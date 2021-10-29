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    Новости

    Все финалисты конкурса НФ-рассказов памяти Станислава Лема

    29 октября 2021
    29.10.2021
    195
    1 минута на чтение
    Все финалисты конкурса НФ-рассказов памяти Станислава Лема

    Летом мы писали про новый конкурс фантастических рассказов, приуроченный к 100-летию со дня рождения Станислава Лема. Этот конкурс организовало Посольство Республики Польша в РФ при участии историка фантастики, журналиста, автора МФ и соучредителя премии «Новые горизонты» Сергея Шикарева. Тема конкурса — мир в 2121 году.

    Теперь организаторы готовы озвучить список финалистов, которые будут бороться за главные призы:

    • Алексей АНДРЕЕВ. Маза
    • Владимир БЕРЕЗИН. Сайт без урла
    • Евгений БУГРОВ. Жажда
    • Роман ВЕРХОВСКИЙ. Черная машина
    • Михаил ГАЁХО. Анна
    • Денис ДРОБЫШЕВ. Будь ты проклят, Марс!
    • Андрей КОКОУЛИН. Обратно
    • Максим МАРКОВ. Ужин у Дельбрюка
    • Татьяна МИНАСЯН. Те, кто не бросает своих
    • Алексей МИХАЙЛОВ. Отражение
    • Павел ПИМЕНОВ. Нишрот Йегрес, посетитель Йара
    • Ирина РЯБИНОВА. Щербатые цветы
    • Ольга ТОЛСТОВА. Вихрь
    • Никита ТРОПИНИН. Квалиа
    • Артём ХЛЕБНИКОВ. Потери
    • Павел ШЕЙНИН. Проблемы выгорания у светофоров

    Всего прислали более 200 работ.

    Победителей определят члены жюри, куда входят фантасты, исследователи фантастики, футурологи, деятели культуры и специалисты в сфере новых технологий.

    • Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля,
    • Василий Владимирский — критик, литературный обозреватель,
    • Евгений Кузнецов — венчурный инвестор, футуролог, Singularity University Ambassador,
    • Андрей Лисицкий — директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского,
    • Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН,
    • Константин Фрумкин — футуролог, главный редактор журнала «Инвест-Форсайт».

    Председатель жюри — литературный критик Галина Юзефович.

    Победителей объявят 25 ноября на пресс-конференции, будет трансляция.

    Призовой фонд — 70 тысяч рублей — распределят так: 40 тысяч за I место, 20 тысяч за II место, 10 тысяч за III место.

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