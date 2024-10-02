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Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2024-го
Борис Невский
3 октября 13:00
1051
7 минут на чтение
Осень уже вступила в свои дождливые права, и депрессивное настроение могут подправить новые книги — ну, хотя бы самую малость. Среди анонсов довольно много фэнтези самого разного вида — сборная солянка Виктора Пелевина, авантюры Джека Вэнса, Корнелии Функе и Константина Соловьёва, гримдарк Тэмсин Мьюир, Брэдли Бэлью, Киана Ардалана и много чего ещё. О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Цзисюй Вэйфэн

«Туман. Вне измерений»

Отряд «Небосвод» — оперативники управления по защите временного потока. Туда назначают нового наблюдателя — молодого гения Цзи Юйши, по слухам, капризного и спесивого слабака. Командир отряда Сун Цинлань новичком очень недоволен, однако когда и хронопоток, и сама цивилизация попадают под угрозу, именно сообразительность и знания Цзи Юйши становятся решающим фактором успеха. 

Что нас ждёт: роман-эпопея «Туман. Вне измерений», который выйдет аж в четырёх томах. В 2021 году текст имел большой успех как веб-роман, а сейчас вышел в печатном варианте и в Китае, и у нас. 

Издательство: «Бам!бук»

ФЭНТЕЗИ

Виктор Пелевин

«Круть»

Третий век Зелёной Эры, когда женщины доминируют в мире. В том числе и в мире преступном, на вершине которого оказался фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Их беспредел угрожает всей планете, и остановить их должен суперсекретный агент «TRANSHUMANISM INC.» Маркус Зоргенфрей. Ему предстоит раскрыть зловещую тайну Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим вдохновителем…

Что нас ждёт: роман из цикла «Трансгуманизм», где НФ встречается с сатирическим фэнтези и пародийным магреализмом.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин»

Джек Вэнс

«Лионесс. Том II»

Старейшие острова охвачены войной — души местных лордов оказались под влиянием Зелёной жемчужины, в которой воплотилась злая воля древней ведьмы. И лишь молодая принцесса Мэдук способна найти Святой Грааль и прекратить распри.

Что нас ждёт: вторая и третья части трилогии «Лионесс» — романы «Зелёная жемчужина» и «Мэдук»: это история о войне и политике, магии и отважных героях.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Тэмсин Мьюир

«Нона из Девятого дома»

Космическая боевая ведьма Нона очнулась в чужом теле — теперь она обычный человек с нормальной семьёй, друзьями и жизнью. Всё просто замечательно, однако Ноне постоянно снится женщина с черепом, нарисованным на лице. Похоже, обычная жизнь скоро закончится…

Что нас ждёт: третий роман тетралогии «Запертая гробница», гибрида технофэнтези и космической оперы.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Брэдли Бэлью

«Двенадцать королей Шарахая»

Шарахай — великий город посреди пустыни, которым правят бессмертные и жестокие колдуны, известные как двенадцать королей. Они казались непобедимыми, пока выросшая в трущобах девушка таинственного происхождения по имени Чеда не бросила вызов их законам. И теперь Чеде придётся идти до конца, чтобы где мечом, а где интригой привести королей к печальному финалу. Или… погибнуть самой.

Что нас ждёт: первая книга цикла тёмного ориентального фэнтези «Песнь расколотых песков».

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Серия: Nova Fiction. Мастера зарубежной эпической фэнтези»

Йен Р. Маклауд

«Светлые века»

В конце XVII века человечество узнало тайну эфира, что привело к индустриальной революции на основе магии. Эфир находится в руках Гильдий, чьё могущество многим не по нраву. Молодой англичанин из провинции, Роберт Борроуз, переезжает в Лондон, где встречает множество людей с разными стремлениями: аристократов, преступников, бунтовщиков. И узнаёт истинную суть эфира, который далеко не то, чем кажется…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Вселенная эфира», фэнтезийного стимпанка с элементами альтернативной истории, написанного в духе «новых странных».

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

Константин Соловьёв

«Канцелярская крыса. Том 1»

Молодой и наивный лондонский клерк Гилберт Натаниэль Уинтерблоссом приезжает в Полинезию, получив место в Канцелярии острова Новый Бангор. Однако из-за нелепой случайности молодого клерка принимают за полковника Уизерса, суперагента Короны, — и Уинтерблоссом погружается в пучину невероятных приключений.

Что нас ждёт: первая половина романа из условного цикла «Новый Бангор», авантюрного фэнтези с элементами стимпанка, которое имело большой успех в Сети.

Издательство, серия: «АСТ» / «Nova Fiction. Русская городская фэнтези»

Киан Ардалан

«Одиннадцатый цикл»

Прошла тысяча лет после рождения Семени, посланца Верховного Божества. Но когда ядовитые туманы сгущаются и жизнь людей оказывается под угрозой, раздаётся звук Утреннего колокола, который предвещает появление нового Семени. Им станет один из четырёх — ищущая любви крестьянка, жаждущий сбежать воин, мужчина без цели и воюющая женщина. Но кто же из них?

Что нас ждёт: первый роман цикла фэнтезийного гримдарка «Туманные земли» от немецкого писателя, который вдохновлялся мангой «Берсерк» и серией видеоигр Dark Souls.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»

Сьон

«Темнотвари»

Исландия 1635 года, где до сих пор сильны языческие нравы. Ссыльный учёный и поэт Йоунас Паульмасон в своей бурной жизни пережил немало. Он сражался с живыми мертвецами, демонами, морскими монстрами. Но теперь Йоунасу предстоит встреча с темнотварями, и это будет самым страшным испытанием на его тернистом пути.

Что нас ждёт: внецикловый роман мистического фэнтези от исландского писателя Сьона Сигурдссона.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Великие романы. Мини»

МИСТИКА И ХОРРОР

Фрэнк де Фелитта

«Сущность»

Карлотта Моран недавно развелась и осталась с тремя детьми. Ей и так было трудно, но жизнь превратилась в настоящий кошмар, когда Карлотта неожиданно стала жертвой нападения. Причём нападения странной невидимой сущности, которая принялась терроризировать всю семью. И, естественно, женщине никто не верит, считая её сумасшедшей…

Что нас ждёт: внецикловый роман в жанре хоррор. Впервые вышел в 1978 году, а через три года был экранизирован как малобюджетный фильм «Существо».

Издательство, серия: «АСТ» / «Легенды хоррора»

ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Корнелия Функе

«По серебряному следу. Дворец из стекла»

Однажды шагнув по ту сторону зеркала, Джекоб Бесшабашный навсегда изменил свою жизнь. Ведь в зазеркальном магическом мире он обрёл славу и любовь. Однако Джекобу и его любимой вновь грозит опасность. Может, попытаться укрыться в родном Нью-Йорке? Вот только как попасть в обычный мир без волшебного зеркала? Придётся отправиться на далёкие и опасные Лисьи острова, где, возможно, хранится вожделенный артефакт…

Что нас ждёт: четвёртый роман из цикла авантюрного фэнтези «Бесшабашный» от знаменитой немецкой писательницы. Кроме того, в книгу входит сборник рассказов в той же вселенной.

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус»

АРТБУК

Вселенная сериала «Любовь, смерть и роботы»

Возможность взглянуть изнутри на то, как создавался знаменитый анимационный сериал-антология Тима Миллера и Дэвида Финчера. Кроме интервью с ключевыми художниками и креативщиками, артбук наполнен множеством визуальных материалов: концепт-артов, эскизов персонажей, костюмов, транспортных средств.

Что нас ждёт: иллюстрированный альбом, официальный артбук по вселенной сериала «Любовь, смерть и роботы».

Издательство: «Эксмо»

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Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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