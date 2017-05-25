Вышел первый тизер мультсериала Castlevania от Netflix

Вышел первый тизер мультсериала Castlevania от Netflix

Сервис Netflix опубликовал первый тизер мультсериала Castlevania. Смотрите скорее!

Один из авторов сериала — постановщик Адин Шанкар, известный по своей мрачной короткометражке о Могучих рейнджерах. Полгода назад он обещал, что Castlevania станет «супер-жестоким, мрачным и саркастичным проектом», и, похоже, он намерен сдержать своё обещание.

Сценаристом проекта выступит британский автор комиксов Уоррен Эллис. Он работал над сериями «Трансметрополитен», «Джон Константин» и «Фелл. Град обречённых».

Castlevania — это серия видеоигр, созданная компанией Konami. В основе сюжета лежит противостояние древнего клана Бельмонт могучему графу Дракуле. Игры во многом опираются на роман Брэма Стокера «Дракула», который включён в официальную хронологию вселенной.

Первые четыре серии по 30 минут каждая выйдут 7 июля.