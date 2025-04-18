Второй сезон Twisted Metal стартует 31 июля





Критики встретили первый сезон прохладно, а вот зрителям он понравился больше. На Metacritic у него 53 из 100 и 7,3 из 10 баллов соответственно.









Шоу вернется 31 июля. Главные роли по-прежнему исполнят Энтони Маки («Мстители», «Человек-муравей») и Стефани Беатрис («Монстры-коммандос»). Также каст пополнят Ричард де Клерк («Звездные врата», «Сверхъестественное»), Сэйлор Курда («Мыслить как преступник») и другие актеры.

Сервис Peacock опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала «Скрежет металла» по мотивам игры Twisted Metal.