Все победители премии Anime Awards 2022. «Атака титанов» взяла главную награду!

9 февраля стриминговый сервис Crunchyroll, организовывающий ежегодную премию Anime Awards, назвал список победителей в этом году.
Больше всего наград забрали «Магическая битва», «Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»» и первая часть четвертого сезона «Атаки титанов» — последний тайтл также получил звание лучшего аниме года.
Список победителей получился таким:
- Аниме года: «Атака титанов: Последний сезон. Часть 1»;
- Лучший боевик: «Магическая битва»;
- Лучшая комедия: «У Коми проблемы с общением»;
- Лучшая драма: To Your Eternity;
- Лучшая романтика: «Хоримия»;
- Лучшая фантастика: второй сезон «О моем перерождении в слизь»;
- Лучший мужской персонаж: Боджи («Рейтинг королей»);
- Лучший женский персонаж: Нобара Кугисаки («Магическая битва»);
- Лучший протагонист: Одокава («Необычное такси»);
- Лучший антагонист: Эрен Йегер («Атака титанов: Последний сезон. Часть 1»);
- Лучшая экшен-сцена: Юдзи Итадори и Аой Тодо против Ханами («Магическая битва»);
- Лучший режиссер: Баку Киносита («Необычное такси»);
- Лучшая анимация: «Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»»;
- Лучший дизайн персонажей: Тадаси Хирамацу («Магическая битва»);
- Лучший саундтрек: Юки Кадзиура и Го Сиина («Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»»);
- Лучший сэйю: Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов: Последний сезон. Часть 1»);
- Лучший русский актер дубляжа: Ислам Ганджаев (Тандзиро Камадо из «Истребителя демонов. Поезд «Бесконечный»»);
- Лучший опенинг: Shinsei Kamattechan — Boku no sensou («Атака титанов: Последний сезон. Часть 1»);
- Лучший эндинг: LiSA – Shirogane («Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»»).
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: ОбозналсяЭто вообще кто? Звёздные войны: истории.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.