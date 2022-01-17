Вижу новость, что «Гарри Поттера» хотят переснять с цветными актёрами. Есть один нюанс

В сети появляются новости о якобы новом сериале по книгам Роулинг — мол, его авторы будут снимать с гендерным и расовым разнообразием. В их заявлениях говорится, например, что Джеймса Поттера воплотит цветной актёр, а Лили Поттер — трансгендерная женщина.
Вот только и речи не идёт ни о каком официальном сериале. Никакого HBO Max. Куратор этой адаптации — американская ТикТок-продюсер Меган Маккелли. Она хочет вместе со своей командой отснять фанатский веб-сериал. А гендерное и расовое разнообразие, по её словам, призвано отразить, что разнообразие среди поклонников «Гарри Поттера».
И хотя авторы веб-сериала не собираются показывать самого Гарри Поттера, у них появятся другие персонажи из книг. И тут они сталкиваются с проблемой — продюсеры могут не получить разрешения от владельцев авторских прав. Впрочем, вряд ли это когда-то останавливало фанатов, снимающих свои короткометражки.
Маккелли и её команда планируют приступить к съёмкам в июне-июле.
Сама Роулинг комментариев по поводу инициативы не давала.
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