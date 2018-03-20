Привет, мы ностальгирующий «Мир фантастики», и мы помним, что раньше будущее было лучше. В этом номере мы расскажем, куда делась вера человечества в светлое завтра, как её вернуть, и почему всех нас тянет в неоново-пиксельные 80-е.

В номере

  • Как вера в светлое будущее сменилась ностальгией, и почему 2010-е — это новые 80-е.
  • Хранители Терри Гиллиама: мог ли выйти шедевр? Читаем сценарии неснятого фильма.
  • 50 лет Мизинцу: обаятельные злодеи в исполнении Эйдана Гиллена.
  • Гаджеты шарлатанов: разоблачаем антинаучную медицину.
  • Ностальгический список гика: ключевые отсылки книги «Первому игроку приготовиться»

А также:

интервью с писателями Робертом М. Вегнером и Екатериной Соболь, музыкантом Михаэлем Вайкатом (Helloween) • рецензии на фильмы «Чёрная Пантера», «Немой» и «Излом времени» и аниме «Мэри и ведьмин цветок» • сериал «Видоизменённый углерод» • новые книги Дианы Ибрагимовой, Брома, Майкла Суэнвика, Дэна Брауна и других • комиксы и настольные игры • мрачные и завораживающие рисунки Яны Хайденсдорф • рассказы Тима Скоренко и Николая Блохина • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

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Следующий номер выйдет 24 апреля.

Полное содержание номера

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№ 175 (Март 2018)

Мир фантастики №175 (март 2018) 2

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