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Вышел первый эпизод аудиосериала по Dragon Age. Музыку написал Ханс Циммер
Дмитрий Кинский
29 августа 17:13
128
1 минута на чтение
BioWare опубликовала первый эпизод аудиосериала по мотивам Dragon Age с подзаголовком Vows and Vengeance.
Это приквел грядущей игры The Veilguard. Первый эпизод посвящен ограблению в Тевинтере с участием как новых, так уже знакомых персонажей.
Что интересно, саундтрек для аудиосериала написали Ханс Циммер и Лорн Бэлф («Миссия невыполнима»).
Ранее уже ходили слухи, что Ханс Циммер напишет для The Veilguard саундтрек вместо Тревора Морриса, и теперь у нас есть еще одно косвенное подтверждение.
Всего в аудиосериале будет восемь эпизодов. В комментариях уже отметили его качество, в особенности актерскую игру.
Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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