«Чёрное зеркало»: обсуждаем 4 сезон

Впечатления о новом сезоне «Чёрного зеркала» у наших авторов остались разные. Сериал начал повторяться и утратил зубастость — или он всё тот же и даже прибавил? Единого мнения нет. Поэтому мы решили не просто сделать обзор сезона, а устроить о нем настоящую дискуссию.

Сериал потерял цельность?

Black Mirror Жанр: социальная фантастика, сатира

Шоураннер: Чарли Брукер

В ролях: Джесси Племонс, Джорджина Кемпбелл, Дуглас Ходж и другие

Премьерный показ: 29 декабря 2017, Netflix

Продолжительность: 6 серий по 40-70 минут

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Александр Стрепетилов:

Ещё в третьем сезоне режиссёры сериала начали экспериментировать с жанрами и подачей, из-за чего общая концепция «Чёрного зеркала» как-то отошла на второй план. В новом сезоне постановщики стали заигрывать с формой ещё сильнее: вот серия в духе чёрно-белого постапокалиптического фильма («Металлист»), вот реверанс в сторону «Звёздного пути» (USS Callister), а вот нордический нуар («Крокодил»). Увы, на сей раз это не пошло сериалу на пользу.

В эпизодах страдают сюжет и внутренняя логика. Если раньше технологии, показанные в сериале, были основаны на научных концепциях, то теперь мы видим сплошные нелепости. Например, в одной из серий при помощи образцов ДНК создают цифровую копию человека с его воспоминаниями, хотя ДНК никакого отношения к памяти не имеет. Или взять считыватель воспоминаний, который в начале серии работает по одним принципам, а в конце уже совсем по другим.

Павел Ильин:

Как может потерять цельность сериал, в котором её не было? Даже когда им занимался в основном сам Чарли Брукер, серии сильно отличались друг от друга. Вот условное настоящее, премьер-министр, хакеры и свинья, потом сразу — условное будущее, антиутопия и общество потребления. Две семейные драмы, триллер, а потом — синий тролль, участвующий в выборах. У поздних сезонов встречаются проблемы с внутренней логикой, но количество хороших эпизодов осталось таким же — не меньше двух третей. Да и в остальных есть как минимум интересные решения. Рекордсмен четвёртого сезона по ляпам, «USS Callister», по моему (и не только) мнению — лучшая серия сезона.

Сериал не сдал, он остался примерно таким же. Пришедшая популярность заставляет нас спрашивать с него втройне, только и всего. «Чёрное зеркало» немыслимо без передовых технологий и социальной проблематики. И то, и другое в сериале осталось. Разве что «Металлист» не вписывается — согласен, что эпизод слабее остальных.

Сериал повторяет одно и то же?

Прошлые сезоны «Чёрного зеркала» строились вокруг новых технологий или ситуаций, с ними связанных. Мир, пронизанный этими новшествами, изображался максимально гротескно и, что главное, разнообразно. Четвёртый сезон в этом плане выглядит беднее: в трёх из шести серий снова показана технология оцифровки личности. Кажется, будто Чарли Брукеру так понравилась эта идея будущего, что другие он больше не пытается развивать.

Кроме того, отдельные эпизоды структурно копируют некоторые прошлые серии. «Повесьте диджея» (Hang the DJ) — это идейное подражание «Сан-Джуниперо». «Чёрный музей» сильно напоминает «Белое Рождество» (и при этом явно ему уступает).

Похожие по структуре серии — это и правда неприятная тенденция. Я тоже считаю, что «Чёрный музей» слабее «Белого Рождества», — что, впрочем, не делает серию плохой. Приём «рассказ в рассказе» часто использовали в литературе, так написаны и «Машина времени», и многие истории Лавкрафта (это вообще характерная для хорроров структура). Дуглас Ходж отлично сыграл шоумена, этакого бизнес-дьявола от науки. Переплюнуть Джона Хэма в умении выглядеть круто, не делая ничего, мало кто может. «Сан-Джуниперо» и «Повесьте диджея» объединяет только виртуальная реальность и любовная линия, а ситуации, в которых находятся герои, принципиально разные. Я бы отметил схожесть «Архангела» и «Полной истории тебя», но, опять же, отношения матери и дочери — это не то же самое, что проблемы мужа и жены.

Что до повторного появления уже показанных технологий — разве это плохо? Доктор Кто использует звуковую отвёртку уже полвека, и она не надоела. Если тему раскрывают с другой стороны — почему бы и нет? Мне понравился «Крокодил» как раз потому, что там показали, как кардинально новая технология впишется в повседневную жизнь, как изменится работа страховщиков, полицейских, — фантастическая бытовуха, о которой забывают почти всегда.

Сериал больше не обличает общество?

Да, героями сезона, как и раньше, выступают представители самых разных профессий. Кто-то злоупотребляет новыми технологиями, кто-то ведёт с ними ожесточённую борьбу. Вот только в этих новых героях всё труднее узнать себя. А ведь изначально сериал стремился показать наше искажённое отражение в чёрном зеркале дисплеев.

Теперь шоу сосредоточилось на историях отдельных людей — а раньше сатира на современное общество стояла во главе угла. Вспомнить хоть первую серию со свиньёй, где порицается массовый интерес к постыдному, или эпизод «Нырок» про социум, построенный на «лайках» в соцсетях. В четвёртом сезоне сатиры на общество почти нет — изобличаются только отдельные типажи вроде готовой на всё эгоистичной психопатки или безумного доктора. Но зачем порицать изначально отрицательных героев? Пропала вся неоднозначность. В этих персонажах себя не узнаёшь.

Допустим, мать из «Архангела» — не лучший пример для подражания. Персонаж Джесси Племонса из USS Callister — ходячий комплекс. Герои новелл «Чёрного музея» один за другим проявляют низменные качества. Но неужели сюжет «неприятный человек с мощным гаджетом» — плохой? В моих глазах большая камерность и упор на личные драмы — только плюс. Что потерялось, так это вовлечение зрителя. В «Проклятье нации», «Пятнадцати миллионах кредитов», «Моменте Волдо» и особенно «Белом медведе» нас приравнивали к зрителям, смотрящим программу уже внутри сюжета. Создатели не ломали четвёртую стену, но аккуратно по ней стучали, заставляли лишний раз задуматься об этике. Новым сериям такого интерактива не хватает.

Четвёртый сезон в целом понравился мне меньше третьего. Да, отдельные эпизоды хороши, за разнообразием стилей интересно наблюдать. Но, на мой взгляд, шоу всё дальше отходит от того, что я привык видеть в «Чёрном зеркале» в первых двух сезонах. Визуально сериал, без сомнения, эволюционирует: разные декорации, потрясающие пейзажи, неплохая компьютерная графика. Но при этом он начал повторяться и уже не обличает пороки общества так остро, как раньше.

А мне новый сезон нравится меньше первых двух, но больше третьего. В отличие от многих коллег, я не вижу за отсылками к старым сериям попытку создать единый мир и большую франшизу. Всё, что нам хотят сказать, прекрасно можно подать в формате антологии. Зачем нужны пасхалки? Люди их любят, почему бы не вставить. Я не против, чтобы проект развивался. Если слухи не врут и про копированных личностей в игре запустят отдельное шоу, у нас появится адекватный сериал про онлайн-игры с большой аудиторией. Как недавний «Джуманджи», только лучше. Словом, пусть «Чёрное зеркало» снимают дальше, лишь бы это было хорошо. Пока получается.