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«Зачем быть токсичным?» — шоураннер «Доктора Кто» ответил на критику сериала

Андрей Квасков
18 апреля 17:22
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1 минута на чтение
Шоураннер сериала «Доктор Кто» Рассел Т. Дэвис заявил, что у него нет времени на тех, кто критикует сериал за «чрезмерную прогрессивность».
Рассел Т. Дэвис
Кто-нибудь обязательно поднимет тему разнообразия. И в интернете есть воины, обвиняющие нас в чрезмерной политкорректности, в том, что мы продвигаем повестку и поднимаем определённые вопросы. И у меня нет на это ни минуты. Ни секунды терпеть. То, что вы называете разнообразием, я называю просто открытой дверью. Зачем быть токсичным?
Премьера второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой состоялась 12 апреля. На момент написания материала вышло два из девяти эпизодов.

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Андрей Квасков
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