Параллельно с фестивалем D23, проходившим в Анахайме, в Лос-Анджелесе состоялся медиа-день, полностью посвящённый IX эпизоду «Звездных войн». Здесь нам выпал шанс побеседовать с Билли Ди Уильямсом, исполнителем роли Лэндо Калриссиана. Он рассказал нам о славе, о разнице в подходах Джей Джей Абрамса и Джорджа Лукаса, о своём отношении к другому актёру, сыгравшему Лэндо, и о многом другом. Нам почти удалось поговорить даже о сюжете новых «Звёздных войн»…

Моими первыми «Звездными войнами» был Эпизод V. Я смотрел его, кажется, году в 1988-м в далёкой русской провинции — и он меня совершенно потряс, особенно ваша роль и Лэндо Калриссиан как персонаж. Скажите, как вы ощущали в то время эту гигантскую всемирную славу?

А я и до этого был знаменитым.

То есть «Звездные войны» не стали для вас прорывом?

Нет-нет. Но «Звездные войны» оказались для меня очень важными — в основном из-за Джорджа Лукаса. В то время он был молодым новатором, на наших глазах менявшим облик кинематографа. И когда он мне позвонил и сказал, что хочет видеть меня в роли Лэндо Калриссиана, я подумал: ого, ничего себе!

Как вы представляли себе Лэндо в тот момент?

Мне было очевидно, что это очень интересный персонаж. Мне показали эскизы, я увидел его плащ, и это было очень любопытно. Потом, имя — Калриссиан? Я подумал: это что, армянская фамилия?.. От этих двух вещей я и отталкивался, когда работал над ролью. Я много экспериментировал, пока не выбрал подходящую, на мой взгляд, динамику характера Лэндо, мимику, жесты.

Такие детали не были прописаны в изначальном сценарии?

Видите ли, тогда, да и сейчас, «Звездные войны» были окружены сильнейшей секретностью. Я не помню, что там точно было прописано, но мне всегда выдавали только отдельные страницы сценария, где появляется мой персонаж. До премьеры я понятия не имел, как он вписывается в общий сюжет. Но у меня подход такой: неважно, что вы мне дадите, крохотный эпизод или главную роль, — я всё исполню на высшем уровне. Даже так: если это маленькая роль, я сделаю её главной. Если это главная роль, я сделаю её ещё главнее. В случае с Лэндо я просто брал то, что мне давали, и выстраивал образ вокруг прописанных в сценарии ситуаций.

Каково было снова играть Лэндо спустя почти сорок лет? Что вы почувствовали, придя на съёмочную площадку Эпизода IX?

Смешанные чувства. Я был очень рад снова стать Лэндо и дальше развить моего персонажа. К тому же это шанс поработать с Джей Джей Абрамсом — невероятно творческим человеком с очень интересным видением саги. У него всегда масса идей; работа с ним — это работа в тесном взаимодействии с человеком, который помогает конструировать персонажа.

Насколько его подход отличается от метода Джорджа Лукаса?

Джордж более спокойный, тихий человек. Он всегда, абсолютно всегда был рядом с нами на площадке, буквально на расстоянии вытянутой руки. Если он не мог ответить на какие-то наши вопросы, он приводил людей, которые могут. А Джей Джей — режиссёр с очень чёткими идеями; у него совершенно другой тип личности.

То есть Джей Джей не настолько близок с актёрами?

Он… он другой, да. Он в деталях знает, как нужно играть роль. Я не хочу сказать, что он диктатор, нет, — он не боится выслушивать чужие соображения.

Вы недавно сказали, что не видели «Соло», где появляется молодой Лэндо в исполнении Дональда Гловера. Как так вышло?

Я пошутил! Видел, конечно. Дональд Гловер — очень талантливый и разносторонний молодой человек. (Пауза.) Я смотрел и предыдущие «Звездные войны», которые снял Джей Джей. Хорошее кино. Про «Соло»… Мне показалось, что его трудно было снимать.

Есть мнение, что Хану Соло и Лэндо Калриссиану лучше было бы обойтись без предыстории, — основная сага и так отлично раскрывает их характеры…

Знаете, много лет назад, когда известные актёры умирали, студии снимали сиквелы или приквелы, где их персонажей играли другие актёры, помоложе. А сейчас все бросаются снимать приквелы и сиквелы, даже когда все ещё живы. По-моему, это не очень хорошая идея.