Вышел первый эпизод аудиосериала по Dragon Age. Музыку написал Ханс Циммер

BioWare опубликовала первый эпизод аудиосериала по мотивам Dragon Age с подзаголовком Vows and Vengeance.

Это приквел грядущей игры The Veilguard. Первый эпизод посвящен ограблению в Тевинтере с участием как новых, так уже знакомых персонажей.

Что интересно, саундтрек для аудиосериала написали Ханс Циммер и Лорн Бэлф («Миссия невыполнима»).

Ранее уже ходили слухи, что Ханс Циммер напишет для The Veilguard саундтрек вместо Тревора Морриса, и теперь у нас есть еще одно косвенное подтверждение.

Всего в аудиосериале будет восемь эпизодов. В комментариях уже отметили его качество, в особенности актерскую игру.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября.

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