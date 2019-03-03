Издатели впали в буйство: столько интересных новинок в один месяц! В один дайджест всё не уместилось, поэтому мы разделили его на два. В эту часть вошли новинки, которые относятся к фэнтези, мистике, ужасам и магическому реализму.

А где научная фантастика? Что почитать из научной фантастики? Книжные новинки марта 2019 В первой части дайджеста новинок рассказываем о книгах Майкла Муркока, Л. Спрэг Де Кампа, Джеймса Кори, Кима Стэнли Робинсона и многих других.

Бестселлер

Стивен Кинг «Чужак»

В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко убитого мальчика. Все улики указывают на Терри Мейтленда: тренер молодежной бейсбольной команды, преподаватель английского, отец двух дочерей — неужели он способен на такое? Однако у Терри есть неопровержимое алиби: на момент совершения преступления он был в другом городе. Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах одновременно? Или в городе появилось НЕЧТО, способное принимать обличье любого человека?.. Детектив полиции Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный сыщик Холли Гибни намерены выяснить правду, чего бы им это ни стоило…

Что нас ждёт: роман, примыкающий к «Трилогии Билла Ходжеса», которая начиналась как чистый детектив, однако затем там появились фантастические элементы.

Фэнтези

Джосайя Бэнкрофт «Вавилонские книги. Книга 1: Восхождение Сенлина»

Вавилонская башня — величайшее из чудес света. Это огромный, как гора, слоёный пирог из воинственных и мирных уделов; это мир гениев и тиранов, воздушных кораблей и паровых двигателей, диковинных животных и таинственных механизмов.

Всю жизнь проживший в сельской глуши, учитель Том Сенлин убежден, что Вавилонская башня — сердце цивилизации. Вместе с молодой женой он отправляется туда в свадебное путешествие — и теряет супругу в толпе. Потратив два дня на бесплодные поиски, Том решает войти в башню и попадает в дьявольский лабиринт, нисколько не похожий на счастливый мир, нарисованный его воображением.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Вавилонские книги». Дебют Бэнкрофта произвёл столь внушительное впечатление на критиков, что автора провозгласили суперзвездой «новых странных», способным стать вровень с Чайной Мьёвилем.

Яцек Комуда «Имя зверя. Ересиарх»

Цикл из пяти повестей и двух рассказов о приключениях Франсуа Вийона — одного из величайших средневековых поэтов, который при жизни пользовался славой гуляки и авантюриста. Считается, что он даже закончил жизнь на виселице, куда попал за разбой с убийством. Повести Комуды отличаются мрачным настроем и колоритными подробностями жизни средневековой Франции, где реальная история сталкивается с дьявольскими кознями.

Что нас ждёт: поляк Яцек Комуда, историк по образованию, нашёл применение своим знаниям, сочиняя фэнтези на историческую тему — причём с элементами триллера, детектива и хоррора.

Колин Глисон «Спиритический шар»

Мина Холмс, племянница и последовательница всемирно известного сыщика, вместе со своей напарницей поневоле, потомственной охотницей на вампиров Эвалайн Стокер, продолжает трудиться на благо Короны. По просьбе Александры, принцессы Уэльской, девушки обращают внимание на юную аристократку Уиллу Эштон, чье пристрастие к мистике после смерти матери стало маниакальным.

Мисс Холмс полна скепсиса и считает всё это чьей-то хитрой уловкой. Но если ничего сверхъестественного не существует, откуда взялись слухи о людях с красными глазами, разгуливающих ночами по улицам Лондона?.. В шипении паровых двигателей слышится зловещий шёпот, в тенях мелькают силуэты. Девушкам придётся найти ответы на самые неожиданные вопросы…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Стокер & Холмс». В первой книге мир автор нарисовала любопытный, но явно пережала с феминизмом. Интересно, удастся ли улучшить второй том?

Джей Кристофф «Годсгрейв»

Миа Корвир, разрушительница империй, нашла своё место среди Мечей Матери Благословенного Убийства, но многие в Красном Духовенстве полагают, что она не заслужила его. Её положение ненадёжно, и она ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы отомстить за гибель своей семьи. Но после смертельной конфронтации со старым врагом Миа попадает в рабство. На песке гладиаторской арены Миа находит новых союзников, новых соперников и ещё больше вопросов. И вскоре она будет вынуждена выбирать между преданностью и местью.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Хроники Неночи» для любителей кровавых приключений жаждущих мести боевитых девиц.

Женевьева Когман «Невидимая библиотека»

Выполняя поручения Библиотеки, загадочной организации, разыскивающей редкие фантастические книги, Ирэн путешествует по параллельным мирам. Отправившись в альтернативный Лондон, Ирэн и её загадочный помощник Кай обнаруживают, что книга, которая им нужна, пропала, и охотятся за ней не только они. Паутина смертельно опасных интриг, непредсказуемое действие магии, сверхъестественные существа, тайные общества — вот с чем придется столкнуться Ирэн и Каю.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Невидимая библиотека», довольно любопытного гибрида фэнтези и криптоистории.

Мистика и хоррор

Йон Айвиде Линдквист «Химмельстранд»

Четыре семьи, заночевав на стоянке кемпингов, просыпаются в ином мире. Здесь нет солнца, и нет ничего, кроме травы до самого горизонта, почва моментально впитывает кровь, всё, что посажено в землю, начинает тут же расти. Странники поневоле ещё не знают, что этот новый мир полон сюрпризов, и даже их самые страшные кошмары — ещё не худшее, что их тут ждет.

Что нас ждёт: первый роман «Трилогии места» от шведского мастера психологического хоррора, автора культового вампирского романа «Впусти меня».

Дженнифер Брожек «Битва с Чёрным ветром»

Грэм Дэвис «Плач по рассудку»

Дэйв Гросс «Час охотницы»

У психотерапевта Кэролин Ферн новая пациентка — богатая наследница Джозефина Рагглз, которую мучают кошмары, после чего на её спине остаются раны, похожие на письмена. Кэролин погружает девушку в гипнотический сон, и внезапно обе они оказываются в загадочном Мире грёз…

Привыкший действовать по инструкциям федеральный агент Роланд Бэнкс получает задание расследовать очень странное дело в окрестностях Аркхэма, штат Массачусетс. Проблема в том, что в инструкциях нет ни слова о древних мифах и разгневанных богах…

Вернувшаяся из Парижа Дженни Барнс приезжает в Аркхэм на поиски своей загадочно пропавшей сестры Изабель. Пропало уже несколько девиц — но как могут быть связаны эти исчезновения? Поиски приводят Дженни в подпольные бары и в коридоры знаменитого Мискатоникского университета. Дженни понимает, что ей нужно найти союзников среди эксцентричных и скрытных жителей Аркхэма… или навсегда забыть об Изабель.

Что нас ждёт: три повести, посвящённые героям настольной игры «Ужас Аркхэма», основанной на мире произведений классика хоррора Говарда Лавкрафта. Все книги имеют приложения в виде набора промокарт для игры.

Блейк Крауч, Джордан Крауч «Жуткое»

Осенью 1980 года семилетний Грант и его пятилетняя сестра Пейдж чуть не погибли в жуткой аварии, причины которой так и не выяснены. Прошло тридцать с лишним лет. Теперь Грант — детектив полицейского управления Сиэтла. Расследуя пропажу клиентов элитной проститутки, он выясняет, что эта проститутка — Пейдж. Собираясь к сестре домой, брат не подозревает, какой кошмар ожидает его там, ведь им вместе придется противостоять сверхъестественному ужасу. И открыть тайну из своего прошлого, этот ужас породившую…

Что нас ждёт: автор популярной трилогии «Сосны», на основе которой выходил телесериал, объединился со своим младшим братом для написания готического триллера в духе «Сияния» и «Шестого чувства».

Юношеское фэнтези

Крис Ридделл, Пол Стюарт «Барнаби Граймс. Проклятие ночного волка»

Любознательный паренёк Барнаби Граймс служит тик-такером. Это отчасти курьер, отчасти посыльный: только тик-такер должен быть гораздо быстрее первого и выносливее второго. Город Барнаби знает как свои пять пальцев — каждую улицу, каждый закуток. Город этот — целый мир, полный тайн. Выполняя поручения, Барнаби то и дело попадает в переделки. Такие кошмары с ним приключались, что и злейшему врагу не пожелаешь…

Что нас ждёт: первая книга цикла о Барнаби Граймсе. Пол Стюарт более всего известен как автор популярного детского цикла «Воздушные пираты», однако серия о Барнаби предназначена уже для более взрослой аудитории. Объединяет их то, что постоянным соавтором Стюарта становится художник Крис Ридделл, чьи великолепные иллюстрации изрядно украшают эти интересные книги для детей и подростков.

Ли Бардуго «Язык шипов»

Добро пожаловать в мир, где под луною творятся тёмные дела, мир зачарованных городов и голодных лесов, говорящих зверей и пряничных големов, мир, где юные русалки заклинают шторма, где река может помочь в любви, но за ужасную цену.

Обретшая вдохновение в мифах, сказках и фольклоре, известная писательница Ли Бардуго создала восхитительно атмосферный сборник рассказов о предательстве, мести, жертвах и любви.

Что нас ждёт: сборник рассказов из цикла «Гриши», причём книга богато проиллюстрирована.

Лиза Максвелл «Воровка дьявола»

Всё, что сирота и ловкая воровка Эста знала о магии, оказалось ложью. Она думала, что Книга Тайн — ключ к освобождению волшебников от тиранического Ордена, но опасность на страницах книги была больше, чем Эста могла себе представить. Теперь яростная сила Книги живет в авантюристе Харте, и если он не сможет контролировать эту силу, то разорвет мир на части. Чтобы предотвратить это, Эста и Харт должны найти четыре камня стихий, разбросанных по всему американскому континенту.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Последний маг», который критики, да и сам автор, называют «Бандами Нью-Йорка» с волшебством.

Магический реализм

Дэвид Духовны «Мисс Подземка»

Обычная жительница Нью-Йорка, по имени Эмер, преподаёт первоклашкам, но хотела бы стать писательницей. А ещё у неё есть любимый мужчина Кон. Но путь, которым она движется, — единственный ли жизненный путь?..

Автор, вдохновляясь древнеирландскими легендами, населяет свой роман разнообразными знаменитостями из мифологических пантеонов со всего света. «Мисс Подземка» — головокружительное любовное приключение в параллельных пространствах и временах, где Эмер предстоит сразиться с силами природными и сверхъестественными и отыскать собственный голос, личную силу и судьбу.

Что нас ждёт: оригинальный роман на стыке романтического фэнтези и магического реализма, который вышел в прошлом году и заслужил весьма одобрительные отзывы американских литературных критиков, да и читателей тоже. Особенно с учётом того, что автор — тот самый Духовны, агент Малдер из «Секретных материалов». Оказывается, он не только хороший актёр, но и книги отличные пишет!

Кэт Ховард «Розы и тлен»

Отношения сестёр Имоджен и Марин сложны и запутаны, полны тайн и недосказанности, ужасных детских воспоминаний и надежд на будущее. Однажды они получают приглашение провести год в «Мелете» — кампусе для молодых представителей творческих профессий, ведь Марин — балерина, а Имоджен — начинающая писательница. Но сестры не подозревают, что «Мелета» — таинственный край, где сказка встречается с реальностью. Сёстрам и их возлюбленным, друзьям и недругам, наставникам и противникам предстоит немало испытаний. Они должны будут встретиться с непостижимыми существами и ответить самим себе на множество неудобных вопросов.

Что нас ждёт: оригинальное произведение в духе Джонатана Кэрролла, номинанта премии «Локус»-2017 за лучший дебют.