От редакции: В новом выпуске «блогов» — небольшая подборка издательства fanzon об известных переводных романах в жанре городского фэнтези. Оккультисты, маги, современные боги и путешествия в Ад!

На Западе одним из самых популярных направлений фэнтези вот уже много лет остаётся городское. В его рамках выходит множество циклов, многие из которых насчитывают по несколько томов. В России ситуация с жанром не столь однозначная. Нешуточную популярность снискали отечественные циклы — «Дозоры», «Тайный город» или «Киндрэт». А вот зарубежные циклы добираются до наших краев не так часто, как хотелось бы поклонникам жанра… Зато, если уж цикл переводится, можно не сомневаться, что он прогремел на Западе и интересен. Рассказываем про несколько таких циклов.

Джим Батчер — «Досье Дрездена»

Джим Батчер прославился как создатель нуарного фэнтези о маге-детективе из Чикаго Гарри Дрездене. Цикл начал выходить в начале двухтысячных годов и продолжается до сих пор — роман Peace Talks на английском выходит этим летом. Главным героем выступает единственный официальный маг Чикаго, который помогает полиции разбираться со странными делами и регулярно влипает в различные неприятности.

Обратная сторона Чикаго — это мир магии и потусторонних существ и чудовищ, о которых обычные жители и не подозревает. Мать Гарри была волшебницей, которая умерла когда тот был еще маленьким. Задатки мага начали проявляться и мальчика ещё в 11 лет. Со временем и опытом они сильно развились, но в чародейском сообществе Дрезден долгое время считался изгоем и бунтарем. И в отличие от большинства своих коллег он открыто заявил о своей профессии — обычные люди в большинстве своем, конечно, считают его мошенником. Но это не мешает Гарри помогать полиции расследовать преступления, в которых замешано сверхъестественное.

Цикл Джима Батчера быстро обрел статус культового и стал эталоном современного городского фэнтези, его в своё время даже экранизировали, пусть и не очень удачно. Книги подкупают напряженными сюжетами, обилием экшена, остроумными диалогами и интересной магией. Примечательно и то, что Гарри Дрезден умеет притягивать к себе неприятности, идет в шаге от смерти и выбирает пусть и сложный, но правильный путь, вставая на защиту справедливости.

Кевин Хирн — «Хроники железного друида»

Кевин Хирн — американский автор, известность которому принес цикл «Хроники железного друида», рассказывающий о последнем друиде Аттикусе О’Салливане. Несмотря на почтенный возраст, превышающий пару тысячелетий, герой притворяется эксцентричным юнцом: держит магазинчик оккультных товаров в Аризоне, играет со своим псом Обероном и старается не лезть в неприятности.

В былые времена Аттикус путешествовал по миру и участвовал во многих важных исторических событиях. Однако уже долгие века он скрывается от злобного кельтского бога любви, чьим магическим мечом друид некогда завладел. А теперь божество вышло на след Аттикуса, а это значит, у него большие проблемы.

«Хроники железного друида» — один из самых ярких циклов городского фэнтези последних лет. Он может похвастать остроумными диалогами, обаятельным главным героем и его харизматичным другом — разумным волкодавом Обероном. А ещё — обилием приключений, эпическим размахом и мастерски выписанными боевыми сценами.

Ричард Кадри — «Сэндмен Слим»

Ричард Кадри начал писательскую карьеру с киберпанка и прославился как самобытный и оригинальный автор, пишущий в нон-конформистской манере. В последние годы он работает преимущественно над циклом о Сэндмене Слиме, по мотивам которого планирует снять фильм создатель «Джона Уика» Чад Стахелски.

Главный герой — молодой маг Джон Старк, которого товарищи-оккультисты некогда предали ради магической силы. Сам Джон отправился в Ад, где провел больше десяти лет. Там, где другие обречены на вечные страдания, он сумел добиться определенного успеха и стал первоклассным убийцей. Но после убийства любимой им девушки он сбегает из Преисподней, чтобы отомстить всем, кто виновен в его несчастьях. Теперь он прожженный мизантроп и беспринципный парень, который не прочь воровать дорогие тачки, распивать спиртное и высказывать каждому в лицо то, что думает.

«Сэндмен Слим» — это одновременно и очень провокационное городское фэнтези, высмеивающее жанровые клише, и нуарный триллер, полный черного юмора, убийств и магического экшена.

Бенедикт Джэка — «Алекс Верус»

Бенедикт Джэка — еще один представитель новой волны авторов, которые нашли успех на ниве городского фэнтези. Алекс Верус — лондонский маг-недоучка, которого не любит все магическое сообщество, и он в ответ старается держаться подальше от него. На жизнь он зарабатывает тем, что торгует редкими артефактами и магическими предметами.

Талант Алекса заключается в возможности предвидеть множество вариантов ближайшего будущего. Подобно тому, как это делал Доктор Стрэндж в «Войне бесконечности», герой может проживать сценарии развития грядущих событий и выбирать наиболее благоприятный. Несмотря на стремление Алекса держаться подальше от проблем, он оказывается в эпицентре интриг и конфликтов белых и темных магов Англии — причём и те и другие используют в борьбе весьма грязные методы.

Однажды ученица Веруса, которая разыскивает на барахолках редкие предметы, принесла странный магический куб, после чего Алекса начинали осаждать влиятельные представители магической закулисы Лондона с просьбами вскрыть артефакт. Дар Алекса позволяет ему выпутываться из опасностей, но шансов выжить остается все меньше. Так начинается стремительная гонка в поисках древнего Веретена Судьбы, способного повлиять на будущее и сделать своего обладателя бессмертным. И это — только первое из многих приключений Веруса.

Илона Эндрюс — «Магия ранит»

Илона Эндрюс родилась в России, но еще в подростковом возрасте переехала в США, где и проживает до сих пор. Начав писать цикл под названием «Кейт Дэниелс», она добилась признания читателей в Сети, и только после этого её книгами заинтересовались издательства. Тогда вместе с мужем Илона переработала первые романы цикла, и они вышли на бумаге.

Приключения Кейт Дэниелс стали одной из самых успешных серий городского фэнтези XXI века. Цикл начинается с романа «Магия ранит». В центре сюжета — смекалистая и харизматичная наемница Кейт Дэниелс, которая живет в мире, очень похожем на наш, только с большим количеством мифических существ и магии. Причем о них знают все, что редкость для жанра.

Отправной точкой истории становится убийство наставника и опекуна Кейт, узнав о котором девушка решает отыскать преступника. Кейт, зарабатывает на жизнь охотой на монстров, да и вообще девушка весьма и энергичная и боевая — этими же словами можно охарактеризовать и весь цикл о её похождениях.