WB Discovery подтвердила планы на разработку Hogwarts Legacy 2





Конкретных подробностей он не сообщил, но отметил, что следующая часть станет одним из основных приоритетов для WB в ближайшие годы. О сроках анонса и тем более релиза пока говорить рано.





Выход Hogwarts Legacy состоялся в 2023 году. Проект стал настоящим хитом — его продажи превысили 22 млн копий. Кроме этого, Джейсон Шрайер утверждает, что студия Rocksteady занимается «режиссерской версией» игры.



Финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс на фоне релиза игры Harry Potter: Quidditch Champions подтвердил, что уже ведется работа над продолжением Hogwarts Legacy.