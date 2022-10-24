Второй сезон «Дом дракона» будет более зрелищным

Шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал в одном из интервью рассказал, что второй сезона приквела «Игры престолов» будет более зрелищным.

По его словам, авторы намеренно замедлили повествование в первом сезоне, чтобы заинтересовать зрителей в новых персонажах.

Мы доберемся до зрелища. Но сначала вы должны понять этих героев, прежде чем они окажутся на войне.

Кондал отметил, что второй сезон по темпу будет схож с серединой «Игры престолов». Кроме того, в нем будет побольше легкомысленных сцен с юмором, как это было в оригинальном сериале.