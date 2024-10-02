Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2024-го

В конце XVII века человечество узнало тайну эфира, что привело к индустриальной революции на основе магии. Эфир находится в руках Гильдий, чьё могущество многим не по нраву. Молодой англичанин из провинции, Роберт Борроуз, переезжает в Лондон, где встречает множество людей с разными стремлениями: аристократов, преступников, бунтовщиков. И узнаёт истинную суть эфира, который далеко не то, чем кажется…
Что нас ждёт: первый роман цикла «Вселенная эфира», фэнтезийного стимпанка с элементами альтернативной истории, написанного в духе «новых странных».
Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»