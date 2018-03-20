1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Тим Скоренко
«Вечная жизнь»
6
Как вера в светлое завтра уступила место ностальгии
Каких-то полвека назад люди верили в скорое торжество науки и прогресса. Потом — в мрачный декаданс и конец света. А теперь весь мир ностальгирует по прошлому и пытается снова поверить в будущее. Как светлый научный оптимизм сменился декадансом, а затем и ностальгией? «Мир фантастики» приглашает вас в увлекательное путешествие на поиски истины.
12
Книжный ряд
Издательские ляпы и «работа над ошибками»: скандал с «Оком Золтара», дополненный «Меекхан» и старый новый Толкин.
14
Контакт
Роберт М. Вегнер
В 2016 году издательство АСТ познакомило нас с творчеством польского писателя Роберта М. Вегнера, чей цикл о Меекханской империи покорил многих почитателей нестандартного фэнтези. Недавно фантаст посетил Россию — и мы не упустили шанса с ним побеседовать.
18
Контакт
Екатерина Соболь
О чём поклонники постоянно спрашивают любимых авторов и каких вопросов лучше избегать при встрече? Узнаём ответы у писательницы Екатерины Соболь, автора фэнтезийного цикла «Дарители».
20
Книги номера
Екатерина Соболь
«Игра Мудрецов» • Диана Ибрагимова
«Шёпот пепла» • Бром
«Похититель детей» • Кевин Хирн
«Преследуемый» • Брендон Сандерсон
«Браслеты скорби» • Майкл Суэнвик
«Ничего особенного», — сказал кот» • Дэн Браун
«Происхождение» и другие книги.
31
Что почитать?
Магический реализм или интриганское фэнтези? А может быть, альтернативная история? Советуем книги на любой вкус.
32
Классика
Авторская колонка Бориса Невского
Недавно вышел фильм «Излом времени» по классическому роману Мадлен Л’Энгл. Название книги и имя её автора мало что скажут большинству наших читателей. И мы решили восполнить этот пробел.
34
Комиксы
Чёрный молот. Том 1 и 2 • Чудо-женщина. Книги 1–3
36
Веб-комикс
Авторская колонка
Дарьи Беленковой Все комиксы этого выпуска объединяют серьёзный подход, профессиональный рисунок и твёрдая решимость авторов рассказать истории до конца.
38
Видеодром
Об «Оскарах» «Формы воды» Дель Торо и о главных телепремьерах месяца — сериалах «Мир Дикого Запада», «Пространство», «Легион», «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Рассказ служанки».
40
Персона
Эйдан Гиллен
Благодаря «Игре престолов» мы узнали многих прекрасных актёров, в том числе Эйдана Гиллена. До и после Петира «Мизинца» Бейлиша он сыграл немало хладнокровных мерзавцев, хотя его большая карьера началась с ролей гея и продажного политика. А в 2018 году мы увидим его в образе уфолога-правдоискателя. За этим обаятельным ирландцем крайне интересно следить.
44
Черновики
«Хранители» Терри Гиллиама
Экранизация «Хранителей» Алана Мура могла стать совсем другой, если бы её снял в 1991 году великий чудак Терри Гиллиам. Какое это было бы кино — гениальное или ужасное? Давайте почитаем сценарии неснятого фильма.
48
После финальных титров
Чёрная Пантера • Немой • Излом времени • Мэри и ведьмин цветок
54
Финал сезона
Видоизменённый углерод (1 сезон)
56
Настольные игры
Большинство настолок предлагают борьбу. И за много лет разработчики придумали не так много механик по разрешению конфликтов. Давайте рассмотрим их и решим, какая лучше.
58
Лучшие настольные игры
«Мышиная Стража» • «Война Кольца» • «Серп» • «Аббатство» • «Стальная арена. Арсенал»
66
Врата миров
О пользе и вреде кроссоверов — и о том, как «Хранителей» вписывают во вселенную DC. Роршах теперь чернокожий и дружит с Бэтменом, а Комедиант… впрочем, читайте сами.
68
Художники
Яна Хайденсдорф
Эта художница из Германии рисует разные фантастические и дикие вещи. В своих сюрреалистичных и угрюмых работах она отражает всё потаённое и незримое — от существ до мыслей. Мы поговорили с Яной о её работах, пути художника, рисованных кинопостерах и сотне русалок.
78
Бестиарий
Подводные цивилизации
Подводные народы часто встречаются в мифах и, разумеется, не могли не перекочевать и в авторские фантастические миры. Рассказываем, кто проживает на дне океана, — от русалок до Глубоководных Лавкрафта.
82
Миры
«Первому игроку приготовиться» и его гик-отсылки
Роман Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться» усыпан многочисленными отсылками к культуре прошлого века. В этой статье мы расскажем о произведениях, сыгравших ключевую роль в сюжете «Первого игрока», и объясним, почему их любят даже в 2045 году.
87
Контакт
Михаэль Вайкат из группы Helloween
Helloween — классики фантастического металла. Недавно нынешние музыканты группы объединились с её бывшими участниками, которые в своё время записали лучшие альбомы Helloween, и объявили о масштабном туре. Накануне российского концерта Pumpkins United Tour бессменный гитарист Helloween Михаэль Вайкат нашёл время для обстоятельной беседы с «Миром фантастики».
92
Машина времени
Илон Маск в очередной раз поразил мир, отправив в сторону Марса электромобиль Tesla. Его успех побудил космические агентства пересмотреть стратегии по освоению космоса, но для самого Маска эффектный запуск стал лишь ещё одним этапом на пути к реализации грандиозных планов.
94
Космос
Как земные праздники становятся космическими
В советскую эпоху было принято посвящать очередные трудовые достижения важным историческим или политическим событиям. Не обошла эта традиция и космонавтику. Многие запуски и полёты старались приурочить к юбилеям. Правда, к сожалению, некоторые из них обернулись трагедиями.
100
Удивительные вещи
Псевдомедицинские приборы, часть 2
Шарлатанские гаджеты можно подразделить на две большие подгруппы. Одни угрожают только кошельку, а другие — жизни. Рассказываем о странных и опасных приборах, в том числе об устройствах для постановки диагнозов по радужке и о «настоящей» (по мнению создателей) магии.
106
Рассказы
Николай Блохин «В трамвае», «И работа закипела…», «Изобретатель»
В апрельский выпуск журнала попали не просто юмористические рассказы, а настоящие раритеты — привет из 1970–80-х, эпохи первых фантастических семинаров и фэнзинов.
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Хронопауза»
Спецматериалы
- Выпуски «Мир фантастики Live» #12-14
- Чёрная Пантера. Комикс против фильма
- Кто получил Оскары в 2018 году?
- Электрические сны Филипа К. Дика. Сравниваем сериал и книги
- Самые ожидаемые продолжения сериалов 2018 года
Видеоигры
Материалы YouTube-канала «Игромания»:
- Final Fantasy 15: Windows Edition (Обзор)
- Kingdom Come: Deliverance (обзор)
- Реализм Kingdom Come: Deliverance
- Sea of Thieves (обзор)
- Shadow of the Colossus (обзор)
- Заблуждения о Второй мировой в играх
Настольные игры
Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:
- Warhammer Underworlds. Shadespire
- Ром и Кости. Второй Прилив (Rum & Bones)
- Восходящее Солнце (Rising Sun)
Аудиокнига
Сергей Чекмаев — Мы делаем новости
Музыка
Infinite Worlds Vol.2 Broken Beat
Трейлеры новинок кино, отрывки из книг и другие материалы
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