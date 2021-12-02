Мир фантастики №217 (декабрь 2021)

Полное содержание номера

1

Спецматериал

4

Киносага «Властелин колец» Питера Джексона обрела культовый статус почти сразу после выхода на экраны двадцать лет назад — она получила фанатскую поддержку, сопоставимую с благоговейной любовью зрителей к «Звёздным войнам». Вспоминаем, как рождался первый фильм и какой след он оставил в культуре.

Врата миров

10

В Иннистраде путника-мироходца поджидает множество опасностей. Вампиры захотят получить его кровь, вервольфы — мясо, колдуны-демонопоклонники — душу. И даже после смерти бедолагу не оставят в покое: некроманты поднимут его как зомби, хотя есть еще шанс стать привидением. Иронично, что столь неприветливый мир — один из самых любимых у игроков. Этой осенью нас пригласили туда вернуться уже в третий раз за десять лет. Время посетить самые известные уголки Иннистрада и познакомиться с самыми заметными его обитателями!

18

Сюжет и суть истории, разворачивающейся в средневековом мире, могут разниться, но эстетика эпохи всегда будет играть важную роль. Она накладывает свои ограничения, и от того, как авторский замысел впишется в них, зависит, сочтут ли произведение успешным и атмосферным или же неудачной копией. Давайте разберёмся, какие элементы есть в эстетике Средневековья и как создать соответствующий сеттинг.

Книжный ряд

24

«Ткущие мрак» •

«Танамор. Призрачный сыщик» •

«Ритм войны» •

«Тень» •

«Солнце полуночи» • и другие книги.

38

Поначалу Брендон Сандерсон был известен как человек, дописавший не завершённую Робертом Джорданом эпопею «Колесо времени». Сейчас же он один из самых знаменитых и плодовитых писателей современности. По случаю выхода на русском «Ритма войны», четвёртого тома фэнтези-цикла «Архив Буресвета», мы пообщались с Брендоном в рамках прямого эфира, где задали много вопросов, в том числе от читателей.

43

Добившись успеха своим дебютным романом «Эрагон», молодой автор написал несколько продолжений — сама же книга была экранизирована. Затем Паолини «исчез с радаров», чтобы вернуться спустя десяток лет с новым фантастическим циклом — космической оперой, нацеленной уже на взрослого читателя. В честь того, что первая книга этого цикла вышла в России, мы решили задать Кристоферу Паолини несколько вопросов.

Видеодром

46

Может показаться, что экранизация монументального произведения Джона Р. Р. Толкина была изначально обречена на успех. На самом деле «фабрика грёз» неоднократно пыталась подступиться к Толкину, вот только каждый раз эти попытки с треском проваливались или не доходили до логического конца. По случаю 20-летнего юбилея первого фильма трилогии рассказываем о непростом путешествии «Властелина колец» на большой экран.

54

Фильмы о Рождестве появились практически сразу после изобретения кинематографа, но не сразу стали пластом культуры. Выбирая кино для рождественских каникул, попробуем разобраться, что такое чудо и что может случиться, если исчезнет надежда.

62

В прошлом номере мы рассказывали про фантастические мультсериалы для девочек, вышедшие до 2000-х годов — именно тогда их стали выпускать не меньше, чем для мальчиков или для смешанной аудитории. Здесь мы продолжаем рассказ и вспоминаем времена, когда, казалось, некуда было деться от принцесс, воительниц, волшебниц… и пони.

Игровой клуб

70

Встречайте наш рассказ о самых больших, ярких и важных играх, вышедших в рамках короткой, но мощной волны популярности изометрических RPG — это произошло благодаря ностальгическим настроениям и успешным сборам на Kickstarter.

78

Дополнения и переиздания, новые кампании и продолжения — всё это придумывается, чтобы разнообразить игровой процесс и заставить вас сыграть ещё десяток партий. Каково же было удивление настольного игрового сообщества, когда несколько лет назад все топы популярности (и продаж!) возглавила игра, которую после единственного прохождения оставалось, по сути, только выбросить — за время основной кампании компоненты необратимо менялись. Чем же игроков, обычно так заботящихся о любимых настолках, покорили игры с механикой наследия?

Машина времени

84

Год подходит к концу — самое время начать подводить итоги, в том числе космические. Мы стали свидетелями первого в истории полёта дрона на Марсе. Наблюдали кульминацию туристической гонки между двумя миллиардерами за право первым слетать в космос на своём детище. Следили за запуском лабораторного модуля «Наука» и ряда новых космических миссий. Впервые за многие годы увидели крупным планом Меркурий и Ганимед. В общем, для космонавтики 2021-й оказался богат на интересные события.

92

Хоть в мезозое климат заметно отличался от теперешнего, даже тогда зимой выпадал снег, и многие динозавры нередко с ним сталкивались, поскольку жили вовсе не в джунглях, а в более привычных нам лиственных или хвойных лесах. Возникает вопрос: как они справлялись с холодами?

Фан

96

Работы этого художника вам знакомы, если вы любите книги Джо Аберкромби: мрачные и реалистичные иллюстрации на обложках последних изданий — дело рук Андрея Васильченко. Его стиль подчёркнуто реалистичный и в то же время сказочный, потусторонний. Андрей рассказал нам о своём извилистом пути к призванию, о способах справиться с профессиональным выгоранием, о создании тех самых обложек и, конечно, о любви к фэнтези и красивым эльфийкам.

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«Моральная поддержка»



Где орлы, Гэндальф?!

«Черри»Уютный рассказ о незабываемом приключении с рыжей собакой.