Винчестеры в сборе: Джаред Падалеки согласился сыграть в пятом сезоне «Пацанов»

Джаред Падалеки рассказал, что принял приглашение шоураннера «Пацанов» Эрика Крипке сыграть в пятом сезоне, который станет для сериала последним.

Ранее они вместе работали над «Сверхъестественным» — вместе с Дженсеном Эклсом и Джеффри Дином Морганом, которые уже снялись в «Пацанах».

По словам актера, совсем недавно он как раз обсудил с Крипке его роль в сериале. Однако никакими подробностями Джаред не поделился.