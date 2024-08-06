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Вышло демо Worshippers of Cthulhu — градостроительного симулятора в мире Ктулху
Андрей Квасков
9 августа 18:58
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Студия Crazy Goat Games объявила о выходе демоверсии Worshippers of Cthulhu — градостроительного симулятора, который основан на произведения Говарда Лавкрафта.

Игрокам предстоит взять на себя роль главы культа великого Ктулху, который будет принимать решения, определяющие судьбу ваших последователей. Для пробуждения великого божества, нужно создавать и развивать города, делая все возможное для процветания культа.

Как только вы пробудите Ктулху, запустится некая волна перемен, которая изменит равновесие в космосе.

Демо Worshippers of Cthulhu доступно в Steam. Даты выхода полноценной версии пока нет.

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Андрей Квасков
9 августа 18:58
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