Фильм «Битва за Землю»: как правильно погубить интересную идею

Спустя девять лет после инопланетного вторжения Гэбриэл Драммонд мечтает только о том, чтобы взять свою девушку Рулу и свалить куда подальше из Чикаго. Тем временем амбициозный начальник спецотдела полиции Уильям Маллиган ищет следы последних уцелевших подпольщиков, а выжившие члены сопротивления готовят новый удар по оккупационному правительству.

Captive State Режиссёр: Руперт Уайатт

В главных ролях: Джон Гудман, Эштон Сандерс, Джонатан Мэйджерс

Премьера в России: 27 июня 2019

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Восстание планеты обезьян» (2011)

«Vизитёры» (2009–2011)

На уровне задумки «Битва за Землю» (на самом деле только за Чикаго, привет нашим локализаторам) выглядит очень многообещающе. Постановщика «Восстания планеты обезьян» Руперта Уайатта не волнует, как именно его насекомообразные «Законодатели» захватили Землю, — ему гораздо интереснее, что случилось дальше. Поэтому и получился у него не очередной боевик про инопланетное вторжение, а технотриллер-антиутопия.

Спустя девять лет после первого контакта вся Земля находится во власти пришельцев. Последние очаги Сопротивления уничтожены, а всё население находится под круглосуточной слежкой — в тело каждого человека вживлён жучок, передающий властям информацию о местонахождении носителя и все его разговоры.

Тем не менее новые хозяева планеты не спешат показываться на людях. Построив себе надежные подземные убежища, называемые Закрытыми зонами, Законодатели оперативно выкачивают все природные ресурсы, а свою волю транслируют через представителей человеческой администрации. Непосредственное управление населением на местах осуществляют исключительно люди.

Люди управляют толпой, люди расправляются с несогласными, люди с трибун лживо вещают о том, как похорошела Америка под дланью инопланетных захватчиков. Уайатта явно интересует, как далеко готовы зайти определенные личности ради спасения собственной шкуры. Наиболее ярые противники действующего президента США наверняка уже провели в твиттере параллели между инопланетными «тараканами» и Трампом.

Вот только если в плане идей «Битва за Землю» заслуживает твёрдой пятерки, то реализация этих идей на практике не дотягивает и до тройки.

Складывается впечатление, что создатели фильма так до конца и не определились, чью историю они рассказывают и кто здесь главный герой. Первые пятнадцать минут посвящены исключительно Габриэлю, а затем сюжет переключается на других персонажей и на добрые полчаса забывает о Гэбе, словно он и его мизерные проблемы ничего не значат по сравнению с проблемами других. И это, в принципе, недалеко от истины.

Фильм так и будет скакать от героя к герою, не удосуживаясь даже объяснить, как соседние сцены связаны друг с другом. На экране что-то происходит, но что именно, чего хотят добиться персонажи, что ими движет и кто они вообще такие — всё это остаётся за гранью понимания.

Члены сопротивления сведены до персонажей-функций. Они появляются, когда это необходимо сюжету, выполняют то, чего от них требуют сценаристы, и моментально исчезают. А начальник спецотряда полиции Маллиган — прямо-таки человек-загадка: понять его мотивы невозможно до самого конца фильма.

Только в финале выясняется, что создатели всё это время сознательно держали зрителей в неведении и утаивали необходимую информацию — всё ради внезапного финального твиста. Твист, может, и был бы неплохим, если бы у зрителей к тому моменту ещё оставались симпатии хоть к кому-нибудь из картонных персонажей.

К огрехам сценария добавляются визуальные недостатки. Рваный монтаж, трясущаяся камера, тусклая, грязно-серая палитра, — кажется, съемочная группа намеренно делала всё, чтобы сбить зрителя с толку. В ряде сцен картинка и вовсе становится полностью чёрной, в основном в те моменты, когда на экране появляются «законодатели». Инопланетные захватчики в «Битве за Землю» вообще мелькают в кадре крайне редко, а когда их всё-таки удается разглядеть, ты тут же начинаешь жалеть об этом. Выглядят «законодатели» как помесь дикобраза с тараканом — не самое впечатляющее зрелище.

«Битва за Землю» вообще жестока к зрителям. От них большую часть времени требуется удерживать в голове неполные кусочки пазла, которые складываются в единую картинку только в самом конце. И то при условии, что сначала зритель окажется достаточно внимателен и сообразит, на что намекает обрывающийся на полуслове финал, а затем останется на финальные титры и увидит, к чему привели действия персонажей. Да-да, Руперт Уайатт запихнул крайне важную часть истории прямо в титры. Куда уж там Marvel с их дополнительными сценами…