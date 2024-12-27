«Последний Ронин»: совершенно безумный русский постапокалипсис

Девочка нанимает воина-одиночку с катаной и околосамурайским кодексом чести для охраны во время путешествия через постапокалиптические Пустоши. Естественно, по дороге парочку ждёт некоторое дерьмо — религиозные фанатики-каннибалы, банда похожих на урук-хаев дикарей, древние боевые бронированные робопсы, злодей на троне из пулемётов и однорукий карлик. И нет, сценарист не похож на объевшегося грибов человека — он явно понимал, что и как делает. И от этого только ещё страннее.

На этот фильм меня привели трейлер и любовь к «Дороге ярости» — двухминутная нарезка динамичных эпизодов обещала действо в лучших традициях «Безумного Макса». Подозрения подкатили в тот момент, когда стало понятно, что ленту выпускают в новогоднее окно — так могли поступить, только если кино «списали», посчитав полностью бесперспективным. Под новый год положено крутить семейные ленты и комедии, на брутальный постапокалипсис 18+ в такое время никто не пойдёт. И точно: на моём сеансе было всего трое зрителей.

Фильм с ходу включил закадровый текст про то, что всему хорошему пришёл кирдык. Причём нарочито плохой текст, начитанный максимально небрежно — словно я смотрю пиратскую видеокассету начала 1990-х или запустил фаргусовский перевод какого-то давно забытого клона Fallout. Следом грянули титры, на фоне которых главный герой куда-то идёт по пустыне под синтвейв . Причём шрифт этих титров явно отдаёт дань уважения американским фильмам категории Б — даже как-то удивительно было видеть там кириллицу. На смену вступлению пришли диалоги — настолько китчевые и напыщенно-крутые, что они буквально вопят «Мы из боевиков 1980-х!».

А режиссёр не сбавляет обороты — он начинает «украшать» диалоги невероятно плохой актёрской игрой. Не просто слабой, а буквально недоигрываниями уровня «Комнаты». Я честно половину сеанса думал, что это ляп, недоработка, но, похоже, речь о фишке: во-первых, в кадре регулярно совмещают людей, читающих реплики на отвали, с актёрами, которые играют ровно и хорошо, а то и вовсе устраивают перфомансы уровня Николаса Кейджа. Во-вторых, благодаря такому подходу концовка работает куда лучше. В-третьих, сами диалоги то весьма неплохие, то ну очень слабые.

Во всей постановке фильма заметен этот паттерн совмещения нарочито плохого с хорошим. То оператор берёт прямо-таки оскароносные кадры, а то наступление вечера обыгрывается тёмным светофильтром. То экшен подаётся скудным рваным монтажом, а то нам показывают крутейшие динамичные драки со сложной хореографией. То нам демонстрируют интересных персонажей, а то безликую массовку.

Словом, весь фильм строится вокруг контрастов, столкновения противоположного. Если бы это не касалось актёрской игры и текста, я бы предположил, что «Ронин» неровный из-за экономии бюджета — на одни сцены деньги были, а на другие не нашлось. Но этим настолько бравируют, на этом так часто заостряют внимание, что я уверен — речь именно о сознательном приёме. И чёрт его знает, удачная это идея или ужасная…

Макс Шишкин тратит много времени и усилий на описание своего мира. Он рассказывает о взаимоотношениях населяющих эту Пустошь народов, проводит чуть ли не экскурс в историю формирования местных законов, показывает, как функционирует экономика. И вот к ней, наверное, больше всего вопросов — в мире «Ронина» валютой стали патроны, которые при этом не сказать чтобы особо экономят. Есть ощущение, что патроноцентризм обусловлен любовью Шишкина к оружию — в кадре им любуются, о нём говорят, и, разумеется, из него стреляют, подчас даже в прекрасном слоу-мо. Если фетишем в мире «Дороги ярости» были машины, то в «Последнем ронине» это огнестрел. Изрядную часть хронометража составляет ганпорн — есть даже сцена, где главный герой разбирает и собирает автомат Калашникова!

Но пускай «Последний Ронин» безумно снят, он ещё совершенно безумен по наполнению. В здешних пустошах можно встретить каннибалов, которые выращивают грибы на трупах. Зачем им грибы, если они предпочитают мясо? Потому что их употребление вызывает натуральную ярость берсерка! Тут есть уважаемая фракция, живущая по тюремным понятиям, и одним из главных её сокровищ стала книга тюремных наколок в обложке — разумеется! — из человеческой кожи с татуировкой куполов.

Но главное безумие — финальный босс, злодей в костюме Кощея Бессмертного да в золотой короне из пуль, восседающий на троне из пулемётов и болтающий исключительно на французском. А просто вот нравится ему изображать королевский двор Людовика XIV! И дабы его длиииинные витиеватые речи были понятны окружающим, у него на службе состоит однорукий карлик , который вкратце пересказывает окружающим волю своего господина. Карлик, Карл!

И вот смотришь ты на творящуюся на экране вакханалию, и не знаешь, что делать — то ли наслаждаться красивой картинкой и актёрским перформансом Даниила Воробьёва, то ли материться на весь зал и бросаться в экран попкорном, то ли смеяться как умалишённый над обилием отсылок, внезапно, к «Игре престолов». Никто из нашей тройки зрителей, кстати, вслух не матерился и до титров зал не покидал, хотя у фильма аж два часа чистого хронометража. Но все мы явно вышли с мыслью «Что это было?!».

Шишкин снял то ли комедию, то ли остроумное метакино, то ли просто экранизацию своих зарисовок на тему крутецкой крутизны — а может, и всё сразу. В любом случае у него получилось нечто, что уверенно можно назвать позитивным русским постапокалипсисом — с экономией где можно и где нельзя, с брутальным героем, крутым экшеном и вкраплённым в самых неожиданных местах национальным колоритом. Кино отнюдь не мрачное, лишённое типичной безысходности «Дороги» — хотя, казалось бы, отечественный постапокалипсис обязан равняться на «Сталкера», «Левиафана» и «Трудно быть богом». Тут же в основе всего лежат идеи, скорее, «Фоллаута», ATOM RPG и массы недорогих постапокалиптических лент, сеттинг для которых выбирали в основном по соображениям экономии бюджета.



Выйдя с сеанса в смешанных чувствах, я поймал себя на том, что кино мне действительно запомнилось и вызвало массу эмоций. Противоречивых эмоций. Это воплощение философии Инь-Ян, где противоположное совмещено в равных пропорциях. Макс, сними что-нибудь ещё, я хочу понять, кто ты — гений, бездарь или безумец? «Последнего Ронина» решительно невозможно рекомендовать — в нём всё сделано не так, как принято в жанровом кино. При этом даже к трешу его отнести не получится — уж слишком много любви и сил Макс Шишкин вложил в своё творение, слишком крутая тут местами картинка и постановка экшена.

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