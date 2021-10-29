Все финалисты конкурса НФ-рассказов памяти Станислава Лема

Летом мы писали про новый конкурс фантастических рассказов, приуроченный к 100-летию со дня рождения Станислава Лема. Этот конкурс организовало Посольство Республики Польша в РФ при участии историка фантастики, журналиста, автора МФ и соучредителя премии «Новые горизонты» Сергея Шикарева. Тема конкурса — мир в 2121 году.
Теперь организаторы готовы озвучить список финалистов, которые будут бороться за главные призы:
- Алексей АНДРЕЕВ. Маза
- Владимир БЕРЕЗИН. Сайт без урла
- Евгений БУГРОВ. Жажда
- Роман ВЕРХОВСКИЙ. Черная машина
- Михаил ГАЁХО. Анна
- Денис ДРОБЫШЕВ. Будь ты проклят, Марс!
- Андрей КОКОУЛИН. Обратно
- Максим МАРКОВ. Ужин у Дельбрюка
- Татьяна МИНАСЯН. Те, кто не бросает своих
- Алексей МИХАЙЛОВ. Отражение
- Павел ПИМЕНОВ. Нишрот Йегрес, посетитель Йара
- Ирина РЯБИНОВА. Щербатые цветы
- Ольга ТОЛСТОВА. Вихрь
- Никита ТРОПИНИН. Квалиа
- Артём ХЛЕБНИКОВ. Потери
- Павел ШЕЙНИН. Проблемы выгорания у светофоров
Всего прислали более 200 работ.
Победителей определят члены жюри, куда входят фантасты, исследователи фантастики, футурологи, деятели культуры и специалисты в сфере новых технологий.
- Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля,
- Василий Владимирский — критик, литературный обозреватель,
- Евгений Кузнецов — венчурный инвестор, футуролог, Singularity University Ambassador,
- Андрей Лисицкий — директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского,
- Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН,
- Константин Фрумкин — футуролог, главный редактор журнала «Инвест-Форсайт».
Председатель жюри — литературный критик Галина Юзефович.
Победителей объявят 25 ноября на пресс-конференции, будет трансляция.
Призовой фонд — 70 тысяч рублей — распределят так: 40 тысяч за I место, 20 тысяч за II место, 10 тысяч за III место.
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