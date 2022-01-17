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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №218 (январь 2022)

    17 января 2022
    17.01.2022
    32522
    4 минуты на чтение
    #номера

    С Новым годом вас, дорогие читатели! Что он нам принесёт? Вот мы тоже гадаем. Вернее, составляем список ожиданий. И, конечно, делимся этим списком с вами. Что почитать и посмотреть, во что поиграть — всё по полочкам, прямо-таки настольный гид для ждуна на двух десятках страниц! А кроме грядущего, коснёмся ещё и вечного! В новом номере можно почитать про легенду о Зелёном рыцаре (не только о фильме), о патрулях времени (есть в фантастике такая нужная профессия!), о киноролях Дэвида Боуи (их больше, чем вы думали!), о съёмках «Метрополиса» и ещё много о чём интересном. Приятного чтения!

    Мир фантастики №218 (январь 2022) 1

    В номере

    • Ожидания-2022: книги, сериалы, кино, анимация, игры, космос;
    • 95 лет фильму «Метрополис»;
    • дерзкая операция советских танкистов под Сталинградом зимой 1942 года;
    • история серии S.T.A.L.K.E.R.;
    • патрули времени в фантастике разных эпох.

    А также:

    рецензии на книги Сергея Лукьяненко, Энди Вейера, Роджера Леви, Брома, Джо Р. Лансдейла и других • интервью с Марком Лоуренсом • галерея Руди Сисванто • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Мир фантастики №218 (январь 2022) 7
    Мир фантастики №218 (январь 2022) 6
    Мир фантастики №218 (январь 2022) 5
    Мир фантастики №218 (январь 2022) 4
    Мир фантастики №218 (январь 2022) 3

    Иллюстрация на обложке: uildrim

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 21 января.
    Следующий номер выйдет 11 февраля.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №218 (январь 2022) 8
    Ожидания 2022
    4 Книги
    Новинки российского книгоиздания, отечественная фантастика и иностранные новинки.

    8 Кино
    Блокбастеры, кинокомиксы и экранизации.

    12 Анимация
    Новые работы крупных студий и признанных мастеров.

    14 Сериалы
    Продолжения крупных франшиз и долгожданные экранизации.

    18 Мультсериалы
    Продолжения полнометражных хитов, новые экранизации игр и даже ситком про греческих богов.

    20 Видеоигры
    Куча переехавших с 2021 года релизов, множество ещё не переносившихся новинок и даже список игр, которые вряд ли выйдут в наступившем году!

    23 Настольные игры
    Куча настольных адаптаций хитов из других медиа, оригинальные разработки и долгожданные продолжения.

    Врата миров
    26 История легенды
    О сэре Гавейне, его подвигах, поэме неизвестного автора и фильме Дэвида Лоури
    В прошлом году на экраны вышел фильм американского режиссёра Дэвида Лоури «Легенда о Зелёном рыцаре». Самое время вспомнить о сэре Гавейне и его волшебном противнике, поэме неизвестного автора и её интерпретации в XXI веке.

    32 Фантастические профессии
    Как работают патрули времени
    Полиция времени, Патруль времени, Хроностража… У этих служб десятки имён, тысячи лиц — и одна цель: следить, чтобы временному потоку не был нанесён ущерб.

    Книжный ряд
    40 Рецензии на книги
    Межавторская антология «Битва за Лукоморье. Книга 1» • Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго» • Энди Вейер «Проект „Аве Мария“» • Роджер Леви «Платформа» • Бром «Косиног. История о колдовстве» • и другие книги.

    55 Контакт
    Марк Лоуренс
    Его дебютная трилогия «Разрушенная империя» считается классикой современного тёмного фэнтези. За этим циклом последовали «Война Красной королевы», «Книга предка», «Книга льда» и научно-фантастическая трилогия «Невозможные времена», сюжет которой разворачивается в Лондоне 1980-х и затрагивает партии в D&D. «Мир фантастики» связался с Марком и узнал, как он из научного сотрудника с докторской степенью по математике превратился в популярного автора фэнтези, что привлекает его в жанре и как можно писать по книге в полгода, притом не переписывая каждую главу по десятку раз.

    Видеодром
    60 Персона
    Фантастическая жизнь Дэвида Боуи
    Посмотрим на культового музыканта и пришельца с другой планеты с позиции кино — ведь Боуи-актёр сыграл немало запоминающихся ролей!

    66 Классика
    Как возводился «Метрополис» Фрица Ланга
    Величайший и самый дорогостоящий проект в истории немого кино едва не обрушил немецкую киноиндустрию. Лента была перемонтирована и сокращена, но даже в покалеченном виде стала неисчерпаемым источником образов и приёмов для научной фантастики, комиксов и поп-культуры. Вспомним, как воздвигалась и падала эта вавилонская башня, которой исполнилось 95 лет.

    Игровой клуб
    72 Ретроспектива
    История серии S.T.A.L.K.E.R.
    Чернобыль стал источником не только смертоносной радиации, но и вдохновения для писателей, режиссёров и разработчиков игр. Главным произведением массовой культуры, взявшим за основу события на ЧАЭС, оказался даже не сериал от HBO, а проект S.T.A.L.K.E.R. от украинской GSC Game World. И раз уж в этом году нас ждёт встреча со S.T.A.L.K.E.R. 2, то самое время вспомнить столь любимую народом игровую серию.

    Машина времени
    80 Космос
    Чего ожидаем от космической отрасли в 2022 году
    Начался новый, 2022 год, и по количеству любопытных событий в космической сфере он будет не менее, а скорее всего, даже более насыщенным, чем 2021-й. Поговорим о том, что нас ждёт уже в самом ближайшем будущем.

    86 Вперёд в прошлое
    Лихой танковый рейд Баданова по немецким тылам
    На Восточном фронте в 1942 году, прямо под Рождество, в немецком тылу, где ещё недавно всё было тихо и спокойно, внезапно появились советские танки. Рассказываем о дерзкой операции, без которой не удалось бы пленить немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса.

    Фан
    90 Художник
    Руди Сисванто
    Руди — художник родом из Индонезии, который научился рисовать самостоятельно. Сейчас его работами могут любоваться игроки в League of Legends — Руди создаёт для неё заставки. А в Сети наиболее известны его обаятельные герои-животные, в чьих образах сочетаются реалистичность и мультяшная наивность. Нам индонезиец рассказал о том, что значит быть художником в развивающейся стране и как добывать вдохновение отовсюду — даже из кучи мусора!

    98 Рассказ
    Владимир Румянцев «Гжель»
    Как жить, если теряешь способность говорить, читать и воспринимать речь.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Хроноказус»
    Вспомни Брэдбери и сделай наоборот.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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