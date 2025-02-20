По «Хроникам Нарнии» могут снять восемь фильмов





Насколько эта информация совпадает с реальными намерениями сервиса, пока неясно. Не исключено, что Гельфонд мог ошибиться.





Пока что известно только об одном фильме, который снимет Грета Гервиг («Барби»). Его премьера ожидается на 1000 IMAX-экранах по всему миру 26 ноября 2026 года, а затем лента появится в «цифре» к Рождеству.