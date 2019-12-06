«Я чувствую, творится нечто плохое»: трейлер сериала «Чужак» по роману Стивена Кинга

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HBO выпустил полноценный трейлер мистического детектива «Чужак» — по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга.

Сюжет романа рассказывает о жестоком убийстве 11-летнего мальчика, тело которого нашли в лесу. Под подозрение попадает учитель Терри Мейтленд, который, согласно показаниям, находился в момент преступления… в двух местах одновременно.

В мини-сериале всего запланировано 10 эпизодов. Сценарий для телевидения адаптировал Ричард Прайс («Двойка», «Прослушка», «Однажды ночью»). В шоу сняли Джейсон Бейтман («Озарк») и Бен Мендельсон («Изгой-один», «Первому игроку приготовиться», «Капитан Марвел»).

«Амедиатека» представила первый постер:

«Я чувствую, случится нечто плохое»: трейлер сериала «Чужак» по роману Стивена Кинга

Первый эпизод выйдет уже 12 января.

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