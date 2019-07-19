Кто такой Грегор Эйзенхорн из Warhammer 40,000, о котором снимают сериал?

17 июля сообщество фанатов Warhammer 40,000 взорвала новость: инквизитор Грегор Эйзенхорн скоро станет звездой экрана! Про него снимут сериал. Производством занимается студия Big Light Production, а шоураннером и исполнительным продюсером стал её глава Фрэнк Спотниц («Секретные материалы», «Человек в высоком замке»). Сюжет сериала прост: Грегор и его команда пытаются сорвать чудовищные планы чужих, еретиков и демонов, прежде чем они уничтожат человечество. Ну или как минимум нанесут непоправимый вред владениям Императора. Если вам ничего не говорит имя Эйзенхорна, вот краткая справка.

Святые ордена Имперской Инквизиции — это секретная организация, чья задача — защищать Империум людей от угроз со стороны чужих, еретиков и демонов, выявлять внутренних врагов и уничтожать их. Инквизиция делится на Ордосы, из которых наиболее известны три: Ордо Еретикус, Ордо Маллеус и Ордо Ксенос. Первые занимаются выявлением и уничтожением угроз, исходящих от еретиков и предателей, вторые — от демонов, а третьи — от инопланетян.

Грегор — один из знаменитейших инквизиторов вселенной Warhammer 40,000, прекрасный боец и лидер. В первую очередь он известен по книжным циклам Дэна Абнетта; появляется Грегор и в других книгах. Одни считают его предателем и еретиком, другие — верным слугой Императора. На начало событий, описанных в книгах, Эйзенхорн высок, широкоплеч, решителен, всегда чисто выбрит, с темными глазами и волосами. Его изображение, созданное художником Клинтом Лэнгли, считается эталоном — по нему даже создана миниатюра для игры в Warhammer 40,000 и в дополнении KillTeam.

Изначально Эйзенхорн был инквизитором Ордо Ксенос. Но жизнь бросала его в разнообразные передряги, и Грегору приходилось часто менять специализацию. Это в итоге привело его к радикальным идеям, граничащим с ересью. К тому же он обзавёлся странным питомцем — демонхостом Черубаэлем (это могущественный демон в теле человека). Многие в среде инквизиторов считают Эйзенхорна архипредателем, другие — верным слугой Императора. Перечень дел, которые он совершил во благо Империума, поистине огромен, начиная с уничтожения предателя-инквизитора Квикоса и заканчивая казнью преступников Эйклона и Понтиуса Гло. Всякие мелочи вроде уничтожения опасных гримуаров, культов и Космических десантников Хаоса не в счет.

Сюжет книг завязан на трудной и кропотливой детективной работе инквизитора, которая перемежается заварушками галактических масштабов. В первых двух книгах Грегору всегда кто-то помогает. В его отряд входят разные люди, в основном воинских специальностей, — но есть и ученый Эмос, и Элизабет Биквин, пария (человек, не имеющий души и, как следствие, отражения в варпе — психическом измерении). Но постепенно методы Грегора и подковёрные игры его врагов заставляют его работать в одиночку, прибегая лишь к помощи порабощённого демона. За это Эйзенхорна начинают преследовать его же сторонники и другие инквизиторы, в том числе Гидеон Рейвенор.

В последних книгах Грегор остается практически один и может доверять только самым близким соратникам, таким как пилот Медея Бетанкор и охотник за головами Гарлон Нейл. Эйзенхор превращается в старика, передвигающегося с помощью аугметики, но не менее грозного и опасного, чем раньше.

От сериала можно ждать чего угодно — все зависит от бюджета. В книгах про Эйзенхорна есть все, начиная от ужасных тварей и масштабных космических боев до детективных расследований. Для экранизации романы про инквизитора подходят идеально.

Отличной основой для адаптации будет первая книга про Грегора — «Ордо Ксенос». Именно в ней во всей полноте показана работа инквизитора: охота на еретиков, уничтожение тайных культов, подавление бунтов, космические перелеты и путешествия по разнообразным планетам. Детектив в «Ордо Ксенос» сочетается с убойной дозой экшена. Расследование дела и вражеские интриги приводят инквизитора на гладиаторские арены и даже на пыточный стол. В этом же романе мы знакомимся с командой инквизитора и его союзниками, которые останутся с ним на протяжении множества книг, узнаем о других институтах Империума — Гвардии, Военно-космическим флоте, вольных торговцах.

Главное — передать в сериале дух Warhammer 40,000, его мрачность и безысходность, борьбу человечества с опасностями извне и изнутри, которую оно проигрывает, несмотря ни на какие жертвы.