В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

По сети разлетелись фотографии низкого качества с якобы новым дизайном Соника из грядущего фильма Paramount. В мае компания перенесла дату выхода картины после критики пользователей соцсетей, который высмеяли «реалистичный» дизайн синего ежа. Режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере писал, что над дизайном ещё поработают.

Первым изображения опубликовал пользователь Твиттера под ником @BestInTheGalaxy. По его словам, картинки он получил от друга из Paramount Studios. Неизвестно, на самом ли деле они отражают редизайн или нет.

Новая дата выхода «Соника в кино» в России — 20 февраля 2020 года.

Посмотреть, как выглядел синий ёж раньше, можно в трейлере: