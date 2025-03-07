Певица Charli XCX может сыграть в новых «Хрониках Нарнии»

Charli XCX стала главной кандидаткой на роль Джадис (Белая Колдунья) в новых «Хрониках Нарнии». Deadline сообщило , что певица





Если стороны переговоры завершатся успехом, это будет первый полноценный дебют лауреатки «Грэмми» на большом экране. До этого Charli XCX лишь занималась озвучкой Уиллоу в «Angry Birds в кино».







Следующие «Хроники Нарнии» снимет Грета Гервиг («Барби»). Премьера фильма ожидается на 1000 IMAX-экранах по всему миру 26 ноября 2026 года, а затем лента появится в «цифре» к Рождеству.

Ранее глава IMAX заявил, что в планах у Netflix может быть около восьми фильмов.

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