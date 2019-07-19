17 июля сообщество фанатов Warhammer 40,000 взорвала новость: инквизитор Грегор Эйзенхорн скоро станет звездой экрана! Про него снимут сериал. Производством занимается студия Big Light Production, а шоураннером и исполнительным продюсером стал её глава Фрэнк Спотниц («Секретные материалы», «Человек в высоком замке»).

Сюжет сериала прост: Грегор и его команда пытаются сорвать чудовищные планы чужих, еретиков и демонов, прежде чем они уничтожат человечество. Ну или как минимум нанесут непоправимый вред владениям Императора.

Если вам ничего не говорит имя Эйзенхорна, вот краткая справка.

Святые ордена Имперской Инквизиции — это секретная организация, чья задача — защищать Империум людей от угроз со стороны чужих, еретиков и демонов, выявлять внутренних врагов и уничтожать их. Инквизиция делится на Ордосы, из которых наиболее известны три: Ордо Еретикус, Ордо Маллеус и Ордо Ксенос. Первые занимаются выявлением и уничтожением угроз, исходящих от еретиков и предателей, вторые — от демонов, а третьи — от инопланетян.

Кто такой Грегор Эйзенхорн из Warhammer 40,000, о котором снимают сериал? 2

Классический портрет Эйзенхорна и миниатюрка

Грегор — один из знаменитейших инквизиторов вселенной Warhammer 40,000, прекрасный боец и лидер. В первую очередь он известен по книжным циклам Дэна Абнетта; появляется Грегор и в других книгах. Одни считают его предателем и еретиком, другие — верным слугой Императора. На начало событий, описанных в книгах, Эйзенхорн высок, широкоплеч, решителен, всегда чисто выбрит, с темными глазами и волосами. Его изображение, созданное художником Клинтом Лэнгли, считается эталоном — по нему даже создана миниатюра для игры в Warhammer 40,000 и в дополнении KillTeam.

Кто такой Грегор Эйзенхорн из Warhammer 40,000, о котором снимают сериал?

Черубаэль, худ. Adrian Smith

Изначально Эйзенхорн был инквизитором Ордо Ксенос. Но жизнь бросала его в разнообразные передряги, и Грегору приходилось часто менять специализацию. Это в итоге привело его к радикальным идеям, граничащим с ересью. К тому же он обзавёлся странным питомцем — демонхостом Черубаэлем (это могущественный демон в теле человека). Многие в среде инквизиторов считают Эйзенхорна архипредателем, другие — верным слугой Императора. Перечень дел, которые он совершил во благо Империума, поистине огромен, начиная с уничтожения предателя-инквизитора Квикоса и заканчивая казнью преступников Эйклона и Понтиуса Гло. Всякие мелочи вроде уничтожения опасных гримуаров, культов и Космических десантников Хаоса не в счет.

Сюжет книг завязан на трудной и кропотливой детективной работе инквизитора, которая перемежается заварушками галактических масштабов. В первых двух книгах Грегору всегда кто-то помогает. В его отряд входят разные люди, в основном воинских специальностей, — но есть и ученый Эмос, и Элизабет Биквин, пария (человек, не имеющий души и, как следствие, отражения в варпе — психическом измерении). Но постепенно методы Грегора и подковёрные игры его врагов заставляют его работать в одиночку, прибегая лишь к помощи порабощённого демона. За это Эйзенхорна начинают преследовать его же сторонники и другие инквизиторы, в том числе Гидеон Рейвенор.

В последних книгах Грегор остается практически один и может доверять только самым близким соратникам, таким как пилот Медея Бетанкор и охотник за головами Гарлон Нейл. Эйзенхор превращается в старика, передвигающегося с помощью аугметики, но не менее грозного и опасного, чем раньше.

Кто такой Грегор Эйзенхорн из Warhammer 40,000, о котором снимают сериал? 1

Команда Эйзенхорна в начале и в конце пути (худ. Tobias Maxilla)

От сериала можно ждать чего угодно — все зависит от бюджета. В книгах про Эйзенхорна есть все, начиная от ужасных тварей и масштабных космических боев до детективных расследований. Для экранизации романы про инквизитора подходят идеально.

Отличной основой для адаптации будет первая книга про Грегора — «Ордо Ксенос». Именно в ней во всей полноте показана работа инквизитора: охота на еретиков, уничтожение тайных культов, подавление бунтов, космические перелеты и путешествия по разнообразным планетам. Детектив в «Ордо Ксенос» сочетается с убойной дозой экшена. Расследование дела и вражеские интриги приводят инквизитора на гладиаторские арены и даже на пыточный стол. В этом же романе мы знакомимся с командой инквизитора и его союзниками, которые останутся с ним на протяжении множества книг, узнаем о других институтах Империума — Гвардии, Военно-космическим флоте, вольных торговцах.

Главное — передать в сериале дух Warhammer 40,000, его мрачность и безысходность, борьбу человечества с опасностями извне и изнутри, которую оно проигрывает, несмотря ни на какие жертвы.

Кто такой Грегор Эйзенхорн из Warhammer 40,000, о котором снимают сериал? 4

Книги, связанные с Грегором

Дэн Абнетт, цикл «Эйзенхорн»

  1. Инквизитор. Ордо Ксенос (2001)
  2. Инквизитор. Ордо Маллеус (2001)
  3. Инквизитор. Ордо Еретикус (2002)
  4. Магос (2018)

Дэн Абнетт, цикл «Рейвенор»

  1. Рейвенор (2004)
  2. Возвращение Рейвенора (2005)
  3. Рейвенор-отступник (2008)

Другие книги

  • Дэн Абнетт «Пария» (2012)
  • Бен Каунтер «Чаша скорби» (2003)

Рассказы

  • Боевые потери (2001)
  • Фон за дополнительную крону (2002)
  • Загадочная смерть Титуса Эндора (2010)
  • Шип вызывает Коготь (2004)
  • Изображая терпение (2006)

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Александр Климов


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