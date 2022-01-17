Мир фантастики №218 (январь 2022)

Полное содержание номера

1

Ожидания 2022

4

8

12

14

18

20

23

Врата миров

26

32

Книжный ряд

40

55

Видеодром

60

66

Игровой клуб

72

Машина времени

80

86

Фан

90

98

112

Новинки российского книгоиздания, отечественная фантастика и иностранные новинки.Блокбастеры, кинокомиксы и экранизации.Новые работы крупных студий и признанных мастеров.Продолжения крупных франшиз и долгожданные экранизации.Продолжения полнометражных хитов, новые экранизации игр и даже ситком про греческих богов.Куча переехавших с 2021 года релизов, множество ещё не переносившихся новинок и даже список игр, которые вряд ли выйдут в наступившем году!Куча настольных адаптаций хитов из других медиа, оригинальные разработки и долгожданные продолжения.В прошлом году на экраны вышел фильм американского режиссёра Дэвида Лоури «Легенда о Зелёном рыцаре». Самое время вспомнить о сэре Гавейне и его волшебном противнике, поэме неизвестного автора и её интерпретации в XXI веке.Полиция времени, Патруль времени, Хроностража… У этих служб десятки имён, тысячи лиц — и одна цель: следить, чтобы временному потоку не был нанесён ущерб.Межавторская антология «Битва за Лукоморье. Книга 1» • Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго» • Энди Вейер «Проект „Аве Мария“» • Роджер Леви «Платформа» • Бром «Косиног. История о колдовстве» • и другие книги.Его дебютная трилогия «Разрушенная империя» считается классикой современного тёмного фэнтези. За этим циклом последовали «Война Красной королевы», «Книга предка», «Книга льда» и научно-фантастическая трилогия «Невозможные времена», сюжет которой разворачивается в Лондоне 1980-х и затрагивает партии в D&D. «Мир фантастики» связался с Марком и узнал, как он из научного сотрудника с докторской степенью по математике превратился в популярного автора фэнтези, что привлекает его в жанре и как можно писать по книге в полгода, притом не переписывая каждую главу по десятку раз.Посмотрим на культового музыканта и пришельца с другой планеты с позиции кино — ведь Боуи-актёр сыграл немало запоминающихся ролей!Величайший и самый дорогостоящий проект в истории немого кино едва не обрушил немецкую киноиндустрию. Лента была перемонтирована и сокращена, но даже в покалеченном виде стала неисчерпаемым источником образов и приёмов для научной фантастики, комиксов и поп-культуры. Вспомним, как воздвигалась и падала эта вавилонская башня, которой исполнилось 95 лет.Чернобыль стал источником не только смертоносной радиации, но и вдохновения для писателей, режиссёров и разработчиков игр. Главным произведением массовой культуры, взявшим за основу события на ЧАЭС, оказался даже не сериал от HBO, а проект S.T.A.L.K.E.R. от украинской GSC Game World. И раз уж в этом году нас ждёт встреча со S.T.A.L.K.E.R. 2, то самое время вспомнить столь любимую народом игровую серию.Начался новый, 2022 год, и по количеству любопытных событий в космической сфере он будет не менее, а скорее всего, даже более насыщенным, чем 2021-й. Поговорим о том, что нас ждёт уже в самом ближайшем будущем.На Восточном фронте в 1942 году, прямо под Рождество, в немецком тылу, где ещё недавно всё было тихо и спокойно, внезапно появились советские танки. Рассказываем о дерзкой операции, без которой не удалось бы пленить немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса.Руди — художник родом из Индонезии, который научился рисовать самостоятельно. Сейчас его работами могут любоваться игроки в League of Legends — Руди создаёт для неё заставки. А в Сети наиболее известны его обаятельные герои-животные, в чьих образах сочетаются реалистичность и мультяшная наивность. Нам индонезиец рассказал о том, что значит быть художником в развивающейся стране и как добывать вдохновение отовсюду — даже из кучи мусора!«Гжель»Как жить, если теряешь способность говорить, читать и воспринимать речь.«Хроноказус»Вспомни Брэдбери и сделай наоборот.