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Видели упоротую карусельную лошадку из «Время жить»? Это главный мем последних дней
Дмитрий Кинский
15 августа 13:10
1152
1 минута на чтение
13 августа авторы «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью в главных ролях поделились свежим кадром, который моментально стал главным источником мемов последних дней.
А всему виной упоротая карусельная лошадка, которая как будто специально влезла в кадр с влюбленной парочкой, чтобы испортить его.
Причем мемы с этой лошадкой делают не только обычные пользователи, но и различные игровые и кинокомпании.
Собрали для вас самые забавные, на наш взгляд, работы:

PlayStation UK

Larian Studios

Официальный аккаунт «Шрека» в X

Киностудия NEON

Riot Games

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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