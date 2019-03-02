В первой

Такое впечатление, что отечественные издатели впали в буйство, словно мартовские зайцы. С одной стороны, это очень хорошо — интересных новинок много, на любой вкус. С другой — втиснуть их все в один анонс просто невозможно! Потому в нашем свежем книжном дайджесте за первый весенний месяц мы предлагаем вашему вниманию лишь самые значимые и занимательные книжные новинки — по нашему скромному мнению, естественно. Поскольку книг так много, мы разделили дайджест на два выпуска. В первый вошли книги, имеющие отношение к научной фантастике. Фэнтези и прочие жанры войдут во второй.

Классика

Майкл Муркок «Карфаген смеётся»

Бежав от ужасов Революции, Максим Пятницкий обнаруживает, что его возможности в Европе — ничто перед тем, что ждёт его в Америке… Во время своего путешествия по стране в качестве представителя ку-клукс-клана он сразу оказывается вовлечён в многочисленные скандалы. И только повторное появление вечной любви Пьята, его роковой женщины, миссис Корнелиус, может спасти его.

Что нас ждёт: второй роман тетралогии о полковнике Пятницком, вышедший в 1984 году. Это своеобразная сатирическая и авантюрная криптоистория, входящая в Мультиверсум о Вечном воителе.

Лайон Спрэг де Камп, Флетчер Прэтт «Самый Странный Бар Во Вселенной»

Вы знаете Гавагана? Нет? Странно, ведь этому парню принадлежит самый знаменитый и одновременно самый загадочный бар во Вселенной. Здесь собираются весьма экзотические люди (и даже не совсем люди), которые не просто пьют и закусывают, но ещё и рассказывают совершенно невероятные истории…

Что нас ждёт: культовый сборник юмористической фантастики, ранее на русском не выходивший. Авторы взяли за основу принцип «Кентерберийских рассказов» Чосера — разные люди, собираясь вместе, делятся историями «со смыслом». По жанрам рассказы сильно отличаются — от фэнтези и мистики до научной фантастики и традиционной сказки. Оригинальный сборник вышел в 1953 году.

Научная фантастика

Генри Лайон Олди «Блудный сын, или Ойкумена: двадцать лет спустя. Книга 3. Сын ветра»

Отщепенец, беглец, Сын Ветра Натху Сандерсон сумел обмануть всех экспертов и офицеров разведки. Феномен укрылся в феномене — Саркофаге, неприступном бастионе прошлых времён. Три могучие цивилизации — аскеты-брамайны, волки Великой Помпилии и просвещённый Ларгитас — не способны добраться до Натху. Союзники и враги, они ищут сразу всё: чудо-мальчика, козлов отпущения, малейший повод для войны. Свободную Ойкумену и тюрьму-Саркофаг роднит главное: где бы ты ни был, твоя жизнь гроша ломаного не стоит.

Что нас ждёт: третья книга романа-эпопеи «Блудный сын» из популярной космической серии об Ойкумене. Как ясно из названия, действие происходит спустя двадцать лет после событий, показанных в предыдущих романах серии, — и, с немалой долей вероятности, речь идёт о финальной книге «Космической симфонии».

Ким Стэнли Робинсон «Красная Луна»

Американец Фред Фредерикс совершает свою первую поездку на Луну, чтобы наладить связи для Фонда науки. Но через несколько часов после прибытия он становится свидетелем убийства и вынужден скрываться. Знаменитый репортёр Та Шу тоже скоро поймёт, что Луна — опасное место. Дочь министра финансов Тай Ци попадает на спутник по личным причинам, но, когда она пытается вернуться в Китай, происходят события, которые изменят всё — и на Луне, и на Земле.

Что нас ждёт: прошлогодний роман одного из лидеров современной научной фантастики, действие которого разворачивается в относительно недалёком будущем, когда Китай стал-таки главной мировой сверхдержавой.

Джеймс Кори «Пепел Вавилона»

Вольный Флот изувечил Землю и начал резню на внешних планетах. Идущие к мирам по ту сторону Врат корабли колонистов — лёгкая добыча, и вокруг не хватит сил для их защиты. Экипаж Джеймса Холдена знает о сильных и слабых местах Флота больше всех, потому «Росинант» отправляется выполнять отчаянную миссию… Однако пираты, мятежи и предательства — возможно, самые пустячные из проблем «Росинанта». Ведь в таинственном пространстве по ту сторону Врат выбор горстки отчаянных душ может определить судьбу всего человечества.

Что нас ждёт: шестой роман цикла «Пространство», основы популярного телесериала. Правда, экранизировать содержание этой книги ещё только предстоит.

К. Роберт Каргилл «Море ржавчины»

Прошло пятнадцать лет с тех пор, как все люди были уничтожены в ходе глобального восстания машин. Мир управляется Единым мировым интеллектом, объединяющим сознания миллионов роботов. Однако не все роботы готовы пожертвовать индивидуальностью, и такие «отказники» отвергнуты обществом. Машины-одиночки странствуют, составляя никем не управляемую цивилизацию бродячих искусственных мыслящих существ на пустошах, некогда бывших нашим миром. Один из них — мусорщик Бриттл, который скитается по Морю Ржавчины, обширной территории, некогда бывшей американским Средним Западом…

Что нас ждёт: постапокалиптический «робовестерн» от известного голливудского сценариста. Это авантюрный роман о выживании, где показано будущее, в котором не осталось надежды, но главный герой — человекоподобный искусственный интеллект — всё же пытается отыскать цель в жизни.

Кристофер Браун «Тропик Канзаса»

Америка под пятой диктатора. Государственные СМИ вещают, что всё вокруг хорошо, а те, кому что-то не нравится, — предатели. С небес взирают недрёманные очи беспилотников, скорых на расправу. Но ещё остались смельчаки, которые пытаются бороться за свободу. Хотя немало и тех, кто просто жаждет половить рыбку в мутной воде. Правда в том, что победить тиранию можно только совместно…

Что нас ждёт: свеженькая антиутопия на тему возможной американской диктатуры, явно навеянная победой Дональда Трампа. Роман стал номинантом Мемориальной премии Джона Кэмпбелла 2018 года как «Лучшая НФ».

Антология «После Апокалипсиса. Лучшая зарубежная научная фантастика»

Какие секреты хранят дальние просторы Вселенной? Какие тайны скрывают истины, которые мы считали неоспоримыми? Мир научной фантастики всегда был окном в завтрашний день и смазывал границы между реальностью и искусством. Среди авторов антологии немало известных имён — Аластер Рейнольдс, Элизабет Бир, Пол Макоули, Джон Барнс, Кэтрин Валенте, Стивен Бакстер, Леви Тидхар, Питер С. Бигл, Майкл Суэнвик, Кен Маклеод, Пэт Кэдиган, Юн Ха Ли, Йэн Макдональд.

Что нас ждёт: двадцать девятый выпуск ежегодной антологии «Лучшая научная фантастика», составленной Гарднером Дозуа. В оригинале книга вышла в 2012 году.

Антология «Русская фантастика — 2019. Том первый»

Аспирант Серж Ивановских, прилетевший в планетную систему Саган изучать феномен местных дайкадзю, влип в странную историю… Российская обсерватория «Астрон», расположенная в лунном кратере Циолковский, обнаруживает в далёком космосе загадочный объект сферической формы…

Месье Симону не привыкать иметь дело с потусторонними силами, но ситуация, с которой он столкнулся в имении богатого немецкого фюрста, поразила даже его…

Что нас ждёт: антология, составленная Игорем Минаковым, литературные итоги 2018 года. Среди авторов — Василий Головачёв, Антон Первушин, Майк Гелприн, Милослав Князев и другие отечественные писатели-фантасты.

Подростковая фантастика

Тери Терри «Обречённая»

Сэм с детства привыкла поддерживать своего отца-чиновника, подчиняясь всем его требованиям. Но теперь всё изменилось: Великобритания оказалась на грани катастрофы, границы закрыты, а правительство ополчилось против молодежи. Когда на площадях столицы появились первые виселицы, Сэм поняла, что должна попытаться остановить кровопролитие. На что способна дочь одного из первых лиц страны, если окажется, что ей нечего терять?

Что нас ждёт: приквел к трилогии «Стёртая», очередная молодёжная антиутопия о противостоянии порядочных юнцов лицемерным взрослым. У нас роман выходит почти одновременно с американским изданием.

Майкл Грант «Исчезновение»

В маленьком калифорнийском городке внезапно исчезли все, кто старше 14 лет. Пропали также интернет, сотовая связь и телевидение. В городе начинает происходить что-то странное. Некоторые из детей обретают новые сверхъестественные способности. Появляются кланы, которые начинают бороться за власть. Природа вокруг быстро изменяется, животные превращаются в опасных мутантов. Герои пытаются понять, что происходит, но сильнее всего они стремятся просто выжить…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Исчезновение», семитомной серии, которая напоминает подростковый вариант «Противостояния» Стивена Кинга.