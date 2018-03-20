Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

12

14

18

20

31

32

34

36

Видеодром

38

40

44

48

54

Игровой клуб

56

58

Врата миров

66

68

78

82

87

Машина времени

92

94

100

Зона развлечений

106

112

Диск

Спецматериалы

Выпуски «Мир фантастики Live» #12-14

Чёрная Пантера. Комикс против фильма

Кто получил Оскары в 2018 году?

Электрические сны Филипа К. Дика. Сравниваем сериал и книги

Самые ожидаемые продолжения сериалов 2018 года

Видеоигры

«Вечная жизнь»Каких-то полвека назад люди верили в скорое торжество науки и прогресса. Потом — в мрачный декаданс и конец света. А теперь весь мир ностальгирует по прошлому и пытается снова поверить в будущее. Как светлый научный оптимизм сменился декадансом, а затем и ностальгией? «Мир фантастики» приглашает вас в увлекательное путешествие на поиски истины.Издательские ляпы и «работа над ошибками»: скандал с «Оком Золтара», дополненный «Меекхан» и старый новый Толкин.В 2016 году издательство АСТ познакомило нас с творчеством польского писателя Роберта М. Вегнера, чей цикл о Меекханской империи покорил многих почитателей нестандартного фэнтези. Недавно фантаст посетил Россию — и мы не упустили шанса с ним побеседовать.О чём поклонники постоянно спрашивают любимых авторов и каких вопросов лучше избегать при встрече? Узнаём ответы у писательницы Екатерины Соболь, автора фэнтезийного цикла «Дарители».«Игра Мудрецов» •«Шёпот пепла» •«Похититель детей» •«Преследуемый» •«Браслеты скорби» •«Ничего особенного», — сказал кот» •«Происхождение» и другие книги.Магический реализм или интриганское фэнтези? А может быть, альтернативная история? Советуем книги на любой вкус.Недавно вышел фильм «Излом времени» по классическому роману Мадлен Л’Энгл. Название книги и имя её автора мало что скажут большинству наших читателей. И мы решили восполнить этот пробел.Чёрный молот. Том 1 и 2 • Чудо-женщина. Книги 1–3Дарьи Беленковой Все комиксы этого выпуска объединяют серьёзный подход, профессиональный рисунок и твёрдая решимость авторов рассказать истории до конца.Об «Оскарах» «Формы воды» Дель Торо и о главных телепремьерах месяца — сериалах «Мир Дикого Запада», «Пространство», «Легион», «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Рассказ служанки».Благодаря «Игре престолов» мы узнали многих прекрасных актёров, в том числе Эйдана Гиллена. До и после Петира «Мизинца» Бейлиша он сыграл немало хладнокровных мерзавцев, хотя его большая карьера началась с ролей гея и продажного политика. А в 2018 году мы увидим его в образе уфолога-правдоискателя. За этим обаятельным ирландцем крайне интересно следить.Экранизация «Хранителей» Алана Мура могла стать совсем другой, если бы её снял в 1991 году великий чудак Терри Гиллиам. Какое это было бы кино — гениальное или ужасное? Давайте почитаем сценарии неснятого фильма.Чёрная Пантера • Немой • Излом времени • Мэри и ведьмин цветокВидоизменённый углерод (1 сезон)Большинство настолок предлагают борьбу. И за много лет разработчики придумали не так много механик по разрешению конфликтов. Давайте рассмотрим их и решим, какая лучше.«Мышиная Стража» • «Война Кольца» • «Серп» • «Аббатство» • «Стальная арена. Арсенал»О пользе и вреде кроссоверов — и о том, как «Хранителей» вписывают во вселенную DC. Роршах теперь чернокожий и дружит с Бэтменом, а Комедиант… впрочем, читайте сами.Эта художница из Германии рисует разные фантастические и дикие вещи. В своих сюрреалистичных и угрюмых работах она отражает всё потаённое и незримое — от существ до мыслей. Мы поговорили с Яной о её работах, пути художника, рисованных кинопостерах и сотне русалок.Подводные народы часто встречаются в мифах и, разумеется, не могли не перекочевать и в авторские фантастические миры. Рассказываем, кто проживает на дне океана, — от русалок до Глубоководных Лавкрафта.Роман Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться» усыпан многочисленными отсылками к культуре прошлого века. В этой статье мы расскажем о произведениях, сыгравших ключевую роль в сюжете «Первого игрока», и объясним, почему их любят даже в 2045 году.Helloween — классики фантастического металла. Недавно нынешние музыканты группы объединились с её бывшими участниками, которые в своё время записали лучшие альбомы Helloween, и объявили о масштабном туре. Накануне российского концерта Pumpkins United Tour бессменный гитарист Helloween Михаэль Вайкат нашёл время для обстоятельной беседы с «Миром фантастики».Илон Маск в очередной раз поразил мир, отправив в сторону Марса электромобиль Tesla. Его успех побудил космические агентства пересмотреть стратегии по освоению космоса, но для самого Маска эффектный запуск стал лишь ещё одним этапом на пути к реализации грандиозных планов.В советскую эпоху было принято посвящать очередные трудовые достижения важным историческим или политическим событиям. Не обошла эта традиция и космонавтику. Многие запуски и полёты старались приурочить к юбилеям. Правда, к сожалению, некоторые из них обернулись трагедиями.Шарлатанские гаджеты можно подразделить на две большие подгруппы. Одни угрожают только кошельку, а другие — жизни. Рассказываем о странных и опасных приборах, в том числе об устройствах для постановки диагнозов по радужке и о «настоящей» (по мнению создателей) магии.В апрельский выпуск журнала попали не просто юмористические рассказы, а настоящие раритеты — привет из 1970–80-х, эпохи первых фантастических семинаров и фэнзинов.«Хронопауза»

Материалы YouTube-канала «Игромания»:

Final Fantasy 15: Windows Edition (Обзор)

Kingdom Come: Deliverance (обзор)

Реализм Kingdom Come: Deliverance

Sea of Thieves (обзор)

Shadow of the Colossus (обзор)

Заблуждения о Второй мировой в играх

Настольные игры

Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:

Warhammer Underworlds. Shadespire

Ром и Кости. Второй Прилив (Rum & Bones)

Восходящее Солнце (Rising Sun)

Аудиокнига

Сергей Чекмаев — Мы делаем новости

Музыка

Infinite Worlds Vol.2 Broken Beat

Трейлеры новинок кино, отрывки из книг и другие материалы