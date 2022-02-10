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    Все победители премии Anime Awards 2022. «Атака титанов» взяла главную награду!

    10 февраля 2022
    10.02.2022
    424
    0 минут на чтение
    Все победители премии Anime Awards 2022. «Атака титанов» забрала главную награду!

    9 февраля стриминговый сервис Crunchyroll, организовывающий ежегодную премию Anime Awards, назвал список победителей в этом году.

    Больше всего наград забрали «Магическая битва», «Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»» и первая часть четвертого сезона «Атаки титанов» — последний тайтл также получил звание лучшего аниме года.

    Список победителей получился таким:

    • Аниме года: «Атака титанов: Последний сезон. Часть 1»;
    • Лучший боевик: «Магическая битва»;
    • Лучшая комедия: «У Коми проблемы с общением»;
    • Лучшая драма: To Your Eternity;
    • Лучшая романтика: «Хоримия»;
    • Лучшая фантастика: второй сезон «О моем перерождении в слизь»;
    • Лучший мужской персонаж: Боджи («Рейтинг королей»);
    • Лучший женский персонаж: Нобара Кугисаки («Магическая битва»);
    • Лучший протагонист: Одокава («Необычное такси»);
    • Лучший антагонист: Эрен Йегер («Атака титанов: Последний сезон. Часть 1»);
    • Лучшая экшен-сцена: Юдзи Итадори и Аой Тодо против Ханами («Магическая битва»);
    • Лучший режиссер: Баку Киносита («Необычное такси»);
    • Лучшая анимация: «Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»»;
    • Лучший дизайн персонажей: Тадаси Хирамацу («Магическая битва»);
    • Лучший саундтрек: Юки Кадзиура и Го Сиина («Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»»);
    • Лучший сэйю: Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов: Последний сезон. Часть 1»);
    • Лучший русский актер дубляжа: Ислам Ганджаев (Тандзиро Камадо из «Истребителя демонов. Поезд «Бесконечный»»);
    • Лучший опенинг: Shinsei Kamattechan — Boku no sensou («Атака титанов: Последний сезон. Часть 1»);
    • Лучший эндинг: LiSA – Shirogane  («Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»»).
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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