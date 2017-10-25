26 октября в прокат выходит юмористическое фэнтези «Последний богатырь» — второй полнометражный фильм, снятый студией Disney в России. Съёмки картины доверили Дмитрию Дьяченко, режиссёру успешных комедий «О чём говорят мужчины», «День радио» и первых двух сезонов сериала «Кухня». Незадолго до премьеры мы поговорили с Дмитрием о реалистичных сказках, супергероизме простых людей и работе с Владимиром Толоконниковым.

В вашей фильмографии немало комедий, но юмористическое фэнтези вы снимаете впервые. Насколько это отличается от работы над вашими прошлыми картинами?

Работа над «Последним богатырём» действительно была другой. В обычной комедии ты можешь иногда фривольничать, отступать от раскадровки, что-то менять, лишь бы получилось смешнее. Здесь же надо максимально точно следовать плану, раскадровкам, держать в уме массу мелочей. У нас больше тысячи кадров с применением компьютерной графики — это много даже по зарубежным стандартам. Когда снимаешь это, нужно многое учитывать — установку камеры, положение мизансцены, то, как играют артисты. Надо по максимуму включить воображение, представить героев на площадке.

Для меня это была новая задача, очень сложная, но, кажется, мы справились. К примеру, наш Водяной получился не хуже Дейви Джонса из «Пиратов Карибского моря», а местами и лучше — герой вышел смешнее и живее. Некоторые люди даже не понимают, что это компьютерный персонаж, — настолько качественно он сделан.

Были ли у вас какие-то ориентиры при работе над «Последним богатырём»?

Конечно! Прежде всего это отечественные киносказки Александра Роу. Подсознательно невозможно избежать его влияния, особенно когда делаешь сказку с элементами комедии. Как вы помните, ни одна советская сказка не обходилась без комедийных персонажей — нам приходилось это учитывать и в то же время уходить от прямого цитирования. Образ Бабы-яги, созданный Георгием Милляром, въелся в сознание каждого, кто вырос в СССР, но наша Баба Яга в исполнении Елены Яковлевой получилась другой: и хитрее, и обаятельнее.

Если взять Голливуд, то это, конечно, «Пираты Карибского моря» и «Стражи галактики». Хотя у нас бюджет намного меньше, мы старались передать присущий этим фильмам дух задорного приключения. Впрочем, у нас хватает и захватывающих экшен-сцен, и красивых пейзажей, причём снятых не на зелёном экране, а на натуре — чего стоит, например, пещера Чуда-Юда с реальными сталактитами и сталагмитами…

Почему, на ваш взгляд, славянский фольклор стал для нас анекдотичным и никто не может представить его серьёзно, как в том же «Ведьмаке»?

Вот сам не знаю, почему, но мы попробовали сделать некоторых персонажей серьёзнее, чем все привыкли видеть. К примеру, все помнят Кащея в исполнении Милляра — такой тощий старичок. В «Последнем богатыре» мы попытались сделать его более мрачным, с проработанной предысторией. Он вроде бы и сказочный персонаж, но в то же время реальный человек со своими желаниями. И Баба Яга у нас не такая гротескная, как в русских сказках.

Да и сказочный мир у нас более реалистичный, а местами суровый — там может быть грязно, тяжело, там можно получить по лицу. Нам не хотелось уходить в пародию типа «Шрека», поэтому наша сказка достаточно суровая. Но не настолько, чтобы напугать юных зрителей, — всё же мы старались передать дух студии Disney, с которой сотрудничаем.

Играющий главного героя Виктор Хориняк многим запомнился по образу бармена Кости из «Кухни». Насколько Иван из «Последнего богатыря» на него похож?

Разумеется, образ совсем другой. Витя сыграл более серьёзного героя. Хотя, возможно, что-то от Кости в нём и осталось — например, умение быстро найти выход из сложной ситуации. А так Иван другой человек — он работает белым магом в передаче типа «Битвы магов» и серьёзно к этому относится, то есть не шут гороховый, каким порой выглядел Костя.

Вите при работе над «Последним богатырём» пришлось нелегко. Но у него уже был опыт серьёзных ролей в театре, поэтому он отлично справился с этой новой задачей. Зритель, который знаком с ним по «Кухне», быстро привыкнет к тому, что Витя тут другой.

Ваш фильм неизбежно будут сравнивать с «Книгой мастеров», предыдущей российской полнометражкой Disney. Тот фильм, несмотря на наличие хороших актёров, не стал хитом. Вы учли при работе над «Последним богатырём» ошибки предшественника?

«Книга мастеров» была, на мой взгляд, чересчур пародийной: там были, с одной стороны слишком гротескные персонажи, с другой — странные смешения атрибутов разных эпох, из-за чего юмор порой не действовал на зрителя. В «Последнем богатыре» мы постарались сделать всё чуть более правдоподобным, ведь все современные киносказки стали реалистичнее. И этот реализм отличает «Последнего богатыря» — персонажи не пытаются специально смешить зрителя. На этот момент я сразу обратил внимание и старался делать всё «по правде».

Поговорим о вашей предыдущей фантастической работе, «СуперБобровых». Фильм критиковали за то, что главные герои были, по сути, злодеями. На ваш взгляд, человек с суперсилами не будет творить добро?

«СуперБобровы» — это притча, где мы стремились показать, что будет, если суперсилы попадут в руки простых людей из глубинки. Мы, конечно, можем тешить себя мыслью, что, если суперспособности попадут в руки обычного человека, он тут же кинется всех спасать, но в жизни всё было бы по-другому. Да и в фильме герои ввязываются в авантюру в основном из-за главного героя, Олега, уговорам которого семья долго сопротивлялась. Они не злодеи, они обычные люди, которым не чуждо желание быстро сорвать прибыль. В этом есть некая правда жизни. Не все зрители восприняли это с радостью, потому что мы привыкли к американскому кино, где если появляется супермен, то сразу начинает творить добро.

Но мы учли это в сиквеле: там Бобровы реабилитируются и повзрослеют. Это отлично показали и актёры: их герои стали серьёзнее, не потеряв при этом бесшабашность. Съёмки завершены, фильм выйдет где-то через год. Сейчас мы делаем предупредительный монтаж — это долгий и кропотливый труд, особенно в случае с фантастикой. Для сравнения: монтаж фильмов «Квартета И» занимал у меня в среднем три месяца. Здесь же уйдёт полгода на монтаж, потом добавим графику, а потом ещё раз всё перемонтируем.

Недавно от нас ушёл Владимир Толоконников. Расскажите, как вам работалось с ним над первой частью «Бобровых» и удалось ли ему сняться в сиквеле?

Владимир Алексеевич был гениальным человеком и играл свою роль классно и легко. Его смерть стала для нас сильнейшим ударом. Но мы успели закончить съёмки, поэтому на многих кадрах он появится. А там, где потребуется, мы восстановим героя с помощью компьютерной графики, как это делали в «Форсаже» с Полом Уокером. Это очень сложно, поэтому пост-продакшн вторых «СуперБобровых» займёт больше года. Одно дело — нарисовать Водяного, а тут всё-таки реальный человек. Но я надеюсь, что зритель не заметит разницы между компьютерной моделью и настоящими кадрами.

Многие оценили потрясающий саундтрек «Кухни», состоящий из хитовых песен. Ждать ли чего-то подобного в «Последнем богатыре»?

Да, меня всегда вдохновляет использование в фильме различных песен. Поэтому я долго убеждал продюсеров, что нам нужна не только фоновая музыка, — а она тоже получилась красивой и по-хорошему голливудской. Но кроме неё в фильме нашлось место разным песням: тут есть и современные исполнители, и старые группы, и очень классные вещи, о которых большинство зрителей никогда не слышало. Во многом подход «Кухни» тут повторится.

Рад, что угадал! Удачи вашему фильму и спасибо за интересную беседу!