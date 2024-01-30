Звезда «Дома дракона» Милли Олкок сыграет Супергерл

Творческие руководили киновселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран выбрали Милли Олкок на роль Супергерл.
Ганн назвал Олкок фантастически талантливой актрисой. По его словам, впервые он узнал о ней из «Дома дракона». И был поражен ее пробами на роль Супергерл.
Предположительно, супергероиня впервые должна появиться в «Супермене: Наследие», съемки которого начнутся этой весной.
Джеймс и Питер отметили, что Супергерл, видевшая как все вокруг нее умирают, будет контрастировать с Кларком Кентом, которого воспитали любящие родители.
Премьера картины состоится 11 июля 202 года.
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