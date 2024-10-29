Завтрак для оборотня и «ДНК The Witcher 3» — новые детали следующей Fable





Корден видел альфа-версию игры и, по его мнению, проект выглядит «чертовски круто» — начиная от мелких деталей и заканчивая анимацией.





Что касается боевой системы, то в ней прослеживается «ДНК CD Project RED». Сражения действительно напоминают The Witcher 3 с пируэтами, перекатами и сменой типов атак .





Это звучит вполне логично, учитывая, что главным дизайнером геймплея новинки выступает Павел Капал, бывший старший дизайнер The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Новая Fable обзавелась свежими деталями. Ими поделился журналист Windows Central Джез Корден, в то время как Playground Games пока воздерживается от каких-то анонсов.