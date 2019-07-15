13 мая журналист и депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский рассказал о попытках установить мемориальную доску фантасту Борису Стругацкому в Санкт-Петербурге на доме 4 по улице Победы, где писатель жил много лет. По словам Вишневского, удалось решить уже все вопросы, включая внешний вид доски, выбор места и оплату работы. Но теперь он столкнулся с требованием Комитета культуры Санкт-Петербурга дать официальную справку, что Борис Стругацкий был писателем.

И тут — городской комитет по культуре сообщает нам, что надо представить … справку о том, что Борис Натанович — писатель!

Без справки они, видимо, в этом не уверены.

Я позвонил зампреду Союза писателей Санкт-Петербурга и президенту Фонда братьев Стругацких Сергею Арно.

Он хохотал, как безумный, несколько минут.

Потом сказал, что справку напишут, конечно.

И что теперь наш Союз войдет в историю — как выдавший справку о том, что Борис Стругацкий был писателем.

Наконец-то этот факт будет подтвержден.

Из блога Сергея Вишнёвского на сайте «Эха Москвы»

В комментариях к оригинальной записи читатели высмеяли требования ведомства. Многие вспомнили, как  Ленинграде в 1964 году власти судили писателя и поэта Иосифа Бродского по статье за «тунеядство». Тогда его приговорили к пяти годам принудительного труда в отдалённой местности. Отдельно упомянули и сценку из «Мастера и Маргариты», где некая гражданка требовала от Коровьева и Бегемота удостоверений, что они — писатели.

Писатель Леонид Каганов приложил в комментариях несколько таких «справок».

Я думаю, каждый преданный поклонник должен тоже раздобыть для Бориса Натановича какую-нибудь справку, что он писатель. Чем больше справок нам удастся собрать — тем больше Борис Натанович писатель в глазах Комитета по культуре Санкт-Петербурга!

Леонид Каганов, писатель

На этом история не завершилась — 14 июля представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга объяснил, зачем нужна такая справка для мемориала.

Закон «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге» принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга. В его статье перечислены требования к предложению об установке доски. Так, оно должно содержать копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги выдающейся личности. Применительно к выдающимся личностям требования об обоснованиях кажутся смехотворными и, возможно, даже оскорбительными. Но эти требования нужны, чтобы исключить ошибки, неверные трактовки и при любых претензиях подтвердить документами каждое слово, высеченное на доске.

представитель Комитета

В ведомстве пояснили, что Борис Стругацкий был не только писателем, но и сценаристом и переводчиком, а значит, у граждан могут возникнуть претензии — почему эти заслуги не обозначены на доске. Представитель комитета подчеркнул, что в биографиях выдающихся людей всегда есть нюансы вроде «использования псевдонимов, спорных сведений о дате или месте рождения». Отдельно ведомство добавило, что всё написанное на доске должно быть подтверждено документами.

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