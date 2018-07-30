Летнее затишье в кино продолжается: в этом месяце нет особо громких премьер. Но есть очень любопытные: китайский (и это не шутка) мультфильм в духе Миядзаки, несколько ужастиков про старое доброе ультранасилие и фильм, который наш журнал напророчил аж в 2014-м.

Кристофер Робин

Когда? 2 августа

Что? Диснеевская сказка на новый лад, продолжение «Винни-Пуха».

О чём? О человеке, который когда-то был лучшим другом плюшевого медвежонка Винни-Пуха. Спустя много лет уже взрослый Кристофер (Юэн Макгрегор) снова попадает в страну своих игрушек, а её обитатели — в наш мир.

Чего ждём? Вы будете смеяться, но появление этого фильма предсказал наш колумнист Густав ещё в №127 (март 2014 года). Мы тогда опубликовали шуточный сценарий «Душераздирающее зрелище», и пока, судя по трейлерам, он сбывается! Тут и помрачневший лес, и потрёпанный Винни, и Кристофер Робин, забывший о детстве. Если создатели использовали наш сюжет, дальше будут эпическая битва со Слонопотамом и распитие Неправильного Мёда…

Шутка, конечно. На самом деле «Кристофер Робин» выглядит не как фэнтези, а как сказка. Скорее всего, нас ждёт смесь сентиментальной притчи, где ожившее детство помогает герою помириться с дочерью, и детской комедии про мультяшных зверей типа «Кролика Питера» и «Медведя Йоги».

Тот самый сценарий: Винни-Пух: Душераздирающее зрелище! Сказка на новый лад про Слонопотама, Пророчество Иа и Неправильный Мёд.

По ту сторону океана

Когда? 9 августа

Что? Китайский фэнтези-мультфильм (в оригинале — «Большая рыба и бегония»).

О чём? Про дельфинов-оборотней, живущих в океанских глубинах. Девушка, обернувшаяся дельфином, попала в сети, и её спас простой рыбак. Теперь её очередь отплатить добром и спасти его — но для этого потребуется опасное путешествие и сложное колдовство.

Чего ждём? Хорошее аниме, только из Китая. Красивая двухмерная графика, детальные пейзажи и диковинные существа явно выдают, что создатели мультфильма вдохновлялись работами Миядзаки и его последователей. Поэтому ждём атмосферную и душевную сказку в духе «Красной черепахи» или «Рыбки Поньо». Или «Русалочки», если судить только по сюжету.

В Китае и на фестивалях мультфильм вышел ещё в 2016 году и завоевал одобрение критиков. Некоторые из вас, возможно, уже даже видели его в интернете (да и мы тоже). Но это тот случай, когда не грех сходить повторно: и чтобы поддержать хорошую анимацию, и чтобы посмотреть фильм на большом экране и в дубляже.

Судная ночь. Начало

Когда? 2 августа

Что? Антиутопия плюс ужасы. Приквел серии фильмов «Судная ночь».

О чём? Вся франшиза «Судная ночь» построена на бредовой, но очень интригующей идее: в США будущего на одну ночь в году разрешают любые преступления. В приквеле покажут, кто, как, а главное, зачем придумал такой закон.

Чего ждём? Старого доброго ультранасилия и сатиры на американское общество (с позиции демократов, поэтому патриоты-консерваторы тут воплощения зла). Создатели явно не боятся спойлеров — трейлер показал чуть ли не половину сюжета. По нему видно, что виноваты в разгуле насилия, как всегда, злобные власти, которые специально подстроили резню. Так авторы пытаются объяснить, почему в ночь беззакония все режут соседей, а не торгуют наркотиками и возят контрабанду, например.

Мег: Монстр глубины

Когда? 9 августа

Что? Фильм о монстрах.

О чём? О гигантской доисторической акуле — мегалодоне по прозвищу Мег. Учёные изучали себе самую глубокую впадину в океане, и тут из неё вылезла голодная рыба, решившая, что ей наконец доставили еду.

Чего ждём? «Челюсти» на новый лад, которым добавили побольше спецэффектов, трюков и фантастических гаджетов. Судя по рейтингу «16+», крови будет немного. Мег, конечно, кого-нибудь слопает, но против Джейсона Стейтема у неё нет шансов.

Альфа

Когда? 23 августа

Что? Доисторические приключения.

О чём? О первобытных охотниках. Юноша отбился от своего племени и вынужден выживать вместе с другим бродягой — волком. Судя по всему, он станет первым человеком, приручившим собаку.

Чего ждём? Обычное приключенческое кино про выживание в дикой природе, интересное только режиссёром (он же снял неплохую «Книгу Илая») и сеттингом. В трейлере каменный век выглядит не то чтобы достоверно (белоснежные зубы актёрам скрыть не удалось), но, по крайней мере, не так клюквенно, как обычно в кино. И на том спасибо.

Слендермен

Когда? 23 августа

Что? Ужасы по мотивам крипипасты.

О чём? О Слендермене, Тощем человеке — высоком, безликом и очень худом монстре, который заставляет людей, особенно детей, убивать друг друга. Кроме внешности, о нём ничего не известно.

Чего ждём? Попытку превратить интернет-байку в кинофраншизу. Вряд ли удачную. Сетевые ужасы вызывают страх, когда сидишь один у монитора. А на большом экране неподвижный долговязый мужик в костюме будет скорее смешить, чем пугать. Видимо, понимая это, создатели почти не показали его в трейлере — зато добавили туда массу штампов киноужастиков.

Аксель

Когда? 23 августа

Что? Подростковая фантастика

О чём? Юноша Майлз подружился с боевым роботом-псом, сбежавшим с военной базы. Пёс любит мальчика, мальчик любит пса, а плохие военные хотят их разлучить под скучным взрослым предлогом «нечего играть со смертоносным оружием».

Чего ждём? «Короткое замыкание» минус юмор, «Стальной гигант» минус душевность. Стандартная история из категории «дети нашли чудо, взрослые хотят его отнять». Только на сей раз завязка выглядит совсем уж наивно: с чего бы военным создавать боевую машину с повадками доброго щеночка?

Гоголь. Страшная месть

Когда? 30 августа

Что? Готика а-ля рюс. Третья часть серии по отдалённым мотивам книг Гоголя.

О чём? Про Гоголя, охотника на нечисть, эдакого русского Ван Хельсинга, который живёт в мире собственных произведений. По сюжету серии все его книги написаны по мотивам реальных событий.

Чего ждём? На сей раз в трейлере Николая Васильевича хоронят — видимо, создатели решили обыграть легенду, что писатель был похоронен заживо. А вот связи с повестью «Страшная месть», в которой казаки ловят злого колдуна-оборотня, не заметно.