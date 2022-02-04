Мир фантастики №219 (февраль 2022)

Вот и наступает романтический февраль. По случаю грядущего Дня всех влюблённых мы решили обсудить фантастические романтические комедии и самые интересные любовные линии, которые встречаются в видеоиграх. Любителей чего побрутальнее ждут статьи о сериале «Люцифер» и о Призрачном Гонщике — вернее, Гонщиках. Ценителей более серьёзных тем ждут материалы о телескопе James Webb и о причинах вымирания динозавров, а любители мультипликации найдут большой материал про кукольную анимацию в СССР и про всенародно любимый мультсериал «Аркейн», украсивший нашу обложку. Ну а любителям чтения не стоит пропускать материал о хоррор-антологиях (не только книжных, конечно!) и интервью с Джаспером Ффорде. «Мир фантастики» для всех и каждого!
В номере
- Итоги 2021 года: главные книги, фильмы, игры и сериалы;
- жанр хоррор-антологии — от Гоголя до «Американской истории ужасов»;
- «Аркейн» — главный анимационный сериал 2021 года;
- гид по фантастическим мелодрамам и ромкомам;
- и всё-таки что погубило динозавров?
А также: рецензии на книги Джо Аберкромби, Джонатана Френча, Питера Ньюмана, К. К. Макдоннелла, Марк Берроуза и других • интервью с Джаспером Ффорде • статья о Призрачных Гонщиках • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Riot Games
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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Следующий номер выйдет 11 марта.
Фэнтези, хоррор, антологии и авторские сборники, магический реализм, иллюстрированные издания и много других прекрасных номинаций. 8 Кино
Десять лучших фильмов года + 1 место вне конкурса. 12 Анимация
Семь мультипликационных полнометражек, включая аниме. 14 Сериалы
Девять главных сериалов ушедшего года. 17 Мультсериалы
Десятка лучших анимационных сериалов 2021 года. 20 Видеоигры
Десять лучших игр года по версии «Мира фантастики». 23 Настольные игры
Америтреш, еврогейм, кооператив, лучшее дополнение, нефантастическая игра — и, конечно, фантастическая настолка года!
Адская жизнь Призрачного Гонщика
Он был там, где не ступала людская нога, и судил тех, кто считал себя абсолютно неподсудным. Он легенда даже для разношёрстной вселенной Marvel. Он — Призрачный Гонщик! 34 Жанр
Всё, что вы хотели знать о хоррор-антологиях, но боялись спросить
Жанр хоррор-антологий, который сейчас широкой публике знаком в первую очередь по «Байкам из склепа» и «Американской истории ужасов», появился задолго до телевидения и кинематографа. Ещё в XIX веке читатели с удовольствием погружались в сюжеты мистических рассказов и повестей, которые печатались в газетах и ежегодных альманахах. Но почему же именно хоррору так вольготно в формате антологий?
Джонатан Френч «Реальные ублюдки» • Джо Аберкромби «Мудрость толпы» • Питер Ньюман «Злость» • К. К. Макдоннелл «Странные времена» • Андреа Стюарт «Дочь костяных осколков» • и другие книги. 58 Контакт
Джаспер Ффорде
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«Аркейн»
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Фантастические чувства в мелодрамах и романтических комедиях
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