально их планировалось больше, но создатели решили использовать в качестве вступления монтаж оригинальной серии. В этом есть плюс, ведь новые Бен и Полли не так похожи на изначальных актёров, как Брэдли на Хартнелла. Но все-таки жаль, что старания режиссера и актёров можно увидеть лишь отрывками в дополнительных материалах.

Двенадцатый говорит Первому, что у того «все лицо вкривь и вкось». Это намек на внутрисюжетное объяснение того, почему Первый Доктор выглядит не совсем как Хартнелл: в процессе лечения его лицо изменило черты. Ранее Первого Доктора уже играл другой актер — Ричард Харндалл в «Пяти Докторах», но тогда изменения внешности не объясняли, как и то, почему Доктора выглядят старше, чем в свое время. Впервые этому дали обоснование в мини-выпуске «Крушение во времени»: в нем Десятый говорит, что Пятый Доктор постарел, потому что так компенсируется разница во времени при встрече разных Докторов.

Роль Капитана играет сценарист Марк Гэйтисс. Для «Доктора Кто» он написал девять серий, сыграл четыре разных роли и сочинил сценарий докудрамы «Приключение в пространстве и времени», где Брэдли впервые сыграл Первого Доктора.

В конце серии выясняется, что героя Гэйтисса зовут Арчибальд Хэмиш Летбридж-Стюарт. Он дед бригадира Алистера Гордона Летбриджа-Стюарта, давнего друга Доктора и руководителя организации ЮНИТ. Даже в том, что персонажа называют просто Капитаном, можно усмотреть отсылку к тому, что его внука зовут просто Бригадиром.

По словам Капитана, его семья жила в английском городке Кромер. В серии «Три Доктора», когда штаб ЮНИТа перенесся во вселенную антиматерии, Бригадир предположил, что они в Кромере. Позже «Кромер» стал в ЮНИТе кодовым названием для событий «Трех Докторов» и вообще встреч нескольких докторов.

Капитана извлекают из его временного потока за миг до смерти с помощью заморозки времени. Подобное произошло с Кларой Освальд в серии «С дьявольским упорством». В тот раз попытка спасения не совсем удалась, потому что Клара получила лишь отсрочку, и рано или поздно ей придется встретить свою смерть. Здесь же, похоже, Доктор и впрямь сумел избавить Капитана от гибели.

Капитан говорит, что обещал жене вернуться домой к Рождеству. Воспоминание о Рождественском перемирии наталкивает Доктора на мысль, как обмануть смерть. Здесь видна параллель с другой рождественской серией,«Доктор, вдова и платяной шкаф». В нем летчик Второй мировой Редж Арвелл стремится вернуться домой на Рождество и едва не гибнет. Он тоже спасается чудесным и немного похожим образом: видит в ночном небе жену, следует за ней, оказывается в воронке времени и перемещается в будущее на пять дней.

Рождественское перемирие на Западном фронте, кстати, — реальное событие 1914 года. Война после него продолжилась, но перемирие стало символом человечности в жестокое время. Оно даже упоминалось в книге Джеймса Госса и Стива Трайба «Жизнь и времена» — Доктор на суде использовал это перемирие как аргумент в защиту человечества.

Проект «Свидетельство» напоминает галлифрейскую Матрицу, где хранились память и опыт умерших Повелителей времени. О записи сознания и воспоминаний на носители Моффат рассказывал минимум трижды: в «Тишине в библиотеке», «Колоколах святого Иоанна», «Темной воде». Да и «Ниспосланного с небес» можно сюда отнести. Во всех случаях загрузка связана со смертью или спасением от нее. Сходство с «Темной водой» особо явное — и там, и там сохранение людей показано как имитация рая, даже есть выгрузка сознаний в тела.

«Свидетельство» было создано Хелен Клэй на Новой Земле. Эту планету мы видели в одноименной серии с Десятым Доктором, а позднее — в серии «Пробка». Появление Хелен датировано 5000000012-м годом — на 11 лет раньше событий «Новой Земли» и за 18 лет до того, как вирус уничтожил почти все население планеты. Возможно, и Хелен от него умерла.

Билл рассказывает Доктору, что Хезер, девушка-пилот из одноименной серии, спасла ее от смерти в «Падении Доктора». Но Билл не помнит, что было потом. Очевидно, «Свидетельство» сочло превращение Билл в разумное масло смертью и скопировало ее воспоминания именно тогда.

В ходе разговора Билл осознает, что не помнит всего этого, — почти как в серии «Последнее Рождество», когда сотрудники полярной базы не помнили, как попали на неё. Подобное было с Эми Понд, которая не помнила, куда исчезли ее родители, но не задумывалась об этом. В общем, с воспоминаниями играть Моффат любит. Кстати, при знакомстве с Билл Доктор собирался стереть ей воспоминания, но Билл переубедила его, указав на их ценность, а тут на прощание снова дала ему понять, что воспоминания важны.

В нарезке, которую «Свидетельство» показывает Первому Доктору, мы видим Десятого Доктора из серии «Воды Марса», Четвертого из «Происхождения далеков», Пятого и Ниссу из «Арки бесконечности», Восьмого из «Ночи Доктора», Десятого, Одиннадцатого и Военного из «Дня Доктора», Давроса из «Конца путешествия», Седьмого из «Патруля счастья», Девятого из «Пути расходятся», Третьего из «Вторжения динозавров», киберчеловека из «Пандорика открывается».

«Свидетельство» называет несколько прозвищ Доктора:

Черт из Пандорики — отсылка к сериям «Пандорика открывается» и «Большой взрыв»;

— отсылка к сериям «Пандорика открывается» и «Большой взрыв»; Тень Валеярда — отсылка к классической истории «Суд над Повелителем времени». Валеярд — искусственно созданное средоточие темных сторон Доктора;

— отсылка к классической истории «Суд над Повелителем времени». Валеярд — искусственно созданное средоточие темных сторон Доктора; Зверь Трензалора — отсылка к серии «Время Доктора»;

— отсылка к серии «Время Доктора»; Палач Черепной Луны — отсылка к событиям Войны времени, упомянутым в серии «С дьявольским упорством». Тогда же Доктора впервые назвали «Доктором войны» — в «Дважды во времени» это прозвище получает объяснение;

— отсылка к событиям Войны времени, упомянутым в серии «С дьявольским упорством». Тогда же Доктора впервые назвали «Доктором войны» — в «Дважды во времени» это прозвище получает объяснение; Последнее древо Гарсеннона , что бы это ни значило;

, что бы это ни значило; Разрушитель Скаро — родной планеты далеков, которая с тех пор отстроилась заново.

Первый Доктор удивлен, что Двенадцатому легко удается направить ТАРДИС куда нужно. Для ранних Докторов это было проблемой, и к приключениям их нередко приводили неудачные попытки вернуть спутников домой. Когда Первый управляет ТАРДИС, на консоли можно заметить имя Бернарда Уилки — дизайнера спецэффектов времен Второго и Третьего Докторов.

Планета Вилленгард, куда прибывают герои, упоминалась в первой истории Моффата «Доктор танцует». В ней Девятый Доктор заметил бластер, произведенный в кузнях Вилленгарда, и сказал, что лично их уничтожил и посадил на их месте банановую рощу.

На Вилленгарде Доктор находит далека-бунтаря Ржавчика, которого мы видели в серии «Внутрь далека». В ней Доктор телепатически подключился к Ржавчику и наделил его своей ненавистью к далекам. Тогда Ржавчик назвал его «хорошим далеком» — это были последние его слова в той серии, и их же он произносит первыми в «Дважды во времени». А впервые Доктор услышал это от другого мятежного далека из одноименной серии 2005 года.

Билл говорит Доктору, что он смотрит на нее, но не понимает, что она рядом. Это почти цитата из первой серии Капальди, «Глубокий вдох». Тогда едва регенерировавший Доктор сказал это Кларе, убеждая ее, что в душе остался прежним.

Фраза «окольным путем», произнесенная Двенадцатым и Первым, — отсылка к серии «День Доктора», где Доктор сказал, что направляется домой окольным путем. Позднее в серии «С дьявольским упорством» эти слова повторила Клара.

Доктор упоминает коврик, который Билл подарила ему на Рождество в серии «Пилот». На сей раз Билл дала Доктору нечто более значимое — воспоминания о Кларе, которые ему пришлось стереть в финале девятого сезона. Можно еще вспомнить первый рождественский подарок Доктора для Билл — фото ее покойной мамы. Примечательно, что их первые и последние подарки друг другу связаны с воспоминаниями о близких.

Ходят слухи, что «Дважды во времени» станет последней серией и для композитора Мюррея Голда. Может, поэтому в ней звучит так много его былых хитов: The Doctor’s Theme времен Дэвиса, All the Strange Strange Creatures, The Majestic Tale, Vale Decem, Doomsday, Clara’s Theme, Breaking the Wall и не только.

Финальная речь Двенадцатого — одна сплошная отсылка:

« Никогда не будь жестоким, никогда — трусливым », — такое обещание дал себе Доктор, выбирая имя. Об этом говорится в «Дне Доктора», а впервые об этом упомянул в книге «Пишем „Доктора Кто“» сценарист Терранс Дикс.

», — такое обещание дал себе Доктор, выбирая имя. Об этом говорится в «Дне Доктора», а впервые об этом упомянул в книге «Пишем „Доктора Кто“» сценарист Терранс Дикс. Призыв не есть груши — отсылка к книге Пола Корнелла «Человеческая природа» и к одноименной серии, из которой, впрочем, вырезали эту сцену. В финале девятого сезона Доктор в последнем наставлении (похожем на эту речь) отговаривал от груш Клару.

— отсылка к книге Пола Корнелла «Человеческая природа» и к одноименной серии, из которой, впрочем, вырезали эту сцену. В финале девятого сезона Доктор в последнем наставлении (похожем на эту речь) отговаривал от груш Клару. « Быть добрыми » Доктор недавно умолял Мастера и Мисси в «Падении Доктора», а раньше говорил это ваште нераде в «Лесе мертвецов».

» Доктор недавно умолял Мастера и Мисси в «Падении Доктора», а раньше говорил это ваште нераде в «Лесе мертвецов». Призыв никому не говорить свое имя — отсылка к «главному вопросу Вселенной», ответ на который мы до сих пор не знаем. Слова, что имя Доктора можно слышать детям, если их сердца добры и звезды благосклонны, — почти точная цитата слов Капальди на предпоказе десятого сезона в начале 2017 года.

Глаза Капальди и его «боевые» брови — последнее, что мы видим в серии перед появлением Тринадцатого Доктора, Джоди Уиттакер. Их же мы сразу увидели при первом появлении Капальди в главной роли.

Двенадцатый долго сдерживает регенерацию, что приводит к разрушениям в ТАРДИС — почти так же было у Десятого в «Конце времени». Стоит Тринадцатой увидеть себя в зеркало и нажать всего одну кнопку, как в результате критической поломки ТАРДИС вышвыривает ее наружу и исчезает в никуда. Это, конечно, породило миллион шуток про женщин-водителей, но на самом деле в ньюскуле иначе и не бывает. Десятый после появления съехал с катушек и чудом не разбился. Одиннадцатый не справился с управлением, чуть не лишился стратегически важных органов и рухнул в саду Амелии. А Двенадцатый после регенерации первым делом спросил Клару, не умеет ли она водить ТАРДИС.

А ещё это третья подряд серия с регенерацией Доктора, в названии которой есть слово «время»: «Конец времени», «Время Доктора», «Дважды во времени».

Работу над «Доктором Кто» Моффат начал с принципа «выживают все», хотя с тех пор его не раз обвиняли в частых и беспощадных убийствах. На самом деле это несправедливо: его как раз его хлебом не корми, дай кого-нибудь воскресить или в последний момент спасти. На той же жизнеутверждающей ноте Стивен завершил свою эру в сериале.