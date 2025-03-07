КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в марте 2025 онлайн и за рубежом? Отличный месяц для научной фантастики!
Фильм «Обезьяна» Осгуда Перкинса: по ком стучит барабан
«Ущелье»: ромком, который хотел стать боевиком
Какие фильмы смотреть в кино в марте 2025? Йовович против русских комедий

Классика

Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона
Когда мне будет девяносто, я хочу быть как Кристофер Ли
Без рубрики|Новости

Певица Charli XCX может сыграть в новых «Хрониках Нарнии»

Андрей Квасков
7 марта 14:22
71
1 минута на чтение
Издание Deadline сообщило, что певица Charli XCX стала главной кандидаткой на роль Джадис (Белая Колдунья) в новых «Хрониках Нарнии».

Если стороны переговоры завершатся успехом, это будет первый полноценный дебют лауреатки «Грэмми» на большом экране. До этого Charli XCX лишь занималась озвучкой Уиллоу в «Angry Birds в кино».

Следующие «Хроники Нарнии» снимет Грета Гервиг («Барби»). Премьера фильма ожидается на 1000 IMAX-экранах по всему миру 26 ноября 2026 года, а затем лента появится в «цифре» к Рождеству.

Ранее глава IMAX заявил, что в планах у Netflix может быть около восьми фильмов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Мир фантастики № 256. Март 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Без рубрики

«Это рецепт без сюрпризов» — Дени Вильнев не хочет работать над «Звездными войнами»

Без рубрики

Кира Найтли не хочет возвращаться в крупные франшизы после «Пиратов Карибского моря»
Следующим проектом актрисы станет сериал от Netflix.

Без рубрики

Иэну Маккеллену предложили вернуться к роли Гэндальфа в новых фильмах
Правда, у потенциальной ленты пока еще нет сценария.
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты