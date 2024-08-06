Видели упоротую карусельную лошадку из «Время жить»? Это главный мем последних дней

13 августа авторы «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью в главных ролях поделились свежим кадром, который моментально стал главным источником мемов последних дней.

А всему виной упоротая карусельная лошадка, которая как будто специально влезла в кадр с влюбленной парочкой, чтобы испортить его.

Причем мемы с этой лошадкой делают не только обычные пользователи, но и различные игровые и кинокомпании.

Собрали для вас самые забавные, на наш взгляд, работы:

PlayStation UK

Larian Studios

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