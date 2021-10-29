Все финалисты конкурса НФ-рассказов памяти Станислава Лема

Летом мы писали про новый конкурс фантастических рассказов, приуроченный к 100-летию со дня рождения Станислава Лема. Этот конкурс организовало Посольство Республики Польша в РФ при участии историка фантастики, журналиста, автора МФ и соучредителя премии «Новые горизонты» Сергея Шикарева. Тема конкурса — мир в 2121 году.

Теперь организаторы готовы озвучить список финалистов, которые будут бороться за главные призы:

Алексей АНДРЕЕВ. Маза

Владимир БЕРЕЗИН. Сайт без урла

Евгений БУГРОВ. Жажда

Роман ВЕРХОВСКИЙ. Черная машина

Михаил ГАЁХО. Анна

Денис ДРОБЫШЕВ. Будь ты проклят, Марс!

Андрей КОКОУЛИН. Обратно

Максим МАРКОВ. Ужин у Дельбрюка

Татьяна МИНАСЯН. Те, кто не бросает своих

Алексей МИХАЙЛОВ. Отражение

Павел ПИМЕНОВ. Нишрот Йегрес, посетитель Йара

Ирина РЯБИНОВА. Щербатые цветы

Ольга ТОЛСТОВА. Вихрь

Никита ТРОПИНИН. Квалиа

Артём ХЛЕБНИКОВ. Потери

Павел ШЕЙНИН. Проблемы выгорания у светофоров

Всего прислали более 200 работ.

Победителей определят члены жюри, куда входят фантасты, исследователи фантастики, футурологи, деятели культуры и специалисты в сфере новых технологий.

Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля,

Василий Владимирский — критик, литературный обозреватель,

Евгений Кузнецов — венчурный инвестор, футуролог, Singularity University Ambassador,

Андрей Лисицкий — директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского,

Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН,

Константин Фрумкин — футуролог, главный редактор журнала «Инвест-Форсайт».

Председатель жюри — литературный критик Галина Юзефович.

Победителей объявят 25 ноября на пресс-конференции, будет трансляция.

Призовой фонд — 70 тысяч рублей — распределят так: 40 тысяч за I место, 20 тысяч за II место, 10 тысяч за III место.