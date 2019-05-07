Игра престолов 8.04 «Последние из Старков»: угасшие надежды, новые надежды и стаканчик кофе

Четвёртая серия сезона — «Последние из Старков» — дает персонажам и зрителям перевести дух между двумя эпичными битвами. Выдохнуть после столкновения с мёртвыми и подготовиться к разборкам между живыми. Режиссёр Дэвид Наттер уже доказал в первых двух эпизодах, что умеет отлично держать паузу: нагнетать напряжение перед боем, разряжать его шутками, сводить героев между собой — словом, создавать нужную атмосферу. И действительно, сначала мастерство его не подводит.

Осторожно, спойлеры! Этот текст только для тех, кто уже смотрел 4 эпизод восьмого сезона. Если вы ещё не добрались до него — почитайте лучше как идёт работа над спин-оффами «Игры престолов»

Пир в Винтерфелле удался на славу. Нужный акцент там, нужные слова здесь, пикировка взглядами — и сразу становится ясно, кто как чувствует себя после битвы, кого поддерживают воины, а кто чужой на этом празднике жизни. Одна только сцена игры в «правду или вымысел», когда Тирион с Джейме спаивают Бриенну, дорогого стоит.

Кажется, что Наттер мог бы снять прекрасный «вбоквел» по миру Мартина. Например, ситком про Старомест: остроумные диалоги между мейстерами, нелепые ситуации, в которые они то и дело попадают, каламбуры, шутки, вечера с друзьями у камина и обязательно вино рекой… Тут даже забытый на столе стаканчик из «Старбакса» будет в тему (если вы не заметили, он в одной из сцен стоит на столе перед Матерью драконов — а то как же выживать на Севере без горячего кофе).

Однако, к сожалению для режиссёра (и к счастью для любителей первоисточника), жизнь персонажей саги нельзя целиком уместить в этот жанровый формат. В какой-то момент им приходится выбираться из-за стола, отставлять в сторону бокал с вином и выходить на «оперативный простор». И вот тут уже режиссёр и сценаристы не настолько хороши.

Надежды, которые мы потеряли

К сожалению, тенденция, наметившаяся ещё в прошлом эпизоде, продолжается и здесь. Ради того, чтобы привести героев в какую-то сцену, которая кажется создателям сериала важной, эмоциональной, красивой (и лёгкой в производстве — ведь, Король Ночи побери, гораздо проще снимать красиво пялящихся друг на друга статичных персонажей, чем продумывать динамику), Бениофф и Уайсс с высокой башни плюют на логику мира, на тактику и стратегию… да и на нормальную человеческую логику, в конце концов.

«Давайте поставим Дейенерис с крошечным войском против Серсеи!» — должно быть, воскликнул кто-то, не иначе как с перепою после того самого пира в Винтерфелле. «А давайте!» — ответили ему остальные и бросились воплощать идею в жизнь.

Может, последним Старкам стоило устроить семейный совет, отправить Арью в Королевскую Гавань и подождать, пока она прирежет Серсею согласно своему чёрному списку? Не-е-ет, это же совсем не зрелищно.

Может быть, не стоило разделять и так поредевшее войско, особенно с учётом сведений о военной мощи Серсеи? Не-е-ет, ведь тогда не получится драматичного разгрома мини-флотилии. А ещё так хотелось бездарно слить очередного дракона!

Постойте, но ведь Таргариены завоевали Вестерос, вовсе не имея за плечами бесконечное драконье войско из нескольких сотен особей. Что, технологии за эти годы настолько изменились, что до огромного стреломёта раньше просто никто не мог додуматься? Сценаристы: «Эээ, мы просто подумали, что это будет КРАСИВО!«

Никто не спорит, красиво. Красиво умирает захваченная в плен Миссандея. Красиво валится в море погибающий дракон. Красиво «изменившимся лицом графиня бежит к пруду». .. то есть Дени двигается в сторону безумия и кровавой расправы. Только вот в жертву этой красоте принесена логичность происходящего. А это горько.

Также печалит, что Винтерфелл — напомним, крепость на военном положении, — похож на проходной двор. Заходи кто хочешь, бери что хочешь. Бронн зашёл с арбалетом — здравствуй, гостем будешь. Арья уехала с Псом куда-то — ну, уехала и уехала, скатертью дорога.

А самое горькое разочарование — погибла надежда, что от армии мертвецов хотя бы что-то осталось. То есть да, точка поставлена. Холод и смерть собирались за Стеной много лет подряд, армия зомби неотвратимо шла на Вестерос вместе с гибельным морозом — и с ними действительно покончили в ходе единственной битвы. Ох, не так страшна Зима, как её малюют. Даже шапки для победы не понадобились. Видимо, зима в Вестеросе — это примерно минус один, дождь со снегом.

Одичалые собираются в родные места, северяне вытирают скупую слезу, «бармен рыдает, поварята выглядывают из кухни». Зритель чувствует, что его жёстко… обманули.

Надежды, которые мы обрели

Было бы совсем грустно, если бы среди сюжетных линий не осталось тех, что всё же дают надежду на что-то интересное.

Во-первых, бесподобны Тирион и Варис. Два диалога Полумужа и Паука — на корабле и на Драконьем Камне — стоят, пожалуй, всех военных и дипломатических метаний и глупостей остальных персонажей вместе взятых. Вот это настоящая игра престолов, за которой стоят ум, просчитанные схемы и варианты развития событий, а не прямые рельсы, по которым катится сюжет в последних двух сезонах (без помощи Мартина сценаристы, как оказалось, не очень искусны в этой игре).

Во-вторых, линия Бриенны. Зрителям сначала смешно, потом ужасно неловко, потом на секунду пробивается мысль: может, хотя бы кусочек счастья для неё возможен? Но нет, конечно, нет. В плохом фэнтези Джейме остался бы с ней, и нас бы ждал приторный, неправдоподобный хэппи-энд. То, что в итоге Джейме едет в Королевскую гавань, и слова, которыми он сопровождает свой отъезд, дают надежду: возможно, сериал все же не скатится на уровень этого самого плохого фэнтези.

И, в-третьих, разговор Тириона с Серсеей дает прекрасную завязку для «весёлых» событий в следующих сериях. По идее, Эурону Грейджою задуматься бы: откуда братец милой королевы знает о ребёнке, который появился уже после того, как тот отбыл из Королевской Гавани? Не обманывает ли прекрасная Серсея? А тут и Джейме уже на подходе…