Звезда «Дома дракона» Милли Олкок сыграет Супергерл

Творческие руководили киновселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран выбрали Милли Олкок на роль Супергерл.

Ганн назвал Олкок фантастически талантливой актрисой. По его словам, впервые он узнал о ней из «Дома дракона». И был поражен ее пробами на роль Супергерл.

Предположительно, супергероиня впервые должна появиться в «Супермене: Наследие», съемки которого начнутся этой весной.

Джеймс и Питер отметили, что Супергерл, видевшая как все вокруг нее умирают, будет контрастировать с Кларком Кентом, которого воспитали любящие родители.

Премьера картины состоится 11 июля 202 года.