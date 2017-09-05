«Вошли и вышли, приключение на 20 минут» — сцена из «Рика и Морти» стала новым мемом

«Вошли и вышли, приключение на 20 минут» — сцена из «Рика и Морти» стала новым мемом

Последняя серия комедийного фантастического мультсериала «Рик и Морти» подарила миру новый мем. В шестом эпизоде третьего сезона Рик Санчез позвал Морти на очередное приключение. Учёный уверял, что оно займёт всего-ничего, «вошли и вышли, приключение на 20 минут». Однако авантюра затянулась на 6 дней и в итоге едва не окончилась плачевно.

Пользователи со всей Сети вспомнили множество примеров из фантастики и реальной истории, когда, казалось бы, быстрое приключение оборачивалось плачевным исходом или изрядно затягивалось.

В итоге мем отлично охарактеризовал сам себя — короткая сценка из сериала разошлась по всей Сети.