Мир фантастики №217 (декабрь 2021)

Тяжёлый 2021 год спешит уступить место 2022-му. На рубеже хорошо бы остановиться, выдохнуть и погрузиться в воспоминания о прошлом. По возможности — о приятном прошлом, можно даже вымышленном или идеализированном. Например, вспомнить, какими тернистыми путями пробирался к экранизации главный фэнтезийный роман XX века — «Властелин колец». Проследить, как развивалась история самого мрачного из миров Magic: The Gathering — Иннистрада (и порадоваться, что у нас дела идут куда лучше, чем у его обитателей). Поучиться создавать хорошие средневековые сеттинги на тематическом мастер-классе. Погрузиться в уютную атмосферу рождественских фильмов. Приобщиться к миру современных фантастических сериалов для девочек… которые, разумеется, смотрят не только девочки! Вспомнить внезапный ренессанс изометрических ролевых игр 2010-х. И даже обсудить механику наследия в настольных играх! И это далеко не всё, что может вам предложить предновогодний выпуск «Мира фантастики». Приятного чтения!
Тяжёлый 2021 год спешит уступить место 2022-му. На рубеже хорошо бы остановиться, выдохнуть и погрузиться в воспоминания о прошлом. По возможности — о приятном прошлом, можно даже вымышленном или идеализированном. Например, вспомнить, какими тернистыми путями пробирался к экранизации главный фэнтезийный роман XX века — «Властелин колец». Проследить, как развивалась история самого мрачного из миров Magic: The Gathering — Иннистрада (и порадоваться, что у нас дела идут куда лучше, чем у его обитателей). Поучиться создавать хорошие средневековые сеттинги на тематическом мастер-классе. Погрузиться в уютную атмосферу рождественских фильмов. Приобщиться к миру современных фантастических сериалов для девочек… которые, разумеется, смотрят не только девочки! Вспомнить внезапный ренессанс изометрических ролевых игр 2010-х. И даже обсудить механику наследия в настольных играх! И это далеко не всё, что может вам предложить предновогодний выпуск «Мира фантастики». Приятного чтения!
В номере
- Иннистрад — мрачнейший из миров Magic: The Gathering;
- 20 лет фильму «Властелин колец: Братство кольца»;
- вторая часть монументальной статьи о мультсериалах для девочек;
- рассказ о том, как динозавры приспосабливались к холодам;
- механика наследия в настольных играх.
А также: рецензии на книги Алексея Пехова, Екатерины Соболь, Брендона Сандерсона, Адама Пшехшты, Стефани Майер и других • интервью с Брендоном Сандерсоном и Кристофером Паолини • космические итоги 2021 года • галерея Андрея Васильченко • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Андрей Васильченко
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
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Алексей Пехов «Ткущие мрак» • Екатерина Соболь «Танамор. Призрачный сыщик» • Брендон Сандерсон «Ритм войны» • Адам Пшехшта «Тень» • Стефани Майер «Солнце полуночи» • и другие книги. 38 Контакт
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