По традиции перед праздниками издатели стараются выпустить побольше хороших книг — чтобы подсластить уходящий год. Ну и выпотрошить кошельки тех, кто ещё не забыл, что «книга — лучший подарок». Так что держите нос по ветру: впереди много любопытных новинок!

Прошлый выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2017 Самые яркие фантастические книги ноября — от викторианского магического реализма и фэнтезийного Шерлока до новых романов Г.Л. Олди и автора «Марсианина».

Бестселлеры месяца

Ольга Громыко

«Космоолухи: рядом»

Зловещая «DEX-компани» уничтожена, и разумные киборги официально приравнены к людям. Однако все киборги разные, и к каждому нужен особый подход, найти который порой не удаётся даже лучшим психологам. К тому же далеко не все киборги радуются настигшей их свободе…

Что нас ждёт: новые приключения доблестного и раздолбайского экипажа звездолёта «Космический мозгоед» — встречайте! Причём в двух томах.

Дэн Браун

«Происхождение»

Гарвардский профессор-всезнайка Роберт Лэнгдон приезжает в музей Гуггенхайма в Бильбао. Миллиардер и футурист Эдмонд Кирш должен представить там открытие, которое даст ответ на два фундаментальных вопроса человеческого существования. Но тщательно организованный вечер оборачивается хаосом, и Лэнгдон отправляется в Барселону на поиски тайного пароля к секрету Кирша.

Что нас ждёт: пятый роман цикла о Роберте Лэнгдоне, начатый легендарным «Кодом Да Винчи». В принципе, всё то же самое, — но раз новые триллеры Брауна расходятся миллионными тиражами, значит, публике они нужны. Экранизация не за горами — Тому Хэнксу приготовиться!

Научная фантастика

Екатерина Сырцова

«Инопланетянин»

Современное общество приклеило на них ярлычок «люди с ограниченными возможностями». Герои книги — с детства хромой инвалид Саша, который зарабатывает на жизнь, сочиняя пожелания к китайским печеньям счастья, и его подруга Алиса — слабослышащая поэтесса-аутистка. Однажды случай сводит их со странным бомжом по имени Ал, который утверждает, что он прибыл с другой планеты, к тому же заселённой разумными драконами. Но разве нормальные люди в такое поверят?..

Что нас ждёт: правдивая и временами горькая история о жизни инвалидов, упакованная в фантастический «фантик». Это настоящая остросоциальная проза о современном российском обществе, его трудностях, болезнях и проблемах, а также об отношениях между людьми.

Лю Цысинь

«Тёмный лес»

До прибытия на Землю враждебных инопланетян осталось 400 лет. Но борьба с их шпионами и агентами влияния уже идёт. Да ещё свёрнутые в протон суперкомпьютеры следят за каждым шагом землян и саботируют прогресс в науке. Надежда на победу человечества — в проекте «Отрешённые». Четверо избранных получат в своё распоряжение неограниченные ресурсы, и каждый должен разработать и привести в исполнение план по отражению атаки пришельцев.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «В память о прошлом Земли», мрачный триллер о почти безнадёжной борьбе человечества с агрессивной инопланетной сверхцивилизацией.

Джеймс Дэшнер

«Код лихорадки»

И настал конец света. Леса сгорели, озёра и реки высохли, океаны вышли из берегов. Лихорадка распространилась по Земле, и наступил всеобщий хаос. Потом появилась организация ПОРОК. Она искала ответы — и нашла идеального мальчика. Его звали Томас. Эта история о Томасе и о том, как он построил лабиринт, который только он сам мог разрушить.

Что нас ждёт: приквел к «Бегущему по лабиринту», где даны разгадки всех тайн трилогии.

С. Дж. Кинкейд

«Дьяболик»

В далёком будущем новая религия гелионизм объявила науку ересью. Человечество разделилось на Грандов, живущих в крепостях-звездолётах, и Излишних, обитателей планет-колоний… Жестокий Император вызывает Сидонию, дочку учёного-еретика, ко двору, где ей грозит казнь. Но место Сидонии занимает её двойник Немезида — дьяболик, искусственно созданный телохранитель, не знающий страха и жалости.

Что нас ждёт: первый роман цикла, написанный на грани космической антиутопии, детективного триллера и любовной истории.

Ричард Бард

«Сила мысли»

Джейк Бронсон уверен, что его жизни пришёл конец: опухоль мозга в последней стадии. Однако вскоре с ним начинают происходить вещи, нехарактерные для умирающего: Джейк обретает мощнейший ум, телепатический дар и сверхчеловеческие рефлексы. Человек с такими выдающимися способностями моментально попадает в поле зрения весьма опасных людей…

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, написанного в популярном жанре кибертриллера.

Дан Сельберг

«Синон»

Этот человек известен как Синон. Используя новейшие компьютерные технологии, Синон хочет распространить среди людей вирус, не дающим им ни единого шанса на выживание. Лишь одна женщина способна отменить конец света — та, кому удалось перебороть вирус. Но она может не успеть — и тогда Синон, человек без прошлого, лишит человечество будущего…

Что нас ждёт: Внецикловый роман из серии «DETECTED. Тайна, покорившая мир», где, кроме чистых детективов, также печатаются фантастические триллеры.

Сергей Жарковский

«Эта тварь неизвестной породы»

Новый роман из серии Zоnа, которую разрабатывает кинокомпания «Стартфильм», издан первым, но по хронологии идёт вторым. Он рассказывает, как советское и российское государства реагируют на появившуюся в Астраханской области КЗАИ (Капустинскую Зону Аномальных Интенсивностей), похожую на знаменитую Зону Стругацких.

Что нас ждёт: по форме «Эта тварь неизвестной природы» — «роман в новеллах». Его сюжет посвящён изолированном сообществу местных жителей в окрестностях КЗАИ, выживших в ночь Зарницы. Свободное ношение оружия, неписаные законы, живые мертвецы и мёртвые души, американское снабжение и финские домики, страшные чудеса и страшные болезни, порталы на Луну и в мезозой, тысячи километров, вбитые в километр по карте Генерального штаба. Что же станет с советским человеком в подобных обстоятельствах?

Фэнтези

Брендон Сандерсон

«Убийца войн»

История двух сестёр-принцесс Вивенны и Сири, которые пытаются разобраться в себе, в необычной магии и в запутанных отношениях своей семьи с таинственным Богом-королём.

Что нас ждёт: начальный том одноимённого цикла. Правда, с учётом того, что книга вышла почти десять лет назад и дальнейшего прогресса не намечается, перспективы продолжения весьма сомнительны. Но «Убийцу войн» вполне можно читать и как отдельное произведение.

Ярослав Гжендович

«Владыка ледяного сада: В сердце тьмы»

Выпутавшись из смертельно опасной ловушки, земной разведчик Вуко Драккайнен постепенно постигает самые сокровенные тайны планеты Мидгард. Но, чтобы в них проникнуть, неисправимому материалисту Вуко нужно поверить в магию и самому стать волшебником… А на другом конце света принц уничтоженного государства пытается выжить и отомстить.

Что нас ждёт: второй роман яркой тетралогии «Владыка ледяного сада» от незаурядного польского писателя.

Майкл Салливан

«Роза и шип»

Непревзойдённый мастер меча Адриан Блэкуотер и хитроумный вор Ройс Мельборн приезжают в Медфорд в поисках работы и впутываются в таинственную историю о бесследном исчезновении хорошенькой девушки… И закончится вся эта поначалу беззаботная эскапада кровью — целым потоком крови.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Хроники Рийрии», который служит приквелом к основному циклу Салливана.

Бенедикт Джэка

«Алекс Верус. Участь»

Алекс Верус живёт в Лондоне и заведует магазином колдовских предметов. Маг из Алекса довольно средний, зато он может предвидеть будущее, благодаря чему успешно проворачивает сомнительные делишки. Но даже всех способностей Алекса может не хватить, чтобы выпутаться из истории, связанной с древним магическим артефактом…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Алекс Верус», городского фэнтези, сильно напоминающего романы Джима Батчера. Автору удалось создать яркого героя, который побеждает благодаря уму и ловкой манипуляции возможными вариантами будущего.

Джо Уолтон

«Среди других»

Морвенна Фелпс победила в неравной битве свою безумную мать-колдунью, но потеряла родную сестру-близнеца. Девушка переезжает к отцу, которого прежде никогда не видела, и начинает ходить в школу. Там она решает завести настоящих друзей — используя ту же магию. Морвенна ещё не знает, что семья просто так её не оставит, а волшебный мир может быть очень страшен.

Что нас ждёт: нестандартное фэнтези на грани с магическим реализмом, буквально осыпанное престижными наградами: «Небьюла», «Хьюго», Британская премия фэнтези, «Медный цилиндр», премия Курда Лассвица.

Юношеская фантастика

Элис Бродвей

«Метка»

В этом мире люди покрывают себя «говорящими» татуировками, где содержится история их жизни. Героиня романа — чернильщица Леора, которая пишет эту историю людей на их коже. Но, узнав страшную тайну своей семьи, девушка оказывается на грани безумия и смерти…

Что нас ждёт: оригинальная фантазия, первый роман из цикла «Книги на коже».

Триша Клесен

«Проект «Дом с привидениями»

Как-то раз на уроке естествознания тринадцатилетняя Энди получает задание подготовить научный проект. Вместе с другом девочка выбирает тему о привидениях — и тут начинают происходить необычные вещи.

Что нас ждёт: внецикловый роман, дебютная книга американской писательницы — увлекательная и трогательная мистика для подростков.

Хэйди Хэйлиг

«Навсе…где?»

Шестнадцатилетняя Никси живёт со своим необычным отцом, которого все называют капитаном Слэйтом. Он любитель странствий, у него даже есть собственный корабль-парусник, «Искушение». И, самое главное, Слэйт путешествует не только в пространстве, но и во времени. Никси странствует вместе с отцом, который на самом деле одержим одной-единственной целью — вернуться в Гонолулу 1868 года. Но нечто мешает его заветной мечте исполниться…

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, номинант премии «Локус».

Романтическая фантастика

Александра Бракен

«Странник»

Талантливая скрипачка Этта Спенсер переносится в прошлое, где при поддержке отважного моряка Николаса Картера пытается уцелеть в водовороте интриг и предательства.

Что нас ждёт: второй том цикла «Пассажирка» с обилием приключений и романтических переживаний.

Антологии и сборники

Майкл Суэнвик

«Ничего особенного», — сказал кот»

Мультижанровый сборник рассказов знаменитого писателя, автора «Вакуумных цветов», «Дочери железного дракона» и «Танцев с медведями».

Что нас ждёт: около двух десятков рассказов, большая часть которых на русский ранее не переводилось. В сборнике нашлось место и причудливому фэнтези, и жёсткой НФ, и лихой авантюре.

Переиздания

Дж. Р. Р. Толкин

«Хоббит»

Классический роман для детей, предыстория эпопеи «Властелин колец», книга о том, как хоббит Бильбо отправился с гномами в поход и нашёл волшебное кольцо. Впрочем, вы это знаете и без нас.

Что нас ждёт: подарочное переиздание с иллюстрациями Алана Ли.

Нил Гейман, Чарльз Весс

«Звёздная пыль»

Знаменитая романтическая история о юноше Тристране Тёрне, который попал в Волшебную страну.

Что нас ждёт: подарочное переиздание с многочисленными иллюстрациями Чарльза Весса.

Вернор Виндж

«Сквозь время»

Порой война становится благом для цивилизации. Особенно если это война с властью, мешающей прогрессу… Действие этой неоднозначной НФ-трилогии разворачивается на протяжении миллионов лет человеческой истории..

Что нас ждёт: научно-фантастический цикл «Сквозь время» (два романа и повесть) в одном сборнике.