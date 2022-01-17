Мир фантастики №218 (январь 2022)

С Новым годом вас, дорогие читатели! Что он нам принесёт? Вот мы тоже гадаем. Вернее, составляем список ожиданий. И, конечно, делимся этим списком с вами. Что почитать и посмотреть, во что поиграть — всё по полочкам, прямо-таки настольный гид для ждуна на двух десятках страниц! А кроме грядущего, коснёмся ещё и вечного! В новом номере можно почитать про легенду о Зелёном рыцаре (не только о фильме), о патрулях времени (есть в фантастике такая нужная профессия!), о киноролях Дэвида Боуи (их больше, чем вы думали!), о съёмках «Метрополиса» и ещё много о чём интересном. Приятного чтения!
В номере
- Ожидания-2022: книги, сериалы, кино, анимация, игры, космос;
- 95 лет фильму «Метрополис»;
- дерзкая операция советских танкистов под Сталинградом зимой 1942 года;
- история серии S.T.A.L.K.E.R.;
- патрули времени в фантастике разных эпох.
А также:
рецензии на книги Сергея Лукьяненко, Энди Вейера, Роджера Леви, Брома, Джо Р. Лансдейла и других • интервью с Марком Лоуренсом • галерея Руди Сисванто • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: uildrim
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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Следующий номер выйдет 11 февраля.
Новинки российского книгоиздания, отечественная фантастика и иностранные новинки. 8 Кино
Блокбастеры, кинокомиксы и экранизации. 12 Анимация
Новые работы крупных студий и признанных мастеров. 14 Сериалы
Продолжения крупных франшиз и долгожданные экранизации. 18 Мультсериалы
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Куча переехавших с 2021 года релизов, множество ещё не переносившихся новинок и даже список игр, которые вряд ли выйдут в наступившем году! 23 Настольные игры
Куча настольных адаптаций хитов из других медиа, оригинальные разработки и долгожданные продолжения.
О сэре Гавейне, его подвигах, поэме неизвестного автора и фильме Дэвида Лоури
В прошлом году на экраны вышел фильм американского режиссёра Дэвида Лоури «Легенда о Зелёном рыцаре». Самое время вспомнить о сэре Гавейне и его волшебном противнике, поэме неизвестного автора и её интерпретации в XXI веке. 32 Фантастические профессии
Как работают патрули времени
Полиция времени, Патруль времени, Хроностража… У этих служб десятки имён, тысячи лиц — и одна цель: следить, чтобы временному потоку не был нанесён ущерб.
Межавторская антология «Битва за Лукоморье. Книга 1» • Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго» • Энди Вейер «Проект „Аве Мария“» • Роджер Леви «Платформа» • Бром «Косиног. История о колдовстве» • и другие книги. 55 Контакт
Марк Лоуренс
Его дебютная трилогия «Разрушенная империя» считается классикой современного тёмного фэнтези. За этим циклом последовали «Война Красной королевы», «Книга предка», «Книга льда» и научно-фантастическая трилогия «Невозможные времена», сюжет которой разворачивается в Лондоне 1980-х и затрагивает партии в D&D. «Мир фантастики» связался с Марком и узнал, как он из научного сотрудника с докторской степенью по математике превратился в популярного автора фэнтези, что привлекает его в жанре и как можно писать по книге в полгода, притом не переписывая каждую главу по десятку раз.
Фантастическая жизнь Дэвида Боуи
Посмотрим на культового музыканта и пришельца с другой планеты с позиции кино — ведь Боуи-актёр сыграл немало запоминающихся ролей! 66 Классика
Как возводился «Метрополис» Фрица Ланга
Величайший и самый дорогостоящий проект в истории немого кино едва не обрушил немецкую киноиндустрию. Лента была перемонтирована и сокращена, но даже в покалеченном виде стала неисчерпаемым источником образов и приёмов для научной фантастики, комиксов и поп-культуры. Вспомним, как воздвигалась и падала эта вавилонская башня, которой исполнилось 95 лет.
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Лихой танковый рейд Баданова по немецким тылам
На Восточном фронте в 1942 году, прямо под Рождество, в немецком тылу, где ещё недавно всё было тихо и спокойно, внезапно появились советские танки. Рассказываем о дерзкой операции, без которой не удалось бы пленить немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса.
Руди Сисванто
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