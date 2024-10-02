Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2024-го

Отряд «Небосвод» — оперативники управления по защите временного потока. Туда назначают нового наблюдателя — молодого гения Цзи Юйши, по слухам, капризного и спесивого слабака. Командир отряда Сун Цинлань новичком очень недоволен, однако когда и хронопоток, и сама цивилизация попадают под угрозу, именно сообразительность и знания Цзи Юйши становятся решающим фактором успеха.





Что нас ждёт : роман-эпопея «Туман. Вне измерений», который выйдет аж в четырёх томах. В 2021 году текст имел большой успех как веб-роман, а сейчас вышел в печатном варианте и в Китае, и у нас.





