Все победители премии Anime Awards 2022. «Атака титанов» взяла главную награду!

9 февраля стриминговый сервис Crunchyroll, организовывающий ежегодную премию Anime Awards, назвал список победителей в этом году.

Больше всего наград забрали «Магическая битва», «Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»» и первая часть четвертого сезона «Атаки титанов» — последний тайтл также получил звание лучшего аниме года.

Список победителей получился таким: