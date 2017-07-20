Студия Warner Bros. решила снять ещё один фильм о вторжении злобных пришельцев. На этот раз она намерена сделать ремейк классики жанра — «Вторжения похитителей тел». Об этом сообщает Variety.

Фильм станет четвёртой экранизацией фантастического романа Джека Финни «Похитители тел». Сценарием ленты займётся Дэвид Лесли Джонсон («Дитя Тьмы», «Заклятие 2»), а продюсером выступит Джон Дэвис («Агенты А.Н.К.Л.», «Я, робот»).

По сюжету книги в маленький городок вторгаются инопланетяне. Они выращивают копии людей, живущих в городе, которых потом заменяют во время сна. Постепенно они заменяют практически всех жителей города и начинают размножаться. Обо всем догадывается местный врач, однако он уже не может понять, кто пришелец, а кто человек.

До сих пор было снято три экранизации этого фантастического романа. Первая из них, вышедшая в 1956, стала настоящим хитом, а последняя провалилась в прокате.

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