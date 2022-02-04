Мир фантастики №219 (февраль 2022)

Полное содержание номера

1

Итоги-2021

4

8

12

14

17

20

23

Врата миров

26

34

Книжный ряд

42

«Реальные ублюдки» •

«Мудрость толпы» •

«Злость» •

«Странные времена» •

«Дочь костяных осколков» • и другие книги.

58

Видеодром

62

68

72

80

Игровой клуб

88

Машина времени

94

100

Фан

106

112

Фэнтези, хоррор, антологии и авторские сборники, магический реализм, иллюстрированные издания и много других прекрасных номинаций.Десять лучших фильмов года + 1 место вне конкурса.Семь мультипликационных полнометражек, включая аниме.Девять главных сериалов ушедшего года.Десятка лучших анимационных сериалов 2021 года.Десять лучших игр года по версии «Мира фантастики».Америтреш, еврогейм, кооператив, лучшее дополнение, нефантастическая игра — и, конечно, фантастическая настолка года!Он был там, где не ступала людская нога, и судил тех, кто считал себя абсолютно неподсудным. Он легенда даже для разношёрстной вселенной Marvel. Он — Призрачный Гонщик!Жанр хоррор-антологий, который сейчас широкой публике знаком в первую очередь по «Байкам из склепа» и «Американской истории ужасов», появился задолго до телевидения и кинематографа. Ещё в XIX веке читатели с удовольствием погружались в сюжеты мистических рассказов и повестей, которые печатались в газетах и ежегодных альманахах. Но почему же именно хоррору так вольготно в формате антологий?Российский читатель познакомился с книгами британца Джаспера Ффорде в середине 2000-х. Остроумные сюжеты, множество шуток, литературные аллюзии и добродушная ирония автора сразу приглянулись поклонникам Пратчетта и Адамса, так что Ффорде моментально обрёл преданную аудиторию. Мы пообщались с Ффорде и узнали о его пути к писательской карьере, взглядах на жизнь, предназначении писателя и, конечно, планах на ближайшее будущее.Люцифер Денница, герой «Песочного человека» Нила Геймана, обзавёлся своим собственным сериалом куда раньше Морфея. И сериал этот, внезапно, не о захвате мира или перипетиях борьбы за трон ада, а о преступлениях в Лос-Анджелесе, которые Люцифер помогает раскрывать…«Аркейн» — один из главных хитов конца 2021 года. Оценки — 100% от критиков и 96% от зрителей на Rotten Tomatoes. Мы посмотрели «Аркейн» несколько раз и с уверенностью можем сказать, что это пример отличной адаптации игры и даже, пожалуй, один из лучших фэнтези-мультсериалов последних лет.Все фильмы, как известно, о любви, а каждая любовь фантастична. Влюблённые киногерои неизбежно следуют путями то Орфея и Эвридики, то Амура и Психеи, то Пигмалиона и Галатеи, оживляя древние мифы. Но иногда волшебство чувств оказывается не данностью и не скрытым культурным кодом, а главным условием, двигателем сюжета, и фантастическое допущение сводит судьбы обычных людей и необычных существ в самых невероятных обстоятельствах. О таких лентах мы и поговорим.В те времена, когда на экраны Европы начали выходить масштабные покадровые картины, а в Америке stop-motion активно захватывал нишу спецэффектов, советские аниматоры только нащупывали свой творческий путь. Казалось бы, из-за этого СССР должен был достаться статус либо вечно догоняющих, либо исключительно копирующих. Однако государственная система производства мультфильмов, стремление преодолевать трудности и безмерная жажда экспериментов позволили создать совершенно уникальную школу кукольной анимации.В играх существует целый ряд стандартных установок относительно того, как надо изображать любовные истории, и эти установки десятилетиями кочуют из проекта в проект, по-разному преломляясь в отдельных жанрах. Разобраться в том, о каких установках идёт речь, легче всего на примере конкретных игр, которые их нарушают тем или иным образом. Поэтому встречайте — подборка игр с самыми интересными любовными линиями!25 декабря на космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся без преувеличения эпохальный запуск: ракета Ariane 5 успешно отправила на орбиту космический телескоп James Webb, который ещё до запуска успел прославиться своей поистине космической ценой, а также рядом отсрочек и переносов. Как так вышло — и сможет ли новый телескоп произвести революцию в астрономии?С тех пор как динозавров открыли в начале XIX века, причина их исчезновения занимала умы учёных. Посмотрим, какие версии выдвигались, как их обосновывали и к чему научное сообщество в итоге пришло.«Потери»Публикуем победителя конкурса научно-фантастических рассказов памяти Станислава Лема.«Совет дня»Сенсационные снимки «Джеймса Уэбба».