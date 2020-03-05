Какие сериалы вернутся в марте 2020: андроиды, космос и наследники Дракулы

В марте пробуждается не только природа, но и телеиндустрия. Нас ждёт возвращение «Мира Дикого Запада», «Кастлвании» и «Космоса». И это только часть списка — в продолжении статьи читайте о новых сериалах!

Мир Дикого Запада, 3 сезон

Westworld

Когда и где? С 15 марта на HBO (с 16 марта — на «Амедиатеке»)

Что? Научно-фантастический вестерн, выбравшийся в «настоящий мир»

О чём? Об андроидах и человечности. Во втором сезоне восставшие разумные машины выбрались за пределы Мира Дикого Запада и погрузились в удивительный и сложный мир людей, в котором теперь пытаются найти своё место.

Чего ждём? Чего-то совершенно нового. Совсем непривычно видеть вместо пустыни, шерифов и салунов огромный мегаполис и автомобили. Третий сезон кажется «мягким перезапуском» — похоже, создатели поняли, что зрители устали от нелинейного времени и загадок ради загадок, и сделали повествование плотнее. Наверняка это одна из причин, по которым количество эпизодов сократили с десяти до восьми.

Кроме того, в третьем сезоне нас ждёт парк, посвящённый Второй мировой войне (он засветился в трейлере), а также пополнение актёрского состава: к уже знакомым лицам присоединились Аарон Пол (Джесси Пинкман из «Во все тяжкие») и Венсан Кассель.

Кастлвания, 3 сезон

Castlevania

Когда и где? Все эпизоды выйдут 5 марта на Netflix (в России — там же)

Что? Тёмное фэнтези. Экранизация серии видеоигр

О чём? О троице охотников на нечисть — Треворе Бельмонте, Сифе Белнадес и Алукарде. В прошлом сезоне они одолели короля нечисти Дракулу. Теперь на место повелителя тьмы претендуют сразу несколько его бывших полководцев, каждый из которых призывает на помощь чудовищ.

Чего ждём? Больше экшена, больше монстров, больше событий и интриг! Как минимум трейлер выглядит многообещающе. Из приятных бонусов — больший хронометраж сезона: теперь в нём десять серий (в первом было всего четыре, а во втором — восемь). Остаётся надеяться, что авторы учли критику и постараются сохранить высокий темп на протяжении всего сезона, — ранее сериал был слишком уж неторопливым.

Космос: Возможные миры, 3 сезон

Cosmos: Possible Worlds

Когда и где? С 9 марта на National Geographic

Что? Продолжение одной из самых известных научно-популярных передач, запущенной ещё Карлом Саганом в 1980-е

О чём? О тайнах космоса. Популярный учёный-астрофизик Нил Деграсс Тайсон будет вещать с экранов про чёрные дыры, далёкие звёзды и сотворение Вселенной. В этом сезоне создатели передачи хотят уделить больше внимания внеземной жизни и другим мирам.

Чего ждём? Возвращения шоу после шестилетнего перерыва. И да, если описание показалось вам знакомым, это не случайно — мы писали о передаче в мартовском дайджесте год назад. Тогда её так и не выпустили в эфир на фоне обвинений Тайсона в сексуальных домогательствах по отношению к студентке. Похоже, студии посчитали, что года тишины будет достаточно.

Создатели шоу не только выдали запредельно красивую картинку, но и пригласили в качестве гостевых актёров Сета Макфарлейна, Патрика Стюарта и Вигго Мортенсена. Над «Космосом» работает сценаристка и продюсер Энн Друян, которая много лет назад запускала передачу вместе со своим мужем Карлом Саганом.

Королевство, 2 сезон

Kingdom

Когда и где? Все эпизоды выйдут 13 марта на Netflix (в России — там же)

Что? Зомби-апокалипсис в антураже исторической костюмной драмы о средневековой Корее

О чём? О дворцовых интригах на фоне грядущего конца света. В центре сюжета — молодой наследный принц Ли Чхан, рождённый от наложницы. Он уверен, что клан мачехи действует во вред стране, и потому сбегает вместе с телохранителем из дворца. Регент, узнав об этом, отправляет за принцем погоню. А тем временем в стране начинает распространяться странный мор, превращающий людей в охочих до плоти зомби.

Чего ждём? Больше зомби и новых политических конфликтов. Первый сезон оказался настоящим хитом с одним-единственным изъяном: шесть серий воспринимались скорее как развернутый пролог к действительно важным событиям. Мы познакомились с героями, разными кланами и особенностями местных зомби. Теперь давайте посмотрим, что будет, если всё это смешать!

А также

Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal — Netflix продолжает эксперименты в формате интерактивных приключений. На этот раз мы будем создавать собственную историю в спецэпизоде подросткового мультсериала «Кармен Сандиего». Взрыва мозга, как в «Брандашмыге», ждать не стоит, но приятного развлечения на вечер — вполне. Релиз 10 марта.

Altered Carbon Resleeved — полнометражный мультфильм во вселенной «Видоизменённого углерода» от сценариста Дай Сато («Ковбой Бибоп» и «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»). Создатели обещают «ещё больше экшена, тайн и киберпанка, чем когда-либо прежде». Мы поместили мультфильм в эту подборку, потому что он скорее напоминает отдельный эпизод сериала — да и выходит спустя месяц после второго сезона. Релиз 19 марта.

Steven Universe Future — прощальный мини-сезон, завершающий многолетнюю историю мультсериала. Мы увидим, как люди и самоцветы учатся жить в мире и гармонии после завершения войны между Кристальными Самоцветами и Родным миром. Стивену предстоит разрешить несколько бытовых проблем и попытаться определить для себя новые жизненные цели. Старт 6 марта.