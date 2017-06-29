В Сети появился первый полноценный трейлер новой части «Джуманджи» — «Добро пожаловать в джунгли». В главных ролях засветились Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан и Джек Блэк.
Фильм можно отнести к формату «мягкий перезапуск»: он использует старые идеи, но при этом продолжает оригинальную историю. Переосмыслению подверглась сама «Джуманджи» — теперь это не настольная, а консольная игра, которая буквально затягивает главных героев в свой мир.
По всей видимости, фильм будет насыщен погонями, драками и выживанием в непредсказуемом мире джунглей. А вот традиционные загадки, поочерёдные ходы и мораль — всё то, за что мы любили оригинал, — похоже, остались в прошлом.
В российский прокат лента выходит 28 декабря.
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