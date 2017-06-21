Зимой на большие экраны выходит ремейк-переосмысление одного из лучших фильмов нашего детства — «Джуманджи». Многие поклонники оригинальный картины переживают, что перезапуск сыграет на славе предшественника и растопчет добрую память о нём.

Актёр Джек Блэк, исполнивший в фильме главную роль, призывает к спокойствию. Он поделился подробностями о перезапуске с изданием The Hollywood Reporter. Оказывается, в фильме большую роль сыграет наследие актёра Робина Уильмса — вернее, его персонажа Алана Пэрриша.

Мы изучаем джунгли и пытаемся победить в игре: жизнь или смерть. Но пока мы находимся там, нам постоянно попадаются подсказки, которые оставил персонаж Уильямса — Алан Пэрриш. Действие прежде всего происходит в джунглях Джуманджи, и это самая крутая часть фильма. Мы перенесем аудиторию в эти загадочные и чудесные края, опасные и красивые. Джек Блэк

Заявление Блэка звучит интригующе. В первом фильме мы видели, как менялся реальный мир. Игра то и дело подкидывала участникам смертоносные испытания. В новой части герои, подобно Алану Пэрришу, окажутся в мире самой игры. И, судя по всему, обнаружат его следы.

Однако здесь кроется любопытная деталь. Первый фильм заканчивался полным «обнулением» — игра для Алана никогда и не начиналась. Как же тогда он оставил следы в джунглях? Вероятно, для Алана всё вернулось на круги своя, а вот сама игра запомнила его похождения.

В России вторая часть «Джуманджи» выйдет на экраны 28 декабря 2017 года.

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