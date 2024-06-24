Винчестеры в сборе: Джаред Падалеки согласился сыграть в пятом сезоне «Пацанов»

Джаред Падалеки рассказал, что принял приглашение шоураннера «Пацанов» Эрика Крипке сыграть в пятом сезоне, который станет для сериала последним.
Ранее они вместе работали над «Сверхъестественным» — вместе с Дженсеном Эклсом и Джеффри Дином Морганом, которые уже снялись в «Пацанах».
По словам актера, совсем недавно он как раз обсудил с Крипке его роль в сериале. Однако никакими подробностями Джаред не поделился.
Я обожаю <Эрика>. Обожаю его юмор. Обожаю его как личность и как рассказчика. Не думаю, что пятый сезон будет готов до следующего года. Но когда он позвонит мне, я просто скажу: «Окей, когда мне вылетать?».
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