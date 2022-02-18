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    #Бром #мистика #тёмное фэнтези #христианство

    Бром «Косиног. История о колдовстве». Милый Дьявол против религиозных фанатиков

    18 февраля 2022
    18.02.2022
    12691
    3 минуты на чтение
    #Бром #мистика #тёмное фэнтези #христианство

    1666 год. Отец продаёт юную Абиту в жёны благочестивому пуританину и отправляет её из Лондона в Коннектикут, самый центр заморской Новой Англии. Там царит патриархат, а власть церкви неоспорима: жители городка Саттон истово молятся, посещают воскресные службы, боятся происков дьявола и косо смотрят на любого, кто от них отличается. Абита отличается, и ещё как: Господь наделил её рыжими волосами, ведьмовскими зелёными глазами, смелостью и непокорным нравом. Муж добр к ней, а вот его старший брат жаждет лишь одного — отнять у них землю, чтобы уплатить свой долг, да ещё заковать Абиту в колодки, чтобы поумерила пыл и вспомнила о благочестии. Вскоре муж Абиты погибает при таинственных обстоятельствах, а в лесу пробуждается древний дух. Местные дикари зовут его Отцом, колонисты — Дьяволом, а сам он не помнит о себе ничего. Для Абиты же, одинокой, отверженной и жаждущей лишь сохранить землю и свободу, он становится надеждой…

    Бром «Косиног. История о колдовстве»

    Gerald Brom
    Slewfoot: A Tale of Bewitchery
    Роман
    Жанр: мистика, тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2021
    Художник: Джеральд Бром
    Переводчик: Д. Старков
    Издательство: «АСТ», 2021
    Серия: «Тёмные фантазии Джеральда Брома»
    Возрастной рейтинг: 18+
    480 с., 10 000 экз.
    Похоже на:
    Натаниэль Готорн «Алая буква»
    другие книги Брома

    Образ Абиты, пожалуй, главная удача романа. Живая, честная и язвительная, она ярко выделяется среди жителей Саттона: за словом в карман не лезет, обидчика может подстрелить из мушкета, на ферме работает с утра до ночи и надеется лишь на себя, а не на Бога. Остальные персонажи прописаны ровно настолько, чтобы создать вокруг героини атмосферу чопорного пуританского поселения: они лицемерны и религиозны, но почти всем (за исключением, пожалуй, преподобного Картера и его семьи) недостаёт глубины. Впрочем, от этого подробные описания пыток и ведовского процесса не становятся менее жуткими. Главная мысль, которую Бром доносит до читателей, звучит вполне отчётливо: последователи Христа, убеждённые в своей правоте, бывают куда опасней дьявола.

    В романе есть всё, за что поклонники Брома ценят его прозу: переплетение реального мира с фантастическим (повествование о быте американских колонистов и описание изнурительной работы на ферме смешиваются с языческими верованиями, природной магией и индейскими легендами), динамичность, присутствие древних богов и, разумеется, великолепные авторские иллюстрации, дополняющие текст. Несмотря на то что интрига прозрачна, а тема эффектного противостояния Косинога и шамана Мамунаппехта раскрыта не до конца, интерес к роману в процессе чтения не ослабевает; по мере развития сюжета усиливается напряжение, а кульминация и финал достаточно кинематографичны. Как и другие книги Джеральда Брома, «Косиног» изобилует натуралистичными подробностями: описания пыток и убийств, христианской жестокости и ритуалов индейцев могут оттолкнуть впечатлительных читателей, хотя и не делают книгу менее сказочной (в финале торжествует справедливость, а злодеи наказываются в соответствии с прегрешениями).

    «Косиног» — это история о женской силе и внутренней магии, о лесе, полном опасных и волшебных существ, и о пуританах, скрывающих жуткие помыслы под внешней благообразностью. О союзе человека с природой и вечном противостоянии христианства и язычества. О мудрости ведовства и об ужасающих последствиях религиозного фанатизма. И о Дьяволе. В этот раз Бром затрагивает довольно-таки одиозную и сложную тему: он не просто обостряет противоречия и раскрывает мотивы мифических существ, как в предыдущих книгах, а уподобляет языческого рогатого бога христианскому дьяволу и делает его едва ли не самым положительным героем романа. И хотя в «Косиноге» речь идёт не столько о дьяволе, сколько о человеческой нетерпимости и жестокости, такая трактовка едва ли придётся по нраву христианам — даже если они далеки от пуританской твердолобости.

    Итог: увлекательная мрачная сказка о борьбе язычества и христианства — с интересной главной героиней, хвойным запахом леса, жестокими колонистами, диким народом и весьма милым Дьяволом.

    И писатель тоже

    Как художник Джеральд Бром дебютировал в двадцатилетнем возрасте, в сфере рекламы. Несколько лет он оформлял ролевые и карточные игры для компании TSR, а затем стал свободным художником и рисовал комиксы, книжные обложки, концепт-арты фильмов и видеоигр. В 2009 году Бром дебютировал как писатель, сочинив фэнтези «Похититель детей», мрачную версию истории Питера Пэна. С тех пор вышло ещё три романа — «Косиног» пока последний по счету.

    Хочу спалить их дотла. Всех их. Всё это. Их церкви, их заповеди, их заветы, порядки, эдикты, законы, их поля, их дома, а главное — все эти растреклятые чепцы и передники! Хочу разорить их дочиста: пусть знают, что значит потерять всё — всё, вплоть до бессмертной души!

    Бром «Косиног. История о колдовстве»
    Бром «Косиног. История о колдовстве»
    Стоит ли читать?
    Вполне, если любите кровавые мрачные сказки о ведьмах.
    Удачно
    образ главной героини
    увлекательный сюжет
    гнетущая атмосфера чопорного пуританского поселения
    раскрытие противостояния язычества и христианства
    Неудачно
    излишняя натуралистичность
    поверхностные второстепенные персонажи
    мотив сочувствия Дьяволу придётся по нраву не всем
    8
    хорошо

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