Вот и наступил первый месяц нового года. Для российских книгоиздателей и книготорговцев январь, как правило, «мёртвый» месяц. В основном на прилавках появляются книги, которые печатаются под занавес декабря, — многие «с запасом» датированы уже следующим годом. Эдакое невинное лукавство: не бездельничаем мы, работаем в поте лица… Впрочем, если книги достойные, какая разница, что там за цифры стоят в выходных данных!

Прошлый выпуск Что почитать? Книжные новинки декабря 2017 Самые яркие фантастические книги декабря — от свежего романа Дэна Брауна и переиздания «Хоббита» до сборника рассказов Майкла Суэнвика и новых интересных имён в жанре юношеской фантастики.

Научная фантастика

Ричард Морган «Чёрный человек»

Карл Марсалис — «тринадцатый», плод генетических экспериментов, человек-воин, созданный для сражений в последних конфликтах XXI века. Но после Второй гражданской войны в США, после голодных бунтов и восстаний на Земле наступил мир, и «тринадцатых» стали считать опасными мутантами. Кого-то казнили, некоторые стали работать на правительство, но большинство сослали на Марс.

Когда в Тихий океан падает космический корабль, а внутри обнаруживают изувеченные и наполовину съеденные трупы, полиция приходит к выводу, что один из «тринадцатых» сбежал из марсианской колонии, и теперь на Земле оказался опасный психопат, каннибал и серийный убийца. Его мотивы неясны, поступки необъяснимы, а жестокость невероятна. Не в силах найти или даже понять столь страшного противника, полиция прибегает к помощи Карла Марсалиса. Расследование проведёт Карла по всему дивному новому миру и вплотную столкнёт с вопросами о том, где же кроются истоки человеческой жестокости и можно ли вырваться из плена собственных генов.

Что нас ждёт: лучший и самый увлекательный роман Моргана, а ещё провокационная книга, которая не церемонится с читателем. Углубившись в политические и социальные проблемы, Морган создал по-настоящему современный НФ-роман.

Нил Эшер «Тёмный разум»

Погибший в войне против инопланетян Торвальд Спир спустя несколько веков возвращается к жизни благодаря новейшей технологии. Спир мечтает отомстить виновнику своей гибели — ИскИну Пенни Роял, который до сих пор «жив». Для поиска мятежного ИскИна Спир объединяется с преступницей Изабель Сатоми, однако отношения между союзниками оставляют желать лучшего…

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Трансформация». Действие большинства книг Эшера разворачиваются в единой вселенной — далёком будущем человечества, где бок о бок существуют модифицированные люди, ИскИны и инопланетяне.

Фэнтези

Брендон Сандерсон «Браслеты скорби»

Прошло больше трёхсот лет с тех пор, как мир возродился из пепла, и теперь в Эленделе царит прогресс, дарующий новые технологии: электричество, автомобили, фотографию. Но древние предания не забыты. Говорят, Браслеты Скорби — мифическая метапамять, принадлежавшая Вседержителю, — не были уничтожены в Пепельном Катаклизме и всё ещё ждут своего часа. Чтобы раскрыть тайну, Ваксиллиуму Ладриану и его друзьям предстоит отправиться в город Новый Серан, и очередное расследование позволит им глубже проникнуть в планы Круга, зловещего тайного общества.

Что нас ждёт: остросюжетный фэнтезийный триллер с элементами детектива и стимпанка. Третий роман цикла «Двурожденные», чьё действие происходит в мире романа «Пепел и сталь».

Кэтрин М. Валенте «Бессмертный»

Россия, XX век. Три сестры Марьи Моревны стали невестами птиц, обернувшихся прекрасными юношами. Дома у Марьи, где после революции поселилось двенадцать семей, комитет домовых решает раздвинуть стены, а то стало совсем тесно. Марья ещё не знает, что ей предначертано стать невестой Кощея Бессмертного, Царя Жизни, чья вечная война с братом Вием, Царём Смерти, скоро поставит на колени весь мир. А финальное столкновение братьев состоится в блокадном Ленинграде.

Что нас ждёт: пессимистичная, но красивая сказка, странный, непривычный и неравнодушный взгляд на знакомые вещи, раскрывающий их символику, глубину, нетривиальность и амбивалентность.

Дмитрий Гарин «Враг престола»

Сероземелье охвачено смутой: мятежи провинциальных аристократов, заговоры при дворе, бесконечные стычки с племенами орков. Молодой орк Ош продолжает искать общий язык с людьми, встречая на своём пути новые препятствия. Пока королевские войска вместе с орками Ургаша маршируют на Север, к стенам мятежного Нордгарда, на востоке пробуждается новая угроза. Эдуард, беглый наследник безумного графа Колдриджа, собирает великий хурал, чтобы напомнить вождям пустынных племён об обещании, которое те когда-то дали его отцу.

Что нас ждёт: второй том цикла «Королевство лжи», отечественного эпического фэнтези — живо написанного, с увлекательным сюжетом. Во всяком случае, именно такое впечатление осталось от первой части, «Времени орка». Наверняка и продолжение истории окажется не хуже.

Юношеская фантастика

Виктория Шваб «Эта свирепая песня»

Город Верити кишит чудовищами — порождениями человеческого зла. Властитель Юга Генри Флинн охотится за монстрами, пересекающими границы его территории. Ему помогают сунаи, тёмные создания, которые похищают души жертв с помощью музыки. Есть только три сунаи, и один из них — Огаст Флинн, которому всегда хотелось играть более значительную роль в войне Севера и Юга. И когда ему встречается Кейт Харкер, дочь лидера Северного Верити, он не упускает своего шанса. Однако именно этой паре выпадает возможность примирить монстров и людей.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Монстры Верити» от американской писательницы, сочиняющей мрачноватое юношеское фэнтези. У нас известны её циклы «Оттенки магии» и «Архив».

Мария Дэвана Хэдли «Магония»

Шестнадцатилетняя Аза с рождения страдает загадочной болезнью лёгких. Она не может нормально дышать, говорить, жить. Недуг медленно убивает Азу, и доктора не знают, как исцелить её… Однажды она замечает плывущий в небе старинный корабль. Все уверены, что Азе это привиделось: просто галлюцинация, вызванная лекарствами. Но вскоре девушка исчезает из этого мира. И оказывается в другом — там, наверху, в Магонии.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Магония», который стал бестселлером The New York Times и был назван одной из лучших американских книг 2015 года.

Тери Терри «Стёртая»

Личность Кайлы была стёрта в наказание за преступление, о котором она больше не помнит. Заново говорить и ходить её учило государство. Ей дали новое удостоверение личности, новую семью и приказали быть благодарной за то, что ей представился второй и последний шанс. За Кайлой установили слежку. От неё хотят повиновения во всём. К новой жизни девушка приспосабливается не без проблем — её периодически охватывает страх. Кто же она на самом деле? Кайла разрывается между стремлением узнать больше и инстинктом самосохранения. Она догадывается, что втянута в какую-то опасную игру, и не хочет, чтобы кто-нибудь заметил, как она делает шаг в сторону. Хотя кому она может доверять, если все вокруг для неё чужаки?

Что нас ждёт: первый роман цикла «Стёртая», остросюжетная юношеская антиутопия.

Магический реализм

Джефф Вандермеер «Борн»

Девушка Рэйчел выживает за счёт мародёрства в городе будущего, полуразрушенном засухой и войнами. Здесь кишат биотехнологические монстры, плоды экспериментов прогоревшей Компании, самый страшный из которых — гигантский медведь. Однажды на одной из вылазок Рэйчел находит непонятный зелёный комок — то ли зверя, то ли растение, обладающее специфическим разумом. Существо, получившее имя Унесённый, становится для Рэйчел кем-то вроде ребёнка…

Что нас ждёт: роман одного из лидеров «новых странных», где НФ-сюжет рассказан языком сюрреалистических образов.