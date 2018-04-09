Этой ночью в Сети появился новый трейлер картины «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» — спин-оффа космической саги про молодость самого знаменитого контрабандиста. И он выглядит отлично!

Дубляж:

В трейлере нам показывают всю команду, с которой придётся работать Хану: Чубакку, Лэндо Калриссиана (Дональд Гловер), Ки’Ру (Эмилия Кларк), Тобиаса Бэккета (Вуди Харрельсон) и дроида с женским сознанием L3-37 (Фиби Уоллер-Бридж). Кроме того, в кадре появляется и глава преступного мира Драйден Вос в исполнении Пола Беттани.

Фильм про Соло расскажет предысторию Хана Соло, мы узнаем, как он поступил в Имперскую академию, как оказался по ту сторону закона и как познакомился с Чубаккой. Примечательно, что в трейлере обыграли знаменитую фразу «У меня плохое предчувствие», которая звучит во всех фильмах саги — только тут Хан говорит «У меня хорошее предчувствие».

«Хан Соло. Звёздные войны: Истории» выходят 24 мая.