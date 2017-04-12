На протяжении всей истории нас манило небо. О его покорении мечтали, писали романы и снимали фильмы. Мы так привыкли к фантастике о межзвёздных путешествиях, что порой забываем, как много интересных историй, связанных с космосом, происходило в реальной жизни. Ко Дню космонавтики мы собрали пять фильмов, которые рассказывают истории реальных людей, причастных к покорению космоса, — конструкторов, инженеров, математиков и, конечно, космонавтов.

«Гагарин. Первый в космосе» (2013)

Появление этого фильма — само по себе событие. Семья Юрия Гагарина не раз отвергала идею снять картину о его жизни. Можно понять, почему они сделали исключение для «Первого в космосе». Фильм целиком посвящён исключительно восхвалению Гагарина, который представлен здесь одновременно честным, умным, храбрым, красивым и талантливым человеком. Но то, что приятно родственникам и близким, не всегда интересно зрителю. В фильме фактически нет конфликта — борьба за место первого космонавта теряет смысл ввиду очевидного превосходства Гагарина над всеми остальными. К тому же создатели показывают, что от пилота во время первого полёта почти ничего не зависело, и вся драма разворачивается на Земле. Зато, посмотрев фильм, можно понять, как мало люди знали о космосе, отправляя туда человека, и с каким трогательным восторгом встречали вернувшегося героя.





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«Парни что надо» (1983)

Фильм о подготовке астронавтов для первой американской космической программы «Меркурий». Основное внимание уделено внутренним конфликтам будущих покорителей космоса. В одночасье ставшие звёздами, «величайшими пилотами Америки», они постоянно сталкиваются с тем, что от них зависит не больше, чем от обезьяны, чей полёт контролировался с Земли. В то же время риск для их жизни абсолютно реален. Не желая мириться с ролью лабораторных животных, пилоты медленно отвоёвывают свою свободу, добиваются хоть какого-то контроля над кораблём и, наконец, сами принимают решения в полёте. Фильм примечателен тем, что не превращает астронавтов в «священных коров» и показывает много смешных и неловких моментов из жизни американских первопроходцев космоса.

«Укрощение огня» (1972)

Четырёхчасовой двухсерийный фильм о жизни Сергея Королёва, отца советской космонавтики. Фильм получился в духе своей эпохи: возвышенная и пафосная производственная драма, в которой замалчиваются некоторые острые моменты из биографии гениального конструктора. Например, не говорится об аресте Королева по ложному обвинению в тридцатые годы. Впрочем, создатели фильма не стремились к максимальной историчности и даже изменили имена главных героев, хотя узнать прототипов нетрудно. А в пользу фильма говорит его размах. Зрителю покажут всю историю покорения космоса в Советском Союзе — от экспериментов уже пожилого Циолковского с самодельными ракетами до первого космонавта. «Укрощение огня» сделано старательно, с вниманием к деталям, а Кирилл Лавров очень убедительно играет человека, который больше всего хотел научиться летать.

«Скрытые фигуры» (2016)

Американский фильм о чернокожих женщинах-математиках, работавших над американской космической программой. «Скрытые фигуры» посвящены не столько покорению космоса, сколько социальным проблемам в Штатах. Фильм зачастую слишком прямолинейно излагает свою мысль, зато зритель сполна прочувствует абсурдность ситуации, при которой люди, работающие на переднем крае науки, отказываются пить из одного кофейника с чернокожими коллегами. Но этим картина не ограничивается. Благодаря обаянию исполнительниц главных ролей фильм привлекает внимание к «скрытым фигурам» космонавтики — математикам, которые с помощью бумаги и карандашей проводили расчёты, необходимые для отправки человека на орбиту. Становится ясно, насколько большую роль они сыграли в освоении космоса.

«Аполлон 13» (1995)

Фильм о единственной неудавшейся американской экспедиции на Луну. Взрыв баллона с кислородом вынуждает космонавтов, находящихся на полпути к спутнику Земли, отказаться от высадки и использовать лунный модуль для возвращения домой. Эта абсолютно голливудская, хотя и произошедшая в реальности история получила достойное воплощение. Великолепная актёрская игра здесь сочетается с максимально возможным для массового кино реализмом. Часть сцен снимали в условиях пониженной гравитации на самолётах для подготовки космонавтов. Этого, впрочем, оказалось мало. По словам режиссёра, после премьеры он получил письмо с жалобой, что у фильма счастливый конец, ведь на самом деле астронавты в таких условиях погибли бы. Но они выжили, а командир экспедиции Джеймс Ловелл даже появился в финальном эпизоде картины, пожав руку Тому Хэнксу, который его же и сыграл.

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Эти фильмы — лишь маленькая частица космической пыли на фоне того, сколько удивительных историй можно рассказать про настоящее освоение космоса. Десятки легендарных космонавтов, от Валентины Терешковой до Нила Армстронга, по-прежнему ждут своего большого кино. Возможно, сейчас, на волне нового интереса кинематографа к этой теме, и они наконец получат заслуженное внимание. И, может быть, кто-то, увидев эти фильмы, захочет продолжить дело героев и совершит новый прорыв.

С Днём космонавтики!