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    Второй сезон «Дом дракона» будет более зрелищным

    24 октября 2022
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    24.10.2022
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    Второй сезон «Дом дракона» будет более зрелищным

    Шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал в одном из интервью рассказал, что второй сезона приквела «Игры престолов» будет более зрелищным.

    По его словам, авторы намеренно замедлили повествование в первом сезоне, чтобы заинтересовать зрителей в новых персонажах.

    Мы доберемся до зрелища. Но сначала вы должны понять этих героев, прежде чем они окажутся на войне.

    Кондал отметил, что второй сезон по темпу будет схож с серединой «Игры престолов». Кроме того, в нем будет побольше легкомысленных сцен с юмором, как это было в оригинальном сериале.

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