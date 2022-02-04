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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №219 (февраль 2022)

    4 февраля 2022
    04.02.2022
    4544
    5 минут на чтение
    #номера

    Вот и наступает романтический февраль. По случаю грядущего Дня всех влюблённых мы решили обсудить фантастические романтические комедии и самые интересные любовные линии, которые встречаются в видеоиграх. Любителей чего побрутальнее ждут статьи о сериале «Люцифер» и о Призрачном Гонщике — вернее, Гонщиках. Ценителей более серьёзных тем ждут материалы о телескопе James Webb и о причинах вымирания динозавров, а любители мультипликации найдут большой материал про кукольную анимацию в СССР и про всенародно любимый мультсериал «Аркейн», украсивший нашу обложку. Ну а любителям чтения не стоит пропускать материал о хоррор-антологиях (не только книжных, конечно!) и интервью с Джаспером Ффорде. «Мир фантастики» для всех и каждого!

    Мир фантастики №219 (февраль 2022) 1

    В номере

    • Итоги 2021 года: главные книги, фильмы, игры и сериалы;
    • жанр хоррор-антологии — от Гоголя до «Американской истории ужасов»;
    • «Аркейн» — главный анимационный сериал 2021 года;
    • гид по фантастическим мелодрамам и ромкомам;
    • и всё-таки что погубило динозавров?

    А также: рецензии на книги Джо Аберкромби, Джонатана Френча, Питера Ньюмана, К. К. Макдоннелла, Марк Берроуза и других • интервью с Джаспером Ффорде • статья о Призрачных Гонщиках • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Riot Games

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    Мир фантастики №219 (февраль 2022) 3

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 11 февраля.
    Следующий номер выйдет 11 марта.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №219 (февраль 2022) 8
    Итоги-2021
    4 Книги
    Фэнтези, хоррор, антологии и авторские сборники, магический реализм, иллюстрированные издания и много других прекрасных номинаций.

    8 Кино
    Десять лучших фильмов года + 1 место вне конкурса.

    12 Анимация
    Семь мультипликационных полнометражек, включая аниме.

    14 Сериалы
    Девять главных сериалов ушедшего года.

    17 Мультсериалы
    Десятка лучших анимационных сериалов 2021 года.

    20 Видеоигры
    Десять лучших игр года по версии «Мира фантастики».

    23 Настольные игры
    Америтреш, еврогейм, кооператив, лучшее дополнение, нефантастическая игра — и, конечно, фантастическая настолка года!

    Врата миров
    26 Портрет героя
    Адская жизнь Призрачного Гонщика
    Он был там, где не ступала людская нога, и судил тех, кто считал себя абсолютно неподсудным. Он легенда даже для разношёрстной вселенной Marvel. Он — Призрачный Гонщик!

    34 Жанр
    Всё, что вы хотели знать о хоррор-антологиях, но боялись спросить
    Жанр хоррор-антологий, который сейчас широкой публике знаком в первую очередь по «Байкам из склепа» и «Американской истории ужасов», появился задолго до телевидения и кинематографа. Ещё в XIX веке читатели с удовольствием погружались в сюжеты мистических рассказов и повестей, которые печатались в газетах и ежегодных альманахах. Но почему же именно хоррору так вольготно в формате антологий?

    Книжный ряд
    42 Рецензии на книги
    Джонатан Френч «Реальные ублюдки» • Джо Аберкромби «Мудрость толпы» • Питер Ньюман «Злость» • К. К. Макдоннелл «Странные времена» • Андреа Стюарт «Дочь костяных осколков» • и другие книги.

    58 Контакт
    Джаспер Ффорде
    Российский читатель познакомился с книгами британца Джаспера Ффорде в середине 2000-х. Остроумные сюжеты, множество шуток, литературные аллюзии и добродушная ирония автора сразу приглянулись поклонникам Пратчетта и Адамса, так что Ффорде моментально обрёл преданную аудиторию. Мы пообщались с Ффорде и узнали о его пути к писательской карьере, взглядах на жизнь, предназначении писателя и, конечно, планах на ближайшее будущее.

    Видеодром
    62 Сериал
    «Люцифер»
    Люцифер Денница, герой «Песочного человека» Нила Геймана, обзавёлся своим собственным сериалом куда раньше Морфея. И сериал этот, внезапно, не о захвате мира или перипетиях борьбы за трон ада, а о преступлениях в Лос-Анджелесе, которые Люцифер помогает раскрывать…

    68 Сериал
    «Аркейн»
    «Аркейн» — один из главных хитов конца 2021 года. Оценки — 100% от критиков и 96% от зрителей на Rotten Tomatoes. Мы посмотрели «Аркейн» несколько раз и с уверенностью можем сказать, что это пример отличной адаптации игры и даже, пожалуй, один из лучших фэнтези-мультсериалов последних лет.

    72 Жанр
    Фантастические чувства в мелодрамах и романтических комедиях
    Все фильмы, как известно, о любви, а каждая любовь фантастична. Влюблённые киногерои неизбежно следуют путями то Орфея и Эвридики, то Амура и Психеи, то Пигмалиона и Галатеи, оживляя древние мифы. Но иногда волшебство чувств оказывается не данностью и не скрытым культурным кодом, а главным условием, двигателем сюжета, и фантастическое допущение сводит судьбы обычных людей и необычных существ в самых невероятных обстоятельствах. О таких лентах мы и поговорим.

    80 Анимация
    Мультипликация stop-motion в СССР и Восточной Европе
    В те времена, когда на экраны Европы начали выходить масштабные покадровые картины, а в Америке stop-motion активно захватывал нишу спецэффектов, советские аниматоры только нащупывали свой творческий путь. Казалось бы, из-за этого СССР должен был достаться статус либо вечно догоняющих, либо исключительно копирующих. Однако государственная система производства мультфильмов, стремление преодолевать трудности и безмерная жажда экспериментов позволили создать совершенно уникальную школу кукольной анимации.

    Игровой клуб
    88 Ретроспектива
    Нестандартный подход к отношениям в видеоиграх
    В играх существует целый ряд стандартных установок относительно того, как надо изображать любовные истории, и эти установки десятилетиями кочуют из проекта в проект, по-разному преломляясь в отдельных жанрах. Разобраться в том, о каких установках идёт речь, легче всего на примере конкретных игр, которые их нарушают тем или иным образом. Поэтому встречайте — подборка игр с самыми интересными любовными линиями!

    Машина времени
    94 Космос
    Сложная история телескопа James Webb
    25 декабря на космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся без преувеличения эпохальный запуск: ракета Ariane 5 успешно отправила на орбиту космический телескоп James Webb, который ещё до запуска успел прославиться своей поистине космической ценой, а также рядом отсрочек и переносов. Как так вышло — и сможет ли новый телескоп произвести революцию в астрономии?

    100 Вперёд в прошлое
    Что погубило динозавров?
    С тех пор как динозавров открыли в начале XIX века, причина их исчезновения занимала умы учёных. Посмотрим, какие версии выдвигались, как их обосновывали и к чему научное сообщество в итоге пришло.

    Фан
    106 Рассказ
    Артём Хлебников «Потери»
    Публикуем победителя конкурса научно-фантастических рассказов памяти Станислава Лема.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Совет дня»
    Сенсационные снимки «Джеймса Уэбба».

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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