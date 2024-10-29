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Завтрак для оборотня и «ДНК The Witcher 3» — новые детали следующей Fable
Андрей Квасков
19 ноября 18:32
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Новая Fable обзавелась свежими деталями. Ими поделился журналист Windows Central Джез Корден, в то время как Playground Games пока воздерживается от каких-то анонсов.

Корден видел альфа-версию игры и, по его мнению, проект выглядит «чертовски круто» — начиная от мелких деталей и заканчивая анимацией.

Что касается боевой системы, то в ней прослеживается «ДНК CD Project RED». Сражения действительно напоминают The Witcher 3 с пируэтами, перекатами и сменой типов атак.

Это звучит вполне логично, учитывая, что главным дизайнером геймплея новинки выступает Павел Капал, бывший старший дизайнер The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.
Кроме этого, в Fable игроков ждет солидный арсенал оружия и заклинаний. Что касается противников, то инсайдер видел огромную курицу и оборотня, которого выманивали из логова английским завтраком.

Хотя в показанном геймплее главным героем была девушка, Корден слышал, что геймеры смогут создать мужского протагониста.

Журналист не исключает, что увиденное им было вертикальным срезом, который могут показать 13 декабря на TGA 2024.
Новая Fable должна выйти в 2025 году на PC и Xbox Series.

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Андрей Квасков
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