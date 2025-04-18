«Зачем быть токсичным?» — шоураннер «Доктора Кто» ответил на критику сериала

Кто-нибудь обязательно поднимет тему разнообразия. И в интернете есть воины, обвиняющие нас в чрезмерной политкорректности, в том, что мы продвигаем повестку и поднимаем определённые вопросы. И у меня нет на это ни минуты. Ни секунды терпеть. То, что вы называете разнообразием, я называю просто открытой дверью. Зачем быть токсичным?