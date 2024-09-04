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WB Discovery подтвердила планы на разработку Hogwarts Legacy 2
Андрей Квасков
5 сентября 14:43
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1 минута на чтение
Финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс на фоне релиза игры Harry Potter: Quidditch Champions подтвердил, что уже ведется работа над продолжением Hogwarts Legacy.

Конкретных подробностей он не сообщил, но отметил, что следующая часть станет одним из основных приоритетов для WB в ближайшие годы. О сроках анонса и тем более релиза пока говорить рано.

Выход Hogwarts Legacy состоялся в 2023 году. Проект стал настоящим хитом — его продажи превысили 22 млн копий. Кроме этого, Джейсон Шрайер утверждает, что студия Rocksteady занимается «режиссерской версией» игры.

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Андрей Квасков
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